20+ бесконечно трогательных фото, которыми люди продемонстрировали главные радости прошлого года

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Эмпатия может подарить огромное количество радости, ведь она помогает разделить радость даже с незнакомцами, которые выкладывают в интернет фото своего счастья. Исполнение старой мечты, победа в борьбе с болезнью, долгожданная встреча, возможность порадовать любимых - очень разные, все эти снимки несут одинаковое количество тепла, которое греет душу и напоминает о том, что в мире есть много чудесного.

Мы в AdMe.ru желаем вам много радостей - больших и маленьких.

1. «Вышла замуж в платье, которое моя бабушка надела на свою свадьбу в 1958-м. Село безупречно»

2. «Выкурил свою последнюю сигарету на этом самом месте 1 января 2019 года. Впервые за 10 лет могу сказать, что провел без табака целый год»

3. «Решил выйти далеко за пределы зоны комфорта и попробовать сходить на свидание. Я шизоид и никогда не держался за людей. Впервые лет за 5 улыбался на публике. Это я со своей девушкой. Не пошел на свой выпускной, но пришел на ее»

4. «Когда женился, у супруги была 2-летняя дочь. Через 16 лет я устроил ей сюрприз, вручив документы на усыновление взрослых. Всегда считал ее своим ребенком тоже, и теперь она станет моей дочерью официально»

5. "Лучший способ завершить десятилетие. Мой мальчик официально стал моим сыном"

6. Студенты устроили сюрприз своему преподавателю - вечеринку с его любимым чизкейком в честь его 75-летия

7. "Из-за аутизма мой сын не разговаривает. Сегодня у него появился первый друг. Он даже меня не держал за руку так долго"

8. "Я из бедной семьи. Стриг газоны целый год, чтобы купить подарок своей сестре, которая любит рисовать"

9. "Сегодня врачи сказали, что мой пес излечился от рака, так что я снова могу угостить его стейком"

10. "Это Зевс. Его украли из дома в Монтане несколько месяцев назад. За неделю до Рождества его нашли за 2 тыс. км от дома, в Западной Вирджинии. Многие авиакомпании отказываются перевозить питбулей, поэтому эстафетная команда из 30 волонтеров доставила его домой через все это расстояние точно к Рождеству. 15 из 10 всем, кто помог"

11. "После многих лет беспорядочного питания, разрушившего мои зубы и уверенность в себе, наконец могу снова сказать, что мне нравится моя улыбка"

12. "Что ж, мне понадобилось всего 34 года, чтобы встретить женщину своей мечты. Она сказала "да""

13. Последние 20 лет этот мужчина проводил Рождество в одиночестве. Но в этом году студенты устроили ему сюрприз: исполнили новогодние песни и подарили ему наряженную елку

14. "Прошлой ночью наша многоэтажка загорелась. Мы искали нашу кошку, пока не начали задыхаться от дыма. Сегодня мы вернулись и обнаружили квартиру нетронутой, а нашу любимицу - живой. Это момент, когда я нашла ее"

15. "В старших классах сильно отставала от остальных в математике. Потом боролась с тревожностью и депрессией, терпела издевательства преподавателей, которые убеждали меня, что женщина никогда не сможет этого добиться, пережила преследование и нападение одноклассника и наконец получила свой диплом по электротехнике. Я так счастлива!"

16. "Мы встретились спустя месяц после того, как я потеряла близкого друга. С тех самых пор он всегда поддерживает меня во время эмоциональных и ментальных взлетов и падений. Недавно мы отпраздновали нашу вторую годовщину"

17. "Наконец увидел своих детей спустя почти 4 года"

18. "Мне исполнилось 60, и я наконец сделала себе стрижку, которую всегда хотела"

19. "Спустя долгие 3 с половиной года мой сын наконец излечился от рака"

20. "Что ж, теперь официально! Мои родители наконец открыли кафе, о котором так давно мечтали"

21. "Мой 9-летний сын умолял выложить этот снимок в интернет, чтобы все могли увидеть плоды его упорной работы. Он очень горд собой"

22. "Сила любви. У меня аутоиммунное заболевание, и я несколько недель провела в больнице в критическом состоянии, не могла даже ходить и говорить. Моя сестра с синдромом Дауна боялась навещать меня. Нам пришлось прождать пару недель, пока мое состояние не стабилизировалось, и только тогда маме наконец удалось запечатлеть чистую сестринскую любовь"

23. "Иногда мой папа наряжался на Рождество в смешной костюм и радовал нас сюрпризами. В этом году мы договорились отказаться от подарков, потому что нас много и они влетели бы в копеечку. Но втайне от близких я решил нарядиться в костюм и впервые купить гостинцев на всех, потому что в этом году я получил свою первую работу!"

А какой радостью готовы поделиться с окружающими вы?