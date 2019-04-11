20+ доказательств того, что для по-настоящему доброго поступка не нужен особый повод

70 3

23

13.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы точно знаем, что настоящие супергерои встречаются и в реальной жизни. Только они не носят трико и за спиной у них не развевается плащ. Это вполне обычные люди, которые не проходят мимо чужой беды и не ищут выгоды от своего хорошего поступка. Например, сегодня вы познакомитесь с 10-летней Софией, которая потратила все подаренные ей деньги на игрушки для животных.

AdMe.ru любит делиться добрыми историями. Мы надеемся, они вдохновят и других совершать не менее достойные поступки. А в конце статьи вас ждет бонус — «последствие» одного из таких хороших дел.

Этот мальчик заметил, что шланг, которым тушили большой пожар, протекает. Он обернул его пакетом и сел на него сверху, чтобы закрыть дыру

«Когда мой отец заболел раком, ему пришлось сбрить волосы. И я сделал то же, чтобы поддержать его. Я очень сильно любил свои волосы, но своего отца люблю больше»

Школы в Индиане раздают еду, которая осталась в кафетерии, нуждающимся детям

«Моя дочь узнала, что нашему растению не хватает света. Теперь она берет его на прогулку и держит вот так: как можно ближе к солнцу»

Полицейские нашли у реки замерзающего щенка и спасли его. Теперь у малыша есть дом и имя — Ривер

«Я забыл свою одежду в стиральной машине в общежитии. Когда я за ней вернулся, то нашел там шоколадку и эту записку»

«Привет! Извини, я ждал тебя около 40 минут, но мне очень нужна была машинка. Твоя стирка оплачена, а одежда — в сушилке № 10».

«Недавно я упала со ступенек вместе со своей дочерью, которая страдает церебральным параличом. Стала искать мастера, чтобы установить пандус. Один мужчина предложил свою помощь и построил нам его абсолютно бесплатно. Огромное спасибо, Грег!»

Это София, ей недавно исполнилось 10 лет. Все деньги, полученные на день рождения, она потратила на игрушки для животных в приюте

«Застряла в незнакомом месте со спущенным колесом. Эти парни помогли мне и отказались взять деньги»

«Придержал дверь для пожилой женщины, и она угостила меня конфетами. Не знаю, кто из нас улыбался шире: она или я»

Офицер полиции играет с маленькой девочкой, которая пострадала в аварии, чтобы она могла отвлечься и почувствовать себя лучше

«Сегодня моя дочь спасла крольчонка от кошки»

«Сосед заметил, что у меня паршивый день, и принес эту выпечку. Мой день становится лучше»

«Сегодня к нам в бар пришел глухой мужчина и сидел там совсем один. Я хорошо владею языком жестов и смог с ним поболтать. Люди за соседним столиком заметили это. Когда они ушли, я узнал, что они оставили мне $ 100 чаевых и записку на чеке»

«Спасибо за все, что ты делаешь, это действительно важно. Удачи!»

Эти мальчики из Румынии ничего не слышали о флешмобе #trashtag. Они просто убрали мусор, который взрослые оставили на улице

«Моя сестра — волонтер: забирает бездомных собак из небезопасных мест и ищет им хозяев. Она 8 часов везла эту красавицу в ее новый дом»

«Нашел сегодня рядом с общежитием такую записку»

«Кто потерял телефон здесь неподалеку? Он в целости и сохранности ждет вас в общежитии. Удачи!»

Она пожертвовала 80 см своих волос, чтобы сделать парики для детей, больных раком

Кто-то купил пиццу для бездомных и просто оставил ее на скамейке

«Купил эту пиццу сегодня вечером. Надеюсь, она станет для вас хорошим завтраком».

«Сделал 350 бомбочек, наполненных смесью семян. Каждый может взять их и просто бросить в своем районе. Это мой вклад в борьбу с сокращением популяции бабочек и пчел»

«Прошлой ночью у меня закончился бензин прямо на автостраде. Этот парень помог загрузить мой мотоцикл в свою машину и довез до ближайшей заправки»

Два друга превратили свой фургон в мобильную прачечную, чтобы стирать одежду бездомным

Этот мальчик катался на велосипеде и случайно наехал на птицу. Он бросился в ближайшую больницу со всеми деньгами, что у него были, и попросил ее вылечить

Действия этого мужчины восстанавливают веру в человечество

Бонус: помните Ривер, которую спасли полицейские? Она недавно отметила свой первый день рождения

А вы были свидетелем добрых поступков? Расскажите нам о них, это действительно интересно!