20 человек, которые вкладывают всю душу в любимое дело

19 0 7 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

То, насколько успешен человек, измеряется не счетом в банке, а количеством подаренных другим людям улыбок. По крайней мере по такому принципу живут герои нашей подборки. Предстоящие роды, усталость после проведенной операции и даже тяжелая болезнь для них не повод опустить руки, ведь существует столько возможностей творить маленькие чудеса и делать этот мир лучше.

AdMe.ru решил показать людей, которые вкладывают частичку души в каждое дело. И их пример может зажечь искру даже в сердце прожженного циника.

1. Детский хирург не хочет, чтобы шрам от операции огорчал его маленьких пациентов. Поэтому он рисует персонажей, которые им нравятся, и удивляет их картинкой

2. «Чтобы показать детям и молодым людям, рожденным в бедности, что они тоже могут достичь успеха, балерина вышла на улицы нашего маленького городка»

3. «На прогулке по пляжу я сделал это фото моей дочери. И оно заставляет меня улыбаться каждый раз, как я смотрю на него»

4. «Что я люблю в своей работе больше всего? Когда щенята появляются на свет»

5. «Эту лампу друг напечатал для меня на 3D-принтере. При включении она создает на потолке такой рисунок»

6. У парня церебральный паралич. Но он обожает рисовать. А улыбка, с которой он это делает, неподражаема

7. «Была в магазине „Трейдер Джо“. Кассир пробил мои данные, увидел, что у меня завтра день рождения, ушел, а потом вернулся с этим. Вероятно, это самое неожиданное и милое из того, что для меня делали»

8. «Наши домовладельцы оставляют пакеты с едой для тех, у кого могли закончиться деньги за время праздников. Сегодня у нас будет хороший горячий ужин»

9. «К Новому году моя подруга сделала целый стол закусок»

10. «Я работаю в японской компании. На Рождество я пригласил нескольких инженеров отметить праздник с нашей семьей. Это была отпадная вечеринка!»

11. «30 дней назад я решила завязать с алкоголем, но по-прежнему встречаюсь в баре с друзьями, где пью горячий шоколад. Бармен решил поддержать меня и дал мне с собой целый кувшин этого напитка»

12. «Учительница запретила мне разрисовывать бананы сыну, потому что они вызывали слишком много суматохи в классе. И то, что мое искусство вызвало такой кипеж среди 6-летних, — лучший комплимент, который я получала»

13. «Мой отец делает эти нереально крутые столы для своего кафе-мороженого»

14. В продуктовом магазине поставили маленькую будку для собак, чтобы питомец был в тепле и уюте, пока хозяин делает покупки

«Привет, песик. Чувствуй себя как дома!»

15. «Мама сделала для моих морских свинок дом с диванчиками, картинами и крохотными фотографиями их деток»

16. «Я впервые стала тетей. Меня попросили раскрасить стену детской, и для меня это задание было очень волнительным»

17. Учительница вместе с детьми придумала и выучила личное приветствие для каждого ученика

18. «Почтальон узнал, что мой 4-летний сын любит почтовый фургон и все, что связано с почтой. И принес для него сюрприз»

19. Мужчина более 40 лет собирает из спичек скульптуры, на каждую из которых уходит по 2–3 года. На фото собор Парижской Богоматери и крепость Минас Тирит

20. Акушер Аманда Хесс лежала в больнице и готовилась к своим родам. Но узнав, что у одной из женщин возникли осложнения, а врача еще нет, Аманда накинула халат и приняла роды. А через 12 часов сама стала мамой чудесной малышки

Встречались ли вам люди, которые жили любимым делом? Что, по-вашему, поддерживало в них это рвение?