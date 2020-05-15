20 фото, от которых становится теплее, чем от весеннего солнышка

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Искренняя улыбка, любящие глаза вашего питомца или акт доброты случайного прохожего способны поднять настроение даже в тяжелый день. Хорошо было бы иметь целый запас таких моментов на случай самых разных неприятностей. Что ж, нам есть что вам предложить.

AdMe.ru перевернул весь Reddit ради самых милых фотографий, которые мы только смогли найти. Приготовьтесь, сейчас будет трогательно.

1. Настоящая дружба — это когда делишь одну коробку на двоих

2. «Фотографа наняли специально для меня!»

3. «Дочь обнимала нашу собаку, Эльзу, спрятав ее под худи. Я зашла в комнату, а Эльза попыталась вылезти ко мне. Угадайте, какое из отверстий худи она выбрала...»

4. «Никакие беды не страшны, когда с тобой твой луший друг. Это Бадди, ему 10»

5. «Успел щелкнуть племяшку в нужный момент»

6. «Моя собака впервые видит меня после операции на хрусталике»

7. «Думаю, моему сыну понравилась кошка, которую мы подобрали»

8. «Любимая игрушка Чарли выглядит совсем как он сам»

9. «У нас с прапрабабушкой один день рождения. Этот выпал на ее 100- и мое 19-летие»

10. «Моя дочь пугалась собак, пока не встретила этого парня. Целых 20 минут он терпел все проявления ее любви, а после этого случая ее страх прошел. Спасибо тебе, хороший мальчик!»

11. «„У меня лицо болит, так много я сегодня улыбался“, — сказал мой профессор с добрым сердцем»

12. «Не нужно видеть негатив в каждом дне. Поздоровайтесь с мистером Лосем»

13. «Мои свояк и свояченица приютили пса, и недавно он окончил школу дрессуры. Думаю, Фредди в восторге...»

14. «Когда бы бабуля ни пришла, Гас всегда садится рядом с ней с таким вот гордым видом»

15. «Моя тетя была прикована к креслу всю свою жизнь, но она всегда хотела побывать на пляже. Сегодня, после 37 лет, она наконец оказалась там»

16. «Напоила обезвоженного кролика в 40-градусную жару»

17. «Мужчина предлагает любому прохожему взглянуть на космос вместе с ним»

18. «Этот парень увидел, как старушка безуспешно пытается упаковать товар, и остановился, чтобы помочь ей открыть пакет»

19. «Эти 2 девушки, с которыми я познакомился сегодня вечером, провели полчаса, успокаивая плачущую бездомную. После того как она успокоилась, они проболтали с ней еще 30 минут»

20. «Этому псу пришлось провести ночь в больнице экстренной помощи. Владелец остался с ним на всю ночь»

А какое ваше самое теплое воспоминание?