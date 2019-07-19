20 эмоциональных фото, которые найдут моментальный отклик в каждом сердце

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Взросление и плохое настроение, кажется, идут рука об руку. Это в детстве мы могли в мгновение ока забыть обо всех своих невзгодах, съев, к примеру, мороженое. Сейчас же у каждого из нас столько проблем и поводов для беспокойства, что одним мороженым не отделаешься. Однако в любой, даже самый скверный день нужно уметь находить поводы для улыбки. Благо их у нас предостаточно.

Мы в AdMe.ru не устаем повторять, что мир прекрасен, а доброта, любовь и юмор — лучшее лекарство от всех бед. Проникнитесь нашим «заразным» настроением, посмотрев 20 специально отобранных для вас фото.

1. Мальчик помогает своему младшему брату, играющему в приставку

2. З — забота

«Когда я плачу, он приносит мне своих мышек».

3. «У золотистого ретривера моего приятеля появился новый друг»

4. «Ким встретился со своими героями»

5. Им же тоже бывает жарко

6. «Работник гордился приготовленным бургером и попросил меня сфотографировать их вместе»

7. «В Burger King зашел бездомный мужчина и спросил, есть ли у них остатки еды. Женщина услышала это, встала со своего места и купила ему все, что он пожелал»

8. «В 1985 году дети увидели моего папу с камерой в руках и попросили их сфотографировать»

9. «Мама сделала для меня картонную фигуру нашего пса, чтобы я могла забрать ее с собой при отъезде в колледж»

10. «Позвонила дедушке и спросила, не хочет ли он сходить на рыбалку. Обговорили детали, а когда через 15 минут я зашла за ним, он сидел так на крыльце»

11. Теперь вы знаете, как сделать тень единорога и обрадовать ребенка

12. «Соседская морская свинка иногда объявляется у моего порога и просит морковку»

13. «Фотографировал закат, когда ко мне подошел парень и попросил меня снять его на видео. Потом он встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца своей девушке»

14. «Сегодня на моей свадьбе папа взял тарелку и пошел есть к маме»

15. «Подростки в скейт-парке обращаются с моим 5-летним сыном так, словно он один из них»

16. Эта собака нашла двух девочек, заблудившихся в лесу

17. Мама гордится

18. Менеджер ресторана быстрого питания помогает ветерану поменять колесо

19. Мелочь, а приятно

«Помогала женщине в супермаркете и в разговоре упомянула, что у меня завтра день рождения. Она запомнила это и пришла, чтобы обнять меня и вручить подарочную карту на $ 20 в Gloria Jeans. Люблю людей».

20. «101-летняя бабушка моей кузины была „девочкой с цветами“ на ее свадьбе»

Какое фото из этой подборки заставило вас улыбнуться сильнее всего, а какое действительно тронуло за душу?