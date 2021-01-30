20+ доказательств того, что фотографы диких животных никогда не скучают на своей работе

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Фотографировать животных — дело непростое, поэтому удачный снимок даже обыкновенной кошки или собаки можно считать настоящим успехом. Однако есть люди, которые выбрали в качестве профессии фотографирование зверей в их естественной среде обитания. Эти люди готовы часами ждать подходящего момента для кадра и при этом умеют находить общий язык с любым пушистым или пернатым другом.

Глядя на снимки профессиональных фотографов дикой природы, мы в AdMe.ru убедились, что их работа — одна из самых забавных и милых в мире.

Если ты выбрал профессию фотографа, нужно быть готовым к самым неожиданным встречам

«Простите, а когда можно будет прийти за снимком?»

Крису Брэю удалось сфотографировать огромных бурых медведей на Аляске на расстоянии менее 5 м. Это настоящая удача

Главное, никогда не забывать следить за оборудованием, иначе его могут просто съесть

Спустя 2 дня, проведенных в заповеднике в Толедо, фотографам все-таки удалось сделать снимок этого грациозного гепарда

Вот что бывает, если оставить камеру без присмотра: придет макака и сделает селфи

Ракурс решает все

Если ради удачного снимка придется сидеть или лежать на земле, то так тому и быть

«А я точно хорошо получился?»

Фотограф решила запечатлеть гадюку, но совершенно не ожидала, что та устроится прямо на ее объективе. Женщине пришлось неподвижно лежать 20 минут, пока змея не уползла

У каждой профессии свои издержки, так что птица на голове — это просто ерунда

По словам фотографа, эта белка не хотела фотографироваться, поэтому нашла идеальное место, чтобы скрыться от камеры

«Ну показывай давай, не томи!»

Непонятно, что больше привлекло этого медвежонка гризли: фотоаппарат или шапка фотографа

Похоже, морж совсем не против попозировать на камеру

Вам тоже показалось, что обезьяна расплачивается с фотографом за свой снимок?

Фотограф специально приехал на Аляску, чтобы запечатлеть повседневную жизнь медведей. Видимо, этот белый гигант хочет, чтобы его сняли крупным планом

Шон Крейн более 10 лет путешествует в отдаленные уголки земного шара и фотографирует зверей без использования объектива для дальней съемки

Еще одной удачей фотографа стали снимки орангутанов в Индонезии

Такое ощущение, что эта ящерица только что сделала потрясающий кадр

Фотограф Джоэл Парр отмечает, что белки очень любознательные животные и любят все исследовать

«А ты точно выбрал правильную выдержку?»

Надо отдать должное фотографу: цветовая гамма костюма подобрана идеально

Вот такого нахального безбилетного пассажира нашел у себя в рюкзаке фотограф Джеймс Коммон, пока фотографировал птиц