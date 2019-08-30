20 человек, благодаря которым мир каждый день становится чуточку лучше

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Неудивительно, что фильмы про супергероев сейчас на пике популярности, ведь миру всегда нужны люди, которые защищают окружающих и творят добро. Но «примерить плащ» можно в любой момент и без суперспособностей, просто все делают это по-разному: кто-то выращивает целые леса или собирает тысячи долларов на сумки для детей из приютов, а кто-то просто подкармливает котят или помогает жене делать уборку в ванной.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что добро состоит и из мелких, и из крупных дел. Чтобы вдохновить окружающих на геройские поступки, мы демонстрируем впечатляющие примеры от других людей.

Житель Саратова вырастил сосновый лес на месте строительной свалки. Там уже живут зайцы и фазаны

Романтика — это не цветы и конфеты. Это когда муж чистит грязную ванну

«У меня эндометриоз. Из-за этого я каждый месяц чувствую невыносимую боль в животе и не могу ничего делать. В один из таких дней муж после работы принес мне перекусить, идеально вычистил ванну, после чего убрал на кухне и приготовил обед. Никогда в жизни я не чувствовала себя более защищенной и окруженной заботой».

В Норвегии можно получить небольшую сумму за сдачу бутылок или банок в переработку. Во многих урнах есть специальные подставки, куда можно вставить бутылки, чтобы малообеспеченные и бездомные не рылись в мусоре

«Пожарные приехали в наш жилой комплекс оказать кому-то медицинскую помощь. Когда они закончили, помогли нам с отцом перенести самые тяжелые вещи в грузовик для переезда. Было около 40 градусов жары»

«Это моя мама. Она управляет некоммерческой организацией Hope Pkgs, где делает спальники для детей под временной опекой. На данный момент она передала детям уже более 2 400 спальных мешков»

Протестующий держит зонтик над журналистом, пока тот ведет репортаж

Этот мужчина рисует портреты людей в метро и говорит им, как они прекрасны

Дети с особыми потребностями учатся серфингу в рамках благотворительной акции «Прогулка по воде»

Уставший пожарный, который тушил огонь в лесах Амазонии

«Это моя приемная дочь. За последние 2 года она собрала более $ 12 тыс. на сумки с необходимыми вещами и едой, чтобы детям из приютов не приходилось приезжать во временные семьи с вещами в мусорных пакетах или с пустыми руками»

«Моя сестра встает рано утром, чтобы покормить истощенных бездомных котят, которых она нашла неделю назад»

«Я стою в пробке в Германии. Этим фото хочу напомнить о том, как важно быстро перестроиться, чтобы пропустить служебные машины в случае ЧП»

9-летняя девочка строит убежища на колесах для бездомных и сама выращивает для них продукты

Мама остается мамой в любой ситуации

«У нас наблюдался спад популяции бабочек монархов, и моя девушка решила сама разводить гусениц, чтобы исправить ситуацию»

Местные фермеры оставили ненужные подсолнухи прямо рядом с полем

«Сделайте кого-то счастливым: соберите букет».

«Моя дочь пожертвовала свои волосы на парики для детей»

Объявления в подъезде бывают разными — не только с возмущениями и просьбами сдать деньги

Рабочие увидели, как за ними наблюдал мальчик в светоотражающем жилете, и пригласили его помочь

Джесси учит пациентов в детской больнице не бояться процедур и показывает им, как все происходит. Например, чтобы пройти эхокардиограмму, нужно просто лежать на спине и держать маму за руку

А какие добрые дела вы совершали на этой неделе?