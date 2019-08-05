20 доказательств того, что дети знают о жизни чуть больше, чем мы

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Дети — цветы жизни, но иногда эти цветочки выдают такое, что хоть стой, хоть падай. Тут и юмор, и нетривиальный взгляд на вещи, и даже почти детективные истории. А сайт «Говорят дети» просто кладезь подобных историй, лучшие из которых вы найдете в нашей статье.

Мы в AdMe.ru получили свою толику отличного настроения и спешим поделиться им с вами. Если и у вас случались подобные истории, напишите нам в комментариях. Мы с удовольствием почитаем.

***

На прошлой неделе гуляла с племянницей (4 года). На детской площадке она познакомилась с мальчиком своего возраста. Они вместе играют, общаются, смеются. Как только мы пошли домой, она выдает:

— Слава богу, нашла себе мужика. © Молния

***

Стояли с дочкой на вокзале, ждали электричку. Дочке тогда было 6 лет. Рядом с нами скучал поп. Классический батюшка: 2 метра ростом, 3 метра в обхвате, седая борода до груди и огромный крест на шее. Ребенок мой, открыв рот, внимательно рассматривал невиданное доселе чудо. Обошла пару раз кругом, почесала в затылке. Батюшка взирал на это действо с олимпийским спокойствием. Потом дочка подошла ко мне и спросила:

— Папа! А почему у Деда Мороза одежда черная? Снегурочка умерла?

Мы с батюшкой дружно упали на скамейку и ржали до приезда электрички. Потом он купил дочке шоколадку и благословил. © ALEHKA

***

Дочь (6 лет) ест борщ. Предлагаю взять лук или чеснок.

— Не хочу.

— От лука и чеснока погибает много микробов и вирусов.

— Лучше бы они от шоколада умирали. © Zluka

***

Приехали с бабулей с дачи и зашли к нам кое-что выгрузить. На пороге появляется Софья (4 года). Бабуля ее спрашивает:

— Софья, ты одна дома? А где папа?

Ребенок мотнул головой в сторону спальни:

— Меня там спать укладывает. © Марина

***

Читаю сыну сказку на ночь:

— Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от нее глаз...

А он спрашивает:

— Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?.. © Парусник

***

Мальчику было лет 6. Папа ему:

— Не лезь в лужу — ноги намочишь, смотри по сторонам — под машину попадешь, не лезь на забор — свалишься, не прыгай со стола — ногу сломаешь...

Мальчик задумчиво:

— Папа, да ты трус! © Семья

***

Ребенок приносит из садика незнакомую машинку. Спрашиваю:

— Откуда у тебя машинка?

— А... Это мы с Вовкой поменялись...

— Вовка дал тебе машинку, а ты что ему дал?

Подумав, отвечает:

— По шее дал. © Алиса

***

Говорю:

— Идем, Максим, посмотрим новогоднее обращение президента.

— Ух ты! А в кого он будет обращаться? © fedul

***

Обедаем. Балуемся.

— Маша! Прекрати уже! Отвратительно себя ведешь за столом. Вот сейчас бабушка и дедушка придут, я им расскажу, какая ты вредная стала.

— Не-е-ет! Мама, не рассказывай! Я хочу, чтобы это был сюрприз! © Марина

***

Лера (4 года) спрашивает меня:

— Ты уже нашла себе работу?

— Нет, не нашла.

— А ты неправильно ищешь. Я тебя научу сейчас. Вот ты приводишь меня в садик, и Катю мама в садик приводит, а потом она идет на работу, а ты иди за ней, и она приведет тебя туда, где работа! © Катрин

***

Соня (3 года 11 месяцев) читает лекцию по анатомии:

— Позвоночник есть у всех. На нем висят лопатки, иногда они торчат. Лопатки есть, а вот грабелек нету, я проверяла. Еще у человека есть зрение. Я точно не знаю, что это, но, по-моему, оно в голове. Оно состоит из точек, поэтому все говорят: точка зрения. Они все разные, эти точки. У кого большие, у кого маленькие. У меня тоже есть точка зрения! Большая и хорошая! А еще у человека есть сердце! У кошек тоже, наверное, есть, но им необязательно. А человеку обязательно нужно сердце! © Алла Подрабинек

***

Сынуля зовет меня вместе с ним поесть каши. Я отказываюсь, говорю, что хочу похудеть, чтобы быть красивой. Он с искренним удивлением говорит:

— Мама, чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить.

P. S.: В нашем женском коллективе фразочка стала практически девизом! © NBC

***

Подруга с 5-летним сыном частенько заходили поболтать к нашему папе на работу по пути следования на свой кружок. А ее собственный муж работал тогда в Москве и приезжал на выходные домой в Питер. Сашка (ее сын) радостно и выдал:

— А мы с мамой к другому папе на работу заходили!

После долгих, на повышенных тонах, расспросов с публичной демонстрацией отцовского ремня парень впал в истерику и сквозь слезы простонал:

— Ну к другому папе, к Машиному! © Bess

***

Девочки Валя (12 лет) и Маша (6 лет) постоянно ссорятся. Я, насмотревшись программ про «волшебную няню», начинаю применять подслушанные рецепты. Говорю:

— С этого дня вы, девочки, будете обращаться друг к другу на «вы».

Старшая обтекает. Младшая, не справившись с удивлением, выдает:

— И что, я должна буду говорить: «Валя, вы дура»?! © Ternika

***

Пошли в магазин, а машину оставили под деревом. Пока ходили, прилетела стая пернатых и изрядно нагадила на крышу и капот. Пришлось машину загонять на мойку и мыть до чистоты. После мойки мой сын посмотрел на машину и выдал:

— Ну вот, птички посмотрят на машину и скажут: «Какали, какали — и все зря!» © Panaramix

***

Муж:

— Давай Антоху уговорим съесть немного красной икры. Пообещаем ему мультики.

Подходим.

— Антон, хочешь посмотреть мультики 15 минут?

Поднимает глаза:

— Что для этого я должен съесть? © Kassia

***

— Папа, не уходи! — дочка почти плачет. — Ну не уходи...

— Лизка, я на работу, — сурово отвечаю я.

— Можно я с тобой? — хватает меня за колени.

— Что со мной?

— На работу! Ну папочка...

— А что ты там будешь делать? — наигранно удивляюсь я и отцепляю дочку от себя. — Это же моя работа.

— Я тоже буду работать! — восторженно кричит Лиза.

— Кем? — я растерялся.

— Я буду работать... — Лиза опустила смущенно глазки в пол. — Работать... папиной радостью... © котт

***

Пишу на лице автопортрет перед светским выходом. Тени, тушь, помада. Сынуля:

— Ма-а-ам, а зачем ты лицо разрисовываешь?

— Чтобы быть совсем-совсем красивой, солнышко.

— Не поможет... © hannahlit

***

Играем с Надей в ванне. Я принцесса, она русалка. Она собирается замуж за принца... Я:

— Ну раз я принцесса, то это я за принца должна выходить.

Надя:

— А я что, по-твоему, за водолаза должна?! © Кысь

***

Новый год. Вся семья за столом, тишина: все слушают речь президента... Диме (3,5 годика) надоедает эта скучная пауза, ходит вокруг стола и с выражением лица актера, играющего Гамлета, выдает:

— Друзья! А не заняться ли нам сексом?

Не знаю, откуда он взял это слово, у нас, как в СССР, секса нет... Но под бой курантов я с сестрой в припадке смеялись, мама давила смешок, папа покраснел, остальные родственники уже плакали...

Ребенок искренне не понял, что же он такое нам предложил. © Катю