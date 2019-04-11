20+ доказательств того, что для по-настоящему доброго поступка не нужен особый повод
Мы точно знаем, что настоящие супергерои встречаются и в реальной жизни. Только они не носят трико и за спиной у них не развевается плащ. Это вполне обычные люди, которые не проходят мимо чужой беды и не ищут выгоды от своего хорошего поступка. Например, сегодня вы познакомитесь с 10-летней Софией, которая потратила все подаренные ей деньги на игрушки для животных.
AdMe.ru любит делиться добрыми историями. Мы надеемся, они вдохновят и других совершать не менее достойные поступки. А в конце статьи вас ждет бонус — «последствие» одного из таких хороших дел.
Этот мальчик заметил, что шланг, которым тушили большой пожар, протекает. Он обернул его пакетом и сел на него сверху, чтобы закрыть дыру
«Когда мой отец заболел раком, ему пришлось сбрить волосы. И я сделал то же, чтобы поддержать его. Я очень сильно любил свои волосы, но своего отца люблю больше»
Школы в Индиане раздают еду, которая осталась в кафетерии, нуждающимся детям
«Моя дочь узнала, что нашему растению не хватает света. Теперь она берет его на прогулку и держит вот так: как можно ближе к солнцу»
Полицейские нашли у реки замерзающего щенка и спасли его. Теперь у малыша есть дом и имя — Ривер
«Я забыл свою одежду в стиральной машине в общежитии. Когда я за ней вернулся, то нашел там шоколадку и эту записку»
«Привет! Извини, я ждал тебя около 40 минут, но мне очень нужна была машинка. Твоя стирка оплачена, а одежда — в сушилке № 10».
«Недавно я упала со ступенек вместе со своей дочерью, которая страдает церебральным параличом. Стала искать мастера, чтобы установить пандус. Один мужчина предложил свою помощь и построил нам его абсолютно бесплатно. Огромное спасибо, Грег!»
Это София, ей недавно исполнилось 10 лет. Все деньги, полученные на день рождения, она потратила на игрушки для животных в приюте
«Застряла в незнакомом месте со спущенным колесом. Эти парни помогли мне и отказались взять деньги»
«Придержал дверь для пожилой женщины, и она угостила меня конфетами. Не знаю, кто из нас улыбался шире: она или я»
Офицер полиции играет с маленькой девочкой, которая пострадала в аварии, чтобы она могла отвлечься и почувствовать себя лучше
«Сегодня моя дочь спасла крольчонка от кошки»
«Сосед заметил, что у меня паршивый день, и принес эту выпечку. Мой день становится лучше»
«Сегодня к нам в бар пришел глухой мужчина и сидел там совсем один. Я хорошо владею языком жестов и смог с ним поболтать. Люди за соседним столиком заметили это. Когда они ушли, я узнал, что они оставили мне $ 100 чаевых и записку на чеке»
«Спасибо за все, что ты делаешь, это действительно важно. Удачи!»
Эти мальчики из Румынии ничего не слышали о флешмобе #trashtag. Они просто убрали мусор, который взрослые оставили на улице
«Моя сестра — волонтер: забирает бездомных собак из небезопасных мест и ищет им хозяев. Она 8 часов везла эту красавицу в ее новый дом»
«Нашел сегодня рядом с общежитием такую записку»
«Кто потерял телефон здесь неподалеку? Он в целости и сохранности ждет вас в общежитии. Удачи!»
Она пожертвовала 80 см своих волос, чтобы сделать парики для детей, больных раком
Кто-то купил пиццу для бездомных и просто оставил ее на скамейке
«Купил эту пиццу сегодня вечером. Надеюсь, она станет для вас хорошим завтраком».
«Сделал 350 бомбочек, наполненных смесью семян. Каждый может взять их и просто бросить в своем районе. Это мой вклад в борьбу с сокращением популяции бабочек и пчел»
«Прошлой ночью у меня закончился бензин прямо на автостраде. Этот парень помог загрузить мой мотоцикл в свою машину и довез до ближайшей заправки»
Два друга превратили свой фургон в мобильную прачечную, чтобы стирать одежду бездомным
Этот мальчик катался на велосипеде и случайно наехал на птицу. Он бросился в ближайшую больницу со всеми деньгами, что у него были, и попросил ее вылечить
Действия этого мужчины восстанавливают веру в человечество
Бонус: помните Ривер, которую спасли полицейские? Она недавно отметила свой первый день рождения
А вы были свидетелем добрых поступков? Расскажите нам о них, это действительно интересно!
Фото на превью ninopapa / Reddit