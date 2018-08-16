20+ домашних животных, которых застукали на месте преступления

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У ваших питомцев есть тайная жизнь, о которой вы по большей части не догадываетесь. Вы же не думаете, что после того, как они слышат звук закрывающейся входной двери, на них нападет хандра? За часы, минуты, а порой и секунды вашего отсутствия они умудряются такого новоротить! Правда, иногда ситуация выходит из-под контроля, совсем как в плохой комедии.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ человек, которые показали, чем же занимаются их четвероногие друзья, когда тех никто не видит.

1. «Кажется, я только что прервал встречу, о которой не должен был знать»

2. А кто водится в друзьях у ваших котов?

3. «Я люблю-ю-ю тебя до сле-е-ез»

4. «Каждое утро они выстраиваются в очередь на водопой»

5. «Мой старик знает, как нужно проводить воскресенье во Флориде»

6. «Локи очень-преочень плохой кот»

7. «Моего пса арестовали, потому что он сбежал и напал на оленя. Знаю, что это серьезно, но я никак не могу перестать ржать над тем, как он выглядит в машине у копов»

8. «Кот научился открывать банку с лакомствами. Хорошо хоть пес понимает, что они ведут себя плохо»

9. «Я отошел всего на две минуты»

10. Вот это многоходовочка!

«Я научился управлять голосом Amazon Echo и сделал заказ, не спросив разрешения. Попугай Ларри».

11. «Кажется, я только что застукал своего кота за попыткой убийства другого кота»

12. «Не могла никак дозваться пса, а потом наткнулась на это»

13. «Когда никто не видит, мой кот готовится к кастингу на „Топ-модель по-американски“»

14. Подстава подстав

«Я вызвал пожарников через охранную систему моих хозяев. А затем притворился спящим, когда они объявились на пороге дома посреди ночи».

15. «Кто-то устроил погром в комнате»

16. «Неплохая попытка, Кеша»

«Этот человек пытался разблокировать ваш телефон».

17. «Обычно она встречает меня у двери, когда я прихожу домой, но если этого не происходит, я точно знаю, что она во что-то вляпалась»

18. «Во-первых, как он это сделал? Во-вторых, зачем он это сделал?»

19. «Моя собака ушла из дома два месяца назад и вернулась обратно с новой стрижкой»

20. «Стоит ли говорить, что это миска нашего пса?»

21. «Она затащила в дом разбрызгиватель воды через свою дверцу»

У вас есть домашние животные? За каким сумасшедшим занятием вам удавалось их застать?