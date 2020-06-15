20 фото, которые доказывают, что время меняет все, кроме истинной любви

94 2 29 152

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Время меняет почти все вокруг нас. Нашу внешность, наши мысли и каждую вещь в мире. Единственное, что ему неподвластно, — это настоящая любовь. И встретить ее можно почти везде, не только среди людей, но и животных.

В честь любви во всех формах и проявлениях мы в AdMe.ru выделили 20 фотографий, которые напомнят каждому, что нет ничего более важного, чем любить других и быть любимыми.

1. Им с самого начала суждено было стать друзьями

2. Когда обнимаешься на публике

3. «Росли лучшими подругами, а теперь я подружка невесты»

4. Разные даты, разные места, но та же любовь

5. «Мои родители отпраздновали свою годовщину. Так выглядит любовь 54 года спустя»

6. Сможете сказать, с какого момента фото стали делать не на цифровую камеру, а на телефон?

7. 40 лет спустя

8. «Это мама держит меня в 1979-м, и она же держит мою дочь в том же платье в 2019-м»

9. «Росли вместе 17 лет»

10. «Я с отцом в 1980-м и я со своим сыном в 2018-м»

11. «Целых 10 лет прошло, а мы все те же друзья с самого первого дня»

12. «60 лет разницы. Возвращение домой со службы в 1959-м и возвращение домой с химиотерапии в 2019-м»

13. «15 лет спустя мы все еще лучшие друзья»

14. Выросли вместе

15. 14 лет безусловной пушистой любви

16. Он заново учит ее читать, так как она потеряла память и вынуждена снова осваивать чтение

17. «Заглянул к родителям и застал их такими. После 26 лет они все еще любят друг друга»

18. «Совсем как мы с мамой»

19. «То же фото с разницей в 30 лет: на первом я ребенок, на втором — держу своего сына»

20. Тяжело забыть старые привычки

Вызвали ли эти фото у вас улыбку или, может, слезинку? Есть ли у вас трогательные фотографии близких?