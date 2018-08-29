20+ фото с самой крупной акции для бездомных животных, где даже гуси нашли себе хозяев

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Во многих странах действуют организации по пристройству домашних животных. Периодически они запускают акции, в ходе которых каждый может найти себе питомца. В США пошли дальше. Все эти организации объединились для того, чтобы в один прекрасный день устроить Clear the shelters — крупнейшую акцию по пристройству домашних животных по всей стране.

Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами фотографиями с этого замечательного мероприятия. Последнее фото (попробуйте не расплакаться, глядя на него) продемонстрирует, что такие акции действительно работают.

В этом году кампания Clear the shelters прошла 18 августа. Вот уже пятый год подряд проходит это масштабное мероприятие

«„Усыновление“ домашних животных: 7 собак, 19 мелких зверей, 44 кошки».

Свыше 60 приютов для бездомных животных со всех США приняли участие в этой акции. Вашингтон, например, представляла организация Washington Humane Society

Подготовка к кампании Clear the shelters, Лос-Анджелес

Животные тоже были во всеоружии

«Приюти меня».

Не только кошки и собаки приняли участие в акции. Приют Urgent Animals of Fort Worth представил двух гусей. И для обоих нашелся дом!

А так выглядела реклама акции от центра Humane Society Silicon Valley, который решил растянуть акцию на два дня, чтобы оставшиеся котята смогли найти дом

Организаторы не взимают никакой платы за животных, нашедших свою семью. Вся работа строится на добровольческих началах

А теперь посмотрим на животных, которые обрели дом, и счастливцев, которые обзавелись питомцами

«Я везу Луну домой с Clear the shelters в Нью-Йорке».

«У моего тестя уже был котенок, и он нашел для него идеального друга»

«Встретил девочку своей мечты, которую дважды возвращали в приют. У меня она останется навсегда»

«Добро пожаловать в семью, Нала!»

«После долгих поисков мы приняли в семью этого парнишу. Встречайте Тито!»

«Это Арахис, новый чудак в семье. Он требует, чтобы его живот чесали круглосуточно»

«Познакомьтесь с одноглазым Уэйном, моим новым другом!»

«А это Луна! Мы привели эту милашку с Clear the shelters. Я уже успела влюбиться в нее! Вы только посмотрите в эти глаза!»

«Больше никаких приютов!»

«Этот день настал! Встречайте Милли!»

«Первый день нашего собаководства был, мягко говоря, счастливым. Добро пожаловать к нам, Мунро!»

«Сегодня приютил эту кроху, а она уже нашла свое местечко на кровати»

«Угадайте, кто из нас счастливее?»

Так выглядел приют в конце акции в г. Тампа, Флорида. Всего по стране почти 90 тыс. животных нашли свой дом

Проводятся ли подобные акции в вашем городе? Делитесь в комментариях.