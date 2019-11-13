20+ человек, которые поделились с миром кусочком своего счастья

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Приготовить ужин вместе с дочкой, исполнить заветное мамино желание, обрести любимого человека, отыскать кота-потеряшку — в жизни так много событий, которые заставляют наше сердце биться чаще. И хорошо, если под рукой окажется фотоаппарат: тогда вы сможете запечатлеть счастливый момент и поделиться переполняющими вас эмоциями с остальными.

Мы в AdMe.ru не верим, что все люди радуются одинаково. Только в этой статье вы найдете больше 20 разных оттенков счастья — от гордости до умиления.

1. «Моя собака потеряла своих щенков и впала в депрессию, ничего не ела и не вставала с подстилки. А потом... усыновила этого котенка»

2. «Я папа, который всегда был рядом с дочкой. Это первый Хеллоуин, который я пропустил из-за работы. Малышка осталась с бабушкой и дедушкой. Они купили костюмы и прислали мне эту фотографию»

3. «Я схватила в охапку своих кошек и сбежала за 3 200 км от 3-летних невероятно токсичных отношений. Чувствую, что снова могу дышать»

4. «Мой парень сфотографировал меня, и я впервые посмотрю на свой снимок без отвращения. Я счастлива, что наконец-то могу принять свое тело»

5. «Мы с мужем планировали завести породистого пса. А когда зашли в приют, то увидели эту барышню и узнали, что она родилась в месте, где мы провели медовый месяц»

6. «Не женаты, не помолвлены и не ждем ребенка. Просто дурачимся и совершенно счастливы»

7. «Она так гордилась пирогами, которые мы сделали вместе»

8. «Счастлива, потому что никогда не думала, что все будет хорошо. Я 10 месяцев не пью, счастлива в браке, у меня есть любимая работа и этот толстый серый балбес. У вас все получится, никогда не разочаровывайтесь в жизни!»

9. «В этот день 8 лет назад я сделал предложение моей жене. Это произошло, когда мой отец проходил первый курс химии. Он не дожил до своего следующего дня рождения, но знал, что мы поженимся»

10. «Я был влюблен в нее около 2 лет. В прошлом месяце она переехала в мой город, и выяснилось, что мы оба одиноки. Со вчерашнего дня мы вместе»

11. «Мой кот, который пропал почти месяц назад, появился у нашей задней двери. Вы даже не представляете, как я плакала от счастья»

12. «Моей удивительной бабушке сегодня исполнилось 96 лет. Она пережила концлагерь во время Второй мировой войны. Самая сильная женщина, которую я знаю»

13. «После 4 лет бесплодия я на 28-й неделе беременности. Пес Артур любит прикладывать ухо к моему животу. Я думаю, что он слышит сердцебиение ребенка»

14. «Моя мама всю свою жизнь хотела съездить в Мемфис. Я наконец-то взял отпуск и смог исполнить ее желание»

15. «Я не люблю торты, мне больше нравятся пироги. Моя жена знает это. Она беременна и сильно устает, но вчера провела весь вечер, делая мне пирог на день рождения»

16. «Я получил инфракрасную сауну моей мечты»

17. «Завтра проведу за рулем 2,5 часа, чтобы усыновить этого сладкого мальчика и начать новую жизнь вместе»

18. «У нас вчера была тайная свадьба. Пусть моя семья и не в восторге от моего выбора, но сейчас я самая счастливая женщина на свете»

19. «Когда моей жене делали кесарево, анестезиолог предложил сфотографироваться на мой телефон. Этот драгоценный кадр сделан через несколько секунд после рождения моего ребенка»

20. Пес, взятый из питомника, лечится от кашля вместе со своей игрушечной уткой

21. «Моя сестра оставила серьезную работу, чтобы стать кондитером в Париже. Я так горжусь ею!»

Готовы признаться, какие моменты в вашей жизни были самыми запоминающимся и счастливыми?