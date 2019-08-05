20 доказательств того, что дети знают о жизни чуть больше, чем мы
Дети — цветы жизни, но иногда эти цветочки выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Тут и юмор, и нетривиальный взгляд на вещи, и даже почти детективные истории. А сайт «Говорят дети» просто кладезь подобных историй, лучшие из которых вы найдете в нашей статье.
Мы в AdMe.ru получили свою толику отличного настроения и спешим поделиться им с вами. Если и у вас случались подобные истории, напишите нам в комментариях. Мы с удовольствием почитаем.
***
На прошлой неделе гуляла с племянницей (4 года). На детской площадке она познакомилась с мальчиком своего возраста. Они вместе играют, общаются, смеются. Как только мы пошли домой, она выдает:
— Слава богу, нашла себе мужика. © Молния
***
Стояли с дочкой на вокзале, ждали электричку. Дочке тогда было 6 лет. Рядом с нами скучал поп. Классический батюшка: 2 метра ростом, 3 метра в обхвате, седая борода до груди и огромный крест на шее. Ребенок мой, открыв рот, внимательно рассматривал невиданное доселе чудо. Обошла пару раз кругом, почесала в затылке. Батюшка взирал на это действо с олимпийским спокойствием. Потом дочка подошла ко мне и спросила:
— Папа! А почему у Деда Мороза одежда черная? Снегурочка умерла?
Мы с батюшкой дружно упали на скамейку и ржали до приезда электрички. Потом он купил дочке шоколадку и благословил. © ALEHKA
***
Дочь (6 лет) ест борщ. Предлагаю взять лук или чеснок.
— Не хочу.
— От лука и чеснока погибает много микробов и вирусов.
— Лучше бы они от шоколада умирали. © Zluka
***
Приехали с бабулей с дачи и зашли к нам кое-что выгрузить. На пороге появляется Софья (4 года). Бабуля ее спрашивает:
— Софья, ты одна дома? А где папа?
Ребенок мотнул головой в сторону спальни:
— Меня там спать укладывает. © Марина
***
Читаю сыну сказку на ночь:
— Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от нее глаз...
А он спрашивает:
— Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?.. © Парусник
***
Мальчику было лет 6. Папа ему:
— Не лезь в лужу — ноги намочишь, смотри по сторонам — под машину попадешь, не лезь на забор — свалишься, не прыгай со стола — ногу сломаешь...
Мальчик задумчиво:
— Папа, да ты трус! © Семья
***
Ребенок приносит из садика незнакомую машинку. Спрашиваю:
— Откуда у тебя машинка?
— А... Это мы с Вовкой поменялись...
— Вовка дал тебе машинку, а ты что ему дал?
Подумав, отвечает:
— По шее дал. © Алиса
***
Говорю:
— Идем, Максим, посмотрим новогоднее обращение президента.
— Ух ты! А в кого он будет обращаться? © fedul
***
Обедаем. Балуемся.
— Маша! Прекрати уже! Отвратительно себя ведешь за столом. Вот сейчас бабушка и дедушка придут, я им расскажу, какая ты вредная стала.
— Не-е-ет! Мама, не рассказывай! Я хочу, чтобы это был сюрприз! © Марина
***
Лера (4 года) спрашивает меня:
— Ты уже нашла себе работу?
— Нет, не нашла.
— А ты неправильно ищешь. Я тебя научу сейчас. Вот ты приводишь меня в садик, и Катю мама в садик приводит, а потом она идет на работу, а ты иди за ней, и она приведет тебя туда, где работа! © Катрин
***
Соня (3 года 11 месяцев) читает лекцию по анатомии:
— Позвоночник есть у всех. На нем висят лопатки, иногда они торчат. Лопатки есть, а вот грабелек нету, я проверяла. Еще у человека есть зрение. Я точно не знаю, что это, но, по-моему, оно в голове. Оно состоит из точек, поэтому все говорят: точка зрения. Они все разные, эти точки. У кого большие, у кого маленькие. У меня тоже есть точка зрения! Большая и хорошая! А еще у человека есть сердце! У кошек тоже, наверное, есть, но им необязательно. А человеку обязательно нужно сердце! © Алла Подрабинек
***
Сынуля зовет меня вместе с ним поесть каши. Я отказываюсь, говорю, что хочу похудеть, чтобы быть красивой. Он с искренним удивлением говорит:
— Мама, чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить.
P. S.: В нашем женском коллективе фразочка стала практически девизом! © NBC
***
Подруга с 5-летним сыном частенько заходили поболтать к нашему папе на работу по пути следования на свой кружок. А ее собственный муж работал тогда в Москве и приезжал на выходные домой в Питер. Сашка (ее сын) радостно и выдал:
— А мы с мамой к другому папе на работу заходили!
После долгих, на повышенных тонах, расспросов с публичной демонстрацией отцовского ремня парень впал в истерику и сквозь слезы простонал:
— Ну к другому папе, к Машиному! © Bess
***
Девочки Валя (12 лет) и Маша (6 лет) постоянно ссорятся. Я, насмотревшись программ про «волшебную няню», начинаю применять подслушанные рецепты. Говорю:
— С этого дня вы, девочки, будете обращаться друг к другу на «вы».
Старшая обтекает. Младшая, не справившись с удивлением, выдает:
— И что, я должна буду говорить: «Валя, вы дура»?! © Ternika
***
Пошли в магазин, а машину оставили под деревом. Пока ходили, прилетела стая пернатых и изрядно нагадила на крышу и капот. Пришлось машину загонять на мойку и мыть до чистоты. После мойки мой сын посмотрел на машину и выдал:
— Ну вот, птички посмотрят на машину и скажут: «Какали, какали — и все зря!» © Panaramix
***
Муж:
— Давай Антоху уговорим съесть немного красной икры. Пообещаем ему мультики.
Подходим.
— Антон, хочешь посмотреть мультики 15 минут?
Поднимает глаза:
— Что для этого я должен съесть? © Kassia
***
— Папа, не уходи! — дочка почти плачет. — Ну не уходи...
— Лизка, я на работу, — сурово отвечаю я.
— Можно я с тобой? — хватает меня за колени.
— Что со мной?
— На работу! Ну папочка...
— А что ты там будешь делать? — наигранно удивляюсь я и отцепляю дочку от себя. — Это же моя работа.
— Я тоже буду работать! — восторженно кричит Лиза.
— Кем? — я растерялся.
— Я буду работать... — Лиза опустила смущенно глазки в пол. — Работать... папиной радостью... © котт
***
Пишу на лице автопортрет перед светским выходом. Тени, тушь, помада. Сынуля:
— Ма-а-ам, а зачем ты лицо разрисовываешь?
— Чтобы быть совсем-совсем красивой, солнышко.
— Не поможет... © hannahlit
***
Играем с Надей в ванне. Я принцесса, она русалка. Она собирается замуж за принца... Я:
— Ну раз я принцесса, то это я за принца должна выходить.
Надя:
— А я что, по-твоему, за водолаза должна?! © Кысь
***
Новый год. Вся семья за столом, тишина: все слушают речь президента... Диме (3,5 годика) надоедает эта скучная пауза, ходит вокруг стола и с выражением лица актера, играющего Гамлета, выдает:
— Друзья! А не заняться ли нам сексом?
Не знаю, откуда он взял это слово, у нас, как в СССР, секса нет... Но под бой курантов я с сестрой в припадке смеялись, мама давила смешок, папа покраснел, остальные родственники уже плакали...
Ребенок искренне не понял, что же он такое нам предложил. © Катю
Фото на превью ALEHKA