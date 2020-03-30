20+ домашних любимцев, для которых нет ничего проще, чем поднять настроение своему хозяину
В минуты грусти, отчаяния и печали на помощь нам всегда придут домашние любимцы. Порой им даже ничего не надо делать, чтобы развеселить своих хозяев. Кому-то достаточно заснуть в неудобной (хотя это только так кажется) позе. А для кого-то хватит и пары телодвижений.
Нам в AdMe.ru нравится наблюдать за поведением животных и хохотать над их выходками. А сурок в бонусе вообще красавец.
1. Чтобы поймать рыбу, нужно самому стать рыбой
2. «Он использует свою заднюю лапу как подушку»
3. «Лайфхак: охладитесь в жаркий день, прижав попу к холодной двери»
4. «Хомячок моего двоюродного брата съел тонну попкорна»
5. «Он не лопает их и не знает, как с ними ходить, но воздушные шары — его любимые игрушки»
6. «Оглянувшись, я увидел, что моя собака засовывает лапу себе в пасть»
7. «Попытался сфотографировать его, пока он красиво сидел в своем кошачьем домике. Вместо этого запечатлел зевающего демона»
8. «Он не застрял. Просто хочет внимания»
9. «Моя мама присматривает за собакой моей сестры. Она просто прислала эту фотографию с подписью: „Серьезно?“»
10. «Он смотрит внутрь уже целых 5 минут»
11. «Ему не разрешается класть свои лапы на сетчатую дверь, поэтому он делает так»
12. «Она забыла, как лизать»
13. «Кот моего брата может уснуть в любой позе где угодно»
14. «Моя собака любит хлеб, но я понятия не имею, где она взяла этот»
15. «Джим не видит края воды, когда пытается пить, поэтому постоянно тычется носом и смешно фыркает. Он пьет как тигр на водопое — лежа»
16. «Мой старый пухлый мальчик так старается держать себя в чистоте»
17. «Накинул куртку на подлокотник дивана. Спустя 10 минут я вернулся и увидел это»
18. Немного растерялся, но все же сделал свой выбор
19. «Прошлой ночью моя кошка шумела у меня под кроватью. Вот как я ее нашел»
20. «Хорошо, что мы купили автокресло, чтобы ему было удобнее сидеть в машине»
21. «Люси заснула в этой позе во время своего первого визита к ветеринару»
Бонус: «Сурок просто вспомнил что-то неловкое из того, что было много лет назад»
Как ваши питомцы заставляют вас улыбаться? Присылайте фотографии ваших любимцев в комментариях.
Фото на превью unknown / Imgur