20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

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Приготовить ужин вместе с дочкой, исполнить заветное мамино желание, обрести любимого человека, отыскать кота-потеряшку — в жизни так много событий, которые заставляют наше сердце биться чаще. И хорошо, если под рукой окажется фотоаппарат: тогда вы сможете запечатлеть счастливый момент и поделиться переполняющими вас эмоциями с остальными.

Мы в AdMe.ru не верим, что все люди радуются одинаково. Только в этой статье вы найдете больше 20 разных оттенков счастья — от гордости до умиления.

1. «Моя собака потеряла своих щенков и впала в депрессию, ничего не ела и не вставала с подстилки. А потом... усыновила этого котенка»

© Trash_Mistress / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

2. «Я папа, который всегда был рядом с дочкой. Это первый Хеллоуин, который я пропустил из-за работы. Малышка осталась с бабушкой и дедушкой. Они купили костюмы и прислали мне эту фотографию»

© NervousShy1 / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

3. «Я схватила в охапку своих кошек и сбежала за 3 200 км от 3-летних невероятно токсичных отношений. Чувствую, что снова могу дышать»

© Keepcalmandbakeon / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

4. «Мой парень сфотографировал меня, и я впервые посмотрю на свой снимок без отвращения. Я счастлива, что наконец-то могу принять свое тело»

© GryffinCorg1110 / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

5. «Мы с мужем планировали завести породистого пса. А когда зашли в приют, то увидели эту барышню и узнали, что она родилась в месте, где мы провели медовый месяц»

© innaturewetrust / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

6. «Не женаты, не помолвлены и не ждем ребенка. Просто дурачимся и совершенно счастливы»

© gabruka / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

7. «Она так гордилась пирогами, которые мы сделали вместе»

© Yegsandbacon2 / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

8. «Счастлива, потому что никогда не думала, что все будет хорошо. Я 10 месяцев не пью, счастлива в браке, у меня есть любимая работа и этот толстый серый балбес. У вас все получится, никогда не разочаровывайтесь в жизни!»

© hamstella / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

9. «В этот день 8 лет назад я сделал предложение моей жене. Это произошло, когда мой отец проходил первый курс химии. Он не дожил до своего следующего дня рождения, но знал, что мы поженимся»

© cheese70 / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

10. «Я был влюблен в нее около 2 лет. В прошлом месяце она переехала в мой город, и выяснилось, что мы оба одиноки. Со вчерашнего дня мы вместе»

© evastonian / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

11. «Мой кот, который пропал почти месяц назад, появился у нашей задней двери. Вы даже не представляете, как я плакала от счастья»

© InspiredBlue / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

12. «Моей удивительной бабушке сегодня исполнилось 96 лет. Она пережила концлагерь во время Второй мировой войны. Самая сильная женщина, которую я знаю»

© SnikkiDoodle_31 / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

13. «После 4 лет бесплодия я на 28-й неделе беременности. Пес Артур любит прикладывать ухо к моему животу. Я думаю, что он слышит сердцебиение ребенка»

© handstandmonkey / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

14. «Моя мама всю свою жизнь хотела съездить в Мемфис. Я наконец-то взял отпуск и смог исполнить ее желание»

© Marmite_Badger / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

15. «Я не люблю торты, мне больше нравятся пироги. Моя жена знает это. Она беременна и сильно устает, но вчера провела весь вечер, делая мне пирог на день рождения»

© NewEnglandAlways / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

16. «Я получил инфракрасную сауну моей мечты»

© ddshroom / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

17. «Завтра проведу за рулем 2,5 часа, чтобы усыновить этого сладкого мальчика и начать новую жизнь вместе»

© jodietheis / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

18. «У нас вчера была тайная свадьба. Пусть моя семья и не в восторге от моего выбора, но сейчас я самая счастливая женщина на свете»

© bnkujawa / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

19. «Когда моей жене делали кесарево, анестезиолог предложил сфотографироваться на мой телефон. Этот драгоценный кадр сделан через несколько секунд после рождения моего ребенка»

© rp8ball / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

20. Пес, взятый из питомника, лечится от кашля вместе со своей игрушечной уткой

© LittleDank / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

21. «Моя сестра оставила серьезную работу, чтобы стать кондитером в Париже. Я так горжусь ею!»

© TIREddit / reddit  

20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

Готовы признаться, какие моменты в вашей жизни были самыми запоминающимся и счастливыми?

Фото на превью GryffinCorg1110 / reddit

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