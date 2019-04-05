20 фото леонбергеров, после просмотра которых хочется потискать хоть одного такого великана

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Леонбергер — довольно крупная и мощная порода собак. Свое необычное название получила в честь немецкого города Леонберг, где была выведена. Такой мохнатый крутой лев получится, если скрестить ландсира с сенбернаром и добавить к этому коктейлю пиренейскую горную собаку. Хозяева леонбергеров говорят, что более уровновешенного и доброго компаньона- охранника нигде не найти. Несмотря на устрашающие размеры, эти собаки очень милые и отлично ладят с детьми.

Мы в AdMe.ru очарованы этими милыми мохнатыми великанами и надеемся, что и вы получите истинное удовольствие, разглядывая этих собак.

Шерсть шерстью, но уши надо беречь

Собственно, а зачем вам эта калитка?

Когда сфальшивил в душе

Мы же говорили, что они хорошие компаньоны

Интересно, кто кого выгуливает

Яблочко от яблоньки...

«Это я еще маленький»

На него всегда можно положиться!

Ушасто-мохнатый нянь

Истинный царь

Когда в душе ты все равно маленький хороший мальчик

Лучшего друга видно сразу

У фотографа стальные нервы

«Покатайте меня, если осмелитесь»

«Ну ладно, гладь»

Еще один хороший мальчик захотел на ручки

Сейчас вылетит птичка

На это фото нельзя смотреть без запасного мимиметра

Надо было взять лыжи

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