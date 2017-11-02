20+ доказательств того, что хаски — самые неподражаемые ребята на планете

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Животные — невероятно трогательные и забавные создания, которые очень часто напоминают нас самих. Но хаски — это просто чемпионы по выражению эмоций. AdMe.ru собрал фотографии этих замечательных четвероногих, которым и слова не нужны, чтобы объяснить, что они чувствуют.

«Я вообще-то еще не завтракал, а ты все еще в кровати»

То сладкое чувство, когда включаешь фронтальную камеру — и ты бесподобен

«Нет, не уходи! Возьми меня с собой!»

«О боже, какой кайф!»

А так — тоска

«Ты опоздал!»

«Суждения оценочны, красота субъективна... Зато ветерок так здорово носик щекочет»

«Останови машину, меня укачало»

«Никому ни слова, ты меня понял?»

«А есть что-нибудь, кроме овощей?»

«Оставьте меня в покое, я хочу спать!»

«Клянусь богом, я достану тебя!»

Спа-процедуры по версии хаски

И ванночки для ног

А напоследок воздушные ванны

«Друг, с тобой все нормально?»

«Сфоткай, типа я такая вся загадочная...»

«А теперь? Я интригующая?»

Морда папы, если ты попробуешь обидеть его детей

«Долго еще ехать?»

Когда спросили про твою новую прическу

«Ну, давай, попробую немного»

Когда тебя постригли и ты остался недоволен результатом

Когда ты не одобряешь селфи

Вообще против них

И от походов не в особом восторге

А вот поспать обожаешь

«Как это сегодня понедельник?!»

«И когда успел выпасть снег?»

«Ты там случайно не на котиков смотришь?»

Когда изо всех сил стараешься улыбнуться

«Эй, полегче! Мы только познакомились...»

Так выглядит жизнерадостность

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