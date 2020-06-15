20 фото, которые доказывают, что время меняет все, кроме истинной любви
Время меняет почти все вокруг нас. Нашу внешность, наши мысли и каждую вещь в мире. Единственное, что ему неподвластно, — это настоящая любовь. И встретить ее можно почти везде, не только среди людей, но и животных.
В честь любви во всех формах и проявлениях мы в AdMe.ru выделили 20 фотографий, которые напомнят каждому, что нет ничего более важного, чем любить других и быть любимыми.
1. Им с самого начала суждено было стать друзьями
2. Когда обнимаешься на публике
3. «Росли лучшими подругами, а теперь я подружка невесты»
4. Разные даты, разные места, но та же любовь
5. «Мои родители отпраздновали свою годовщину. Так выглядит любовь 54 года спустя»
6. Сможете сказать, с какого момента фото стали делать не на цифровую камеру, а на телефон?
7. 40 лет спустя
8. «Это мама держит меня в 1979-м, и она же держит мою дочь в том же платье в 2019-м»
9. «Росли вместе 17 лет»
10. «Я с отцом в 1980-м и я со своим сыном в 2018-м»
11. «Целых 10 лет прошло, а мы все те же друзья с самого первого дня»
12. «60 лет разницы. Возвращение домой со службы в 1959-м и возвращение домой с химиотерапии в 2019-м»
13. «15 лет спустя мы все еще лучшие друзья»
14. Выросли вместе
15. 14 лет безусловной пушистой любви
16. Он заново учит ее читать, так как она потеряла память и вынуждена снова осваивать чтение
17. «Заглянул к родителям и застал их такими. После 26 лет они все еще любят друг друга»
18. «Совсем как мы с мамой»
19. «То же фото с разницей в 30 лет: на первом я ребенок, на втором — держу своего сына»
20. Тяжело забыть старые привычки
Вызвали ли эти фото у вас улыбку или, может, слезинку? Есть ли у вас трогательные фотографии близких?
Фото на превью winkysocks21 / Reddit