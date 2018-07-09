20+ фото, на которых происходит что-то запредельно идеальное

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В нашем мире, полном хаоса и беспорядка, так важно хоть иногда давать себе минутку на восстановление. А если созерцать в это время нечто прекрасное, к примеру, фотографии из нашей подборки, то такой небольшой отдых будет еще более эффективным. Можем поспорить, стакан с колой приведет вас в восторг.

AdMe.ru подготовил для вас подборку снимков, на которых запечатлено все совершенство нашей Вселенной.

1. Больше смахивает на оптическую иллюзию

2. Похоже, у кого-то слишком много свободного времени

3. Потратить немного больше времени на то, чтобы линии совпадали между собой, — это определенно того стоило

4. Будто портал в другое измерение

5. «Я купил эту чашку с Бенджамином Франклином только ради этого отсека для чайных пакетиков»

6. «Моя мама нашла полотенце, которое отлично подошло к плитке»

7. Винторогие антилопы пьют воду

8. Рисунок в огурце выглядит точь-в-точь как звуковые волны в жидкостях

9. Цепочка пузырьков, больше напоминающая произведение ювелирного искусства

10. Не совсем обычная перчатка

11. Природа лучше всех знает, что такое совершенство

12. Стол и стулья, которые нужны каждому перфекционисту

13. У этой моли отличный камуфляжный наряд

14. Просто идеально припаркованные фургоны

15. «Взял игры для Xbox. Похоже, этому суждено было случиться»

16. «Долго не мог понять, почему моя раковина, полная посуды, не сливает воду»

17. Магия, не иначе

18. Этот стакан вмещает в себя ровно одну банку колы

19. «Мой сегодняшний смузи»

20. Губка, которая идеально вмещается в чашку

21. Кажется, этот холодильник просто создан для этой коробки

А как часто вы встречаетесь с подобными идеальностями в жизни?