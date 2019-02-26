20+ фото о том, как здорово проводить каникулы у бабушки в деревне
Каникулы у бабушки в деревне — это всегда событие глобального масштаба. Мы с нетерпением ждали небольшой передышки от школы, а за летние месяцы, казалось, успевали проживать маленькую жизнь. Парное молоко, клубника прямо с грядки, катание с ледяной горки и резиновые сапоги для измерения весенних ручьев — мы искренне сочувствуем тем, кому не довелось такого испытать.
AdMe.ru приглашает окунуться в воспоминания о самой милой поре детства — каникулах у бабули.
Бабушкиной деревне отведен отдельный уголок в нашем сердце
Бабуля всегда ждала с самыми вкусными деревенскими деликатесами
Друзья из детства — самые настоящие
Мы находили сотни захватывающих занятий на природе
Ходили с дедушкой за березовым соком
Качались на качелях, заботливо смастеренных им для нас
Просили соседей прокатиться в повозке, запряженной лошадью. А иногда и вовсе забирались без спросу
Иногда нам давали «порулить» сложной сельской техникой. Это был восторг!
Заборы существовали для того, чтобы на них залезать
Велосипед — непременный атрибут всех приключений
А мопед или мотоцикл — это вообще предел мечтаний
После всех приключений нас неизменно ждали бабушкины пироги
И жаркая баня в субботу
Мы могли просто мечтать на крыльце и наблюдать за бабулиным трудом
Или дурачиться рядом с ней в огороде
А повзрослев, старались предложить свою помощь. Но больше, конечно, ради того, чтобы ухватить несколько ягод клубники прямо с грядки
В деревне всегда тихо и уютно, а в родной речке знаешь каждую ямку и корягу
Бабулин дом — самое уютное место на земле
А печка — его центр. Зимой там всегда можно было обнаружить ленивого кота
На бабушкиных подушках приходил самый сладкий сон
А из рукомойника в знойный день приятно лилась чистая ледяная вода
Свежий хлеб с хрустящей корочкой уплетался за обе щеки
А молоко от своей коровы пили даже самые привередливые
В деревне хорошо в любую погоду
И в любую пору года
И пусть зимой здесь жизнь замирает, но в этом времени все равно есть своя прелесть
Закаты в деревне самые потрясающие
А дружба здесь — самая крепкая
Окно в детство
Где бабушка всегда нас ждет
А у вас было деревенское детство? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях.
Фото на превью Анатолий Мигов, kruglov_andrey