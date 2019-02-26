20+ фото о том, как здорово проводить каникулы у бабушки в деревне

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Каникулы у бабушки в деревне — это всегда событие глобального масштаба. Мы с нетерпением ждали небольшой передышки от школы, а за летние месяцы, казалось, успевали проживать маленькую жизнь. Парное молоко, клубника прямо с грядки, катание с ледяной горки и резиновые сапоги для измерения весенних ручьев — мы искренне сочувствуем тем, кому не довелось такого испытать.

AdMe.ru приглашает окунуться в воспоминания о самой милой поре детства — каникулах у бабули.

Бабушкиной деревне отведен отдельный уголок в нашем сердце

Бабуля всегда ждала с самыми вкусными деревенскими деликатесами

Друзья из детства — самые настоящие

Мы находили сотни захватывающих занятий на природе

Ходили с дедушкой за березовым соком

Качались на качелях, заботливо смастеренных им для нас

Просили соседей прокатиться в повозке, запряженной лошадью. А иногда и вовсе забирались без спросу

Иногда нам давали «порулить» сложной сельской техникой. Это был восторг!

Заборы существовали для того, чтобы на них залезать

Велосипед — непременный атрибут всех приключений

А мопед или мотоцикл — это вообще предел мечтаний

После всех приключений нас неизменно ждали бабушкины пироги

И жаркая баня в субботу

Мы могли просто мечтать на крыльце и наблюдать за бабулиным трудом

Или дурачиться рядом с ней в огороде

А повзрослев, старались предложить свою помощь. Но больше, конечно, ради того, чтобы ухватить несколько ягод клубники прямо с грядки

В деревне всегда тихо и уютно, а в родной речке знаешь каждую ямку и корягу

Бабулин дом — самое уютное место на земле

А печка — его центр. Зимой там всегда можно было обнаружить ленивого кота

На бабушкиных подушках приходил самый сладкий сон

А из рукомойника в знойный день приятно лилась чистая ледяная вода

Свежий хлеб с хрустящей корочкой уплетался за обе щеки

А молоко от своей коровы пили даже самые привередливые

В деревне хорошо в любую погоду

И в любую пору года

И пусть зимой здесь жизнь замирает, но в этом времени все равно есть своя прелесть

Закаты в деревне самые потрясающие

А дружба здесь — самая крепкая

Окно в детство

Где бабушка всегда нас ждет

А у вас было деревенское детство? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях.