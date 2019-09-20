20+ человек, которым не нужен дополнительный пинок, чтобы начать делать добрые дела

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Делать добро не так уж и сложно. Для этого необязательно быть супергероем и иметь сверхспособности. Иногда достаточно какой-то мелочи, которая сделает окружающих счастливее, вроде бесплатной раздачи маленьких конфет, как это делает водитель маршрутки в истории из бонуса в конце этой статьи.

Пользователи Reddit рассказали, как они смогли привнести в жизнь других людей немного радости. AdMe.ru уже начал следовать их примеру и готов творить добрые дела.

У моей жены сегодня был длинный тяжелый день на работе. Я потратил 5 часов на генеральную уборку дома и планирую приготовить ужин для нее вечером. Я хочу, чтобы, вернувшись домой, она расслабилась и ни о чем не беспокоилась. Она даже не подозревает, что я сегодня дома. © LegendOfBobbyTables

Я помогла заблудившейся старушке добраться до соседнего парка, где был оперный концерт. У нее там были друзья. Просто нужно было показать, по какой улице идти. © Abra2889

Возле театра сидела девушка и плакала. Было много прохожих, но никто не обращал на нее внимания. Я остановился и спросил, все ли с ней в порядке. Она отрицательно покачала головой. Тогда я присел рядом, и мы поговорили. У нее была паническая атака. После 10 минут нашего общения я увидел, что ей стало лучше, она даже начала улыбаться и шутить. © Asking4helpishard

Недавно к нам на работу устроилась девушка. Она была практически без гроша до следующей зарплаты. Как-то утром ее машина заглохла на парковке, сломался стартер. Я поехал в единственный магазин запчастей, в котором он был на складе (примерно 30 миль езды). Там купил устройство (что после привело к интересному разговору с моей женой). Потом вернулся на работу и установил ей на стоянке новый стартер. © mechwarrior719

Я последовал совету психотерапевта и был добр к себе. Не испытывая чувства вины, выделил свободный день для ухода за собой. Сделать это было трудно, но я не могу помочь другим, не заботясь о себе. © ReaverRiver

Сегодня за ужином сказал жене:

— Оля, давай я завтра вечерком шашлык сделаю к твоему приезду. Помнишь, как в прошлый раз: ты к подъезду подходишь, а тут я с шампурами из-за угла выхожу? Ты так обрадовалась!

Жена говорит:

— Очень приятно было, но, как в прошлый раз, не получится: так один раз совпадает, чтобы шашлык прямо к моему приезду был готов и мы секунда в секунду встретились.

— Ну да, — согласился я, а сам подумал: «Эх ты, святая простота, мне что, трудно еще раз полчаса в кустах с готовым шашлыком посидеть?» © MAPK.TBEH

Я спросила бездомного парня, что ему купить в магазине. Он сказал, что хочет бутерброд с ветчиной и сыром. Я взяла просто с сыром, так как оставался только он. На следующей неделе я вернулась туда и все же купила ему бутерброд с ветчиной и сыром. Он тогда так оживился, и его собака тоже. Помнится, ему понравилось угощение. © Trinia_

Девушка бросила меня, потому что она переезжает в Нью-Йорк, начинает новую жизнь, следуя за своими мечтами. Она только что уехала, и напоследок я сказал, что люблю и горжусь ею. Возможно, это кажется глупым, но я думаю, что поддержка любимого человека не является слабостью. Не имеет значения, что жизнь разлучила нас. Я просто хочу, чтобы она была счастлива. Со мной или без меня. © Symon17

Я делаю все возможное, чтобы быть позитивным человеком, а не «колючим кактусом», которым я был в последнее время. Это хорошо и для меня и для других. Я просто понял, что бессознательно передаю этот негатив другим. © SharkGlued

Я принесла пончики на работу. © CanineRezQ

Сегодня на входе в метро меня в очередной раз остановил сотрудник проверить сумку. Далее диалог.

Сотрудник: «Все в порядке, можете идти, хорошей дороги».

Я: «Спасибо, и вам хорошего дня». Потом подумал и спросил: «Слушайте, а почему меня часто останавливают? Выгляжу же вроде нормально».

Сотрудник: «Я вас давно заметил. Вы всегда в ответ не бурчите, а желаете хорошего дня. Мне просто это приятно с утра».

Вот так. С одной стороны, отнимают время, а с другой — приятно. © PostTraumatic

Смена 9 часов. Тяжело, на ногах целый день. Но я перестал жалеть себя после того, как увидел, что наша посудомойка после 12-часовой смены едет еще и на ночную в кинотеатр. Готовлю ей кофе, пока не видит менеджер. Она улыбается и искренне благодарит. © dnevnik.barista

Я подобрал мусор, который лежал на парковке у дома. © Hoyt_Cougar

Ехал с работы в метро, присел отдохнуть — набегался. Заходит женщина лет 60. С сумкой. Встал уступить место, она меня останавливает: «Сиди-сиди, небось с работы едешь, устал. А я на пенсии и так целый день отдыхала. У тебя еще вся жизнь впереди. На, сумку подержи». И так приятно, как будто мне уступили. © APXuK

Я собираюсь перестать пить ради своей мамы. Она заслуживает лучшего сына. © mdg_roberts1

Один бездомный любит сидеть в тени и читать у подъезда моего дома. Каждый день я собираю себе завтрак в школу и недавно начала упаковывать еще один для него. Мой парень ходит в вечернюю школу, поэтому, когда я упаковываю его обед или ужин, то добавляю дополнительные продукты для бездомного. Мы делаем это уже около недели, и тот мужчина всегда очень счастлив и благодарен за это. © punkcess

Я подбираю каждый кусочек металла, который вижу во время своих ежедневных прогулок. Эти штуки, в конце концов, могут попасть в чью-то шину. © travishansen69

У моей мамы болезнь Альцгеймера, и она находится в доме престарелых. Она не может жить со мной, потому что ей нужен круглосуточный уход. Я собираюсь поужинать с ней, а затем забрать ее, чтобы она осталась в моем доме на несколько дней. Мы пойдем куда-нибудь поесть, посмотрим телевизор и расслабимся. Ей надо отдохнуть от того места, где она живет. Мама очень взволнованна, немного растеряна, но мы справимся с этим. © ferdfarkle

Я собираюсь преподавать математику в моем университете бесплатно. © Mizamagician

Стояли с друзьями в местном кафе. Я ждал шаурму, друзья ждали меня. Заходит мужик, покупает курицу гриль, цена ей была ₽ 410. Продавец попросил ₽ 10 для того, чтобы не искать мелочь и дать сотку сдачи. Мужик полазил в карманах и не нашел. Я, услышав диалог, положил на кассу ₽ 10.

Далее короткий диалог.

Мужик: «Да не надо, ты что!»

Я: «Да ладно, чтобы сдачу удобнее давать было».

Мужик взял свою курицу, ₽ 100 и отдал их мне со словами: «Вот, раз ты так повел себя, то это тебе». И быстро скрылся, я даже спасибо сказать не успел. © mrgizzatov

Я остаюсь дома и тем самым избавляю всех от «удовольствия» быть в моей компании, пока я не исправлю свое поведение. © dear_little_water

Бонус: оказывается, для доброго дела не так уж много и надо

Вечером зашел в маршрутку, а там конфеты лежат. Думаю: «Наверное, к началу учебного года так прикольно организовали в компании-перевозчике». Спрашиваю у водителя:

— Это к празднику у вас такая акция?

— Нет, я уже давно так езжу, каждый день, но сегодня, да, детки особенно радовались.

— Так это вы сами покупаете?

— Да, — улыбается. — Сейчас уже мало осталось — утром тут было везде насыпано.

— Не затратно?

— Я посчитал как-то: примерно 800 рублей в месяц.

— 800 рублей в месяц — не такая уж и маленькая сумма...

— Я работаю, — показывает на руль, — зарабатываю, мне достаточно. А это совсем немного для улыбок людей. © lazarlong

А какие добрые поступки сегодня совершили вы?