Президент ФИФА назвал ЧМ-2018 лучшим в истории. А вот 20+ самых ярких моментов этого события

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Чемпионат мира 2018 года стал по-настоящему удивительным. Команды с лучшей репутацией и титулованными игроками вроде Аргентины, Германии и Португалии вылетели на старте, чем шокировали весь мир. Сборной России впервые удалось дойти до 1/4, а Франция уверенно обошла всех и теперь везет кубок домой.

Мы в AdMe.ru вспомнили лучшие моменты прошедшего чемпионата мира и делимся ими с вами.

Акция #усынадежды, начатая Иваном Ургантом, в поддержку тренера и всей сборной России

Флешмоб быстро разошелся в массы и стал одним из символов чемпионата

Эмоциональный Роналду спорил с судьей

И стал звездой мемов

Бразильский футболист Неймар так сильно переигрывал после ударов по ногам, что это стало главной темой для шуток

Федор Смолов остался один сидеть на поле, после того как не смог забить пенальти

Челябинец окружен, но не сломлен

Неподдельные эмоции от радости побед

И от горести поражений

Которые порой просто невозможно сдерживать

Логотип Яндекса: спасибо за борьбу

Coca-Cola выпустила лимитированную серию бутылок со счетом матча Россия — Испания

На чемпионате использовали систему видеопомощи арбитрам (VAR), из-за чего был побит рекорд по числу пенальти

Впервые в истории чемпионатов мира был применен дополнительный показатель Fair Play, который определил победу Японии по желтым карточкам

Президент Хорватии прилетела экономклассом на игру своей команды против Дании в 1/8 финала и болела со всеми в фан-секторе в футболке сборной

Много ярких людей со всего мира принесли нам праздник и украcили улицы городов

«Мам, я в порядке».

И даже помогли решить некоторые проблемы — в виде дорожных ям

Японские фанаты убрали мусор с трибун, несмотря на то что их сборная проиграла

Российские болельщики приняли эстафету

Англичане убрали за собой в раздевалке и оставили записку «Он возвращается домой»

Этот чемпионат преподнес нам урок дружбы и неравнодушия, напомнив о том, что все мы живем на одной планете и что мы не враги друг другу

Ну и конечно, запомнится победоносная защита Акинфеева

Которая войдет в историю

Лука Модрич — человек, в которого не верил ни один тренер; его называли слабым и неперспективным. Он вывел Хорватию в финал и стал лучшим игроком ЧМ-2018

Хорватия впервые дошла до финала мундиаля с самым низким рейтингом в истории начиная с момента его введения Международной федерацией футбола в 1992 году. Никто не ожидал такого успеха сборной, но, несмотря на это, футболисты шли вперед как настоящие воины. Главный тренер Златко Далич сказал, что главный козырь команды, прорубивший дорогу к финалу, — патриотизм футболистов, та гордость, которую они испытывают, надевая футболку национальной сборной.

В финале чемпионата Франция выиграла со счетом 4:2, и президент страны эмоционально отреагировал на победу сборной

Поздравляем чемпионов! Это была красивая победа!

Франция повторила успех 1998 года. Но в начале чемпионата игра с Австралией далась сборной непросто: французы победили благодаря первому в истории пенальти, назначенному с помощью VAR, и автоголу. Зато после они отправили домой Лионеля Месси и команду победителей ЧМ-2014. А вчера эпично под проливным дождем радовались званию действующих чемпионов. Честно, и мы вместе с ними.

А чем вам запомнится прошедший чемпионат мира?