20 человек, в чьем сердце ростки доброты никогда не увянут

В мире полно неравнодушных людей. Они замечают каждую мелочь: нечаянно оброненные ключи, не подстриженный газон, слышат писк из мусорного ящика и по каким-то особым приметам понимают, когда другому человеку нужна помощь.

Редакция AdMe.ru всегда с особым трепетом относится к тем, кто делает хорошие дела по велению души. И этой подборкой в очередной раз готова подтвердить: добро есть, нужно только его замечать.

«Моя подруга, библиотекарь, переодевается в Эльзу, чтобы время, когда она читает детям, казалось им волшебным»

«Чтобы отблагодарить других людей, приготовила тирамису. Отдаю и всем говорю, что в одной из 10 порций есть вишня в сиропе, и если она попадется, то это к удаче»

«Вишню, конечно же, положила в каждую порцию».

«Мне не нужны чистокровные псы. Собаки из приюта — самые милые»

«Стая моих птиц отвергла и чуть не заклевала крошечного цыпленка. Но моя дочь решила позаботиться о том, чтобы с ним все было в порядке»

«4 года назад я играл на гитаре на рынке и получил на чай картофель, варенье и ореховые батончики. Воспоминания об этом выступлении согревают меня, когда я чувствую себя одиноко»

«Сейчас бариста в Starbucks принесла мне второй кофе. Ей не понравилось, как у нее получился рисунок на первом, и она переделала. Я почти плачу»

«Моя соседка медсестра, и из-за напряженного графика нам редко удается поговорить. Вчера я пошел подстригать свой газон и заодно подстриг и ее. А сегодня утром увидел это»

«Спасибо».

«Купил ли я бабушке и ее старенькому корги хозяйственную машину, чтобы она и дальше могла заниматься делами на ее любимой ферме? Еще бы!»

«Бариста заметил, что у меня кошелек в хогвартском стиле, и сделал мой кофе просто волшебным»

«Мой дедушка, который работал раньше пожарным, не смог отпраздновать свой день рождения с семьей. Поэтому мы пригласили к нему пожарную машину, а ребята даже включили ему сирены»

Люди пересадили лес, чтобы каждую осень происходило это

«В школе создали клуб, члены которого оставляют бесплатные канцелярские принадлежности и предметы гигиены для всех детей, которые в них нуждаются»

«У моего сына аутизм, он очень хочет щенка. Я рассказал ему о том, как важно заботиться о собаке. А сегодня увидел, как он пристегивает ремнем безопасности своего бульдога»

«Женщина оставила мне на чай $ 1 000. Безмерно ей благодарна»

«Чаевые: $ 1 000. Всего: $ 1 064,41. Удачи!»

«У нас в доме порядочный дворник. Но хозяйка уже 3 года пытается его выселить, чтобы сдавать его квартиру под съем, даже выдумала, что он ничего не убирает. А тому и жить-то больше негде»

«Но 40 человек собрали подписи в его поддержку и даже добились того, что дворнику район выписал благодарственное письмо и грамоты».

«На годовщину своих соседей я решил испечь им капкейки»

«Собираюсь домой с работы, и тут звонок. Руководитель отдела потеряла ключи, просит посмотреть на остановке. Осмотрел окрестные сугробы — нет. Обыскиваю остановку — нет»

«А тут киоск стоит. Стучусь, спрашиваю, и мне протягивают ключи. Спасибо людям, благодаря таким мелочам и жить радостнее».

«Бывший шеф услышал писк из мусорного бака, нашел там такое чудо и притащил в офис. Вскоре оно переселилось к нему в квартиру и выросло в наглого бело-рыжего котяру»

«Ушли, забыли окно в машине закрыть. Вернулись, а тут послание»

«Остался я без работы. Поскольку живу один, запасов продуктов не делаю. А тут ахтунг: 31 декабря, а холодильник пустой. Первый раз меня так настиг голод, а просить я не привык»

«И тут ко мне пришел дружище. Не знаю когда, но он заглянул в холодильник, ушел и вскоре вернулся с кучей еды. И у меня был полный холодильник!»