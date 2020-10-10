20 человек, которые стали для животных настоящими ангелами-хранителями

Есть на свете люди, которые ни за что не пройдут мимо, если видят, что кто-то маленький и слабый попал в беду. Они непременно сделают все, что от них зависит, чтобы помочь, и обязательно спасут чью-то жизнь. Герои нашей сегодняшней статьи — люди с огромными сердцами. Благодаря им живы и счастливы кошки, собаки, птицы и даже насекомые.

Мы в AdMe.ru стараемся тоже по возможности помогать животным. А еще мы уверены: о людях, которые это делают, непременно должен узнать весь мир.

«Вот такое чудо природы мы нашли в лесу. Видно было, что он голоден. Мы подождали около 3 часов, но за ним так и никто не прилетел»

«Теперь сова выросла и почему-то любит жить в коробке от телевизора».

«Захожу после работы в свой подъезд, а тут котодом. И котовещи. В сумке лоток, миска, паспорт и прочее. Что делать, куда везти? Дома кошка — туда нельзя»

«Ветеринар осмотрел кота: бактериальная болячка глаз и то же самое с ушами. Сейчас все в процессе лечения. Сестра с мужем решили оставить кота себе. Парень оказался жутко ласковый и уже влюбил в себя всех».

«Все эти оленята были спасены от разных опасностей. Им всем помогли, а потом выпустили обратно в дикую природу»

«Мы нашли облитых краской котят в мусорном контейнере. За 24 часа из шипящих маленьких комочков они превратились в грелки для шеи»

«Спас этого парня 2 дня назад. Сначала я попытался завоевать его доверие, но потом, оказавшись в доме, он очень сильно испугался»

«Сейчас я работаю над тем, чтобы вновь вернуть его расположение. А потом мы отправимся к ветеринару и я познакомлю его с двумя другими своими кошками».

«Такую крошку выбросили бывшие хозяева. 3 дня она как-то выживала в будке на автостоянке. Теперь это наша любимая дочка Фросенька»

«Вот так будет выглядеть любой подвальный котенок, если спасти его и заботиться о нем»

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«Моя мама каждый день ловит и спасает запутавшихся птиц. Кажется, мир должен узнать об этом»

«Нашел ее на ферме, хромающую, с защемленным нервом. Она слишком много рожала. Теперь она ненавидит меня до глубины души, а я люблю ее очень сильно»

«Не волнуйся, Ава, теперь ты всегда будешь в тепле и безопасности».

«Только что спасли этого прекрасного кролика, которого кто-то оставил в парке. По словам наших соседей, он провел там 3 недели»

«Выезжаем из приюта. Кажется, ему уже нравится быть с нами»

«Я спас ящерицу из бассейна»

«Этого клыкастого старичка кто-то оставили в парке в переноске. Отвез его к ветеринару и узнал, что ему лет 11–12. Что ж, добро пожаловать в нашу семью»

Этот мужчина спас малыша-тамарина и вернул его маме

«Забрал из приюта эту 12-летнюю беззубую собачку»

«Она же как будто из мультика». © blinkingsandbeepings / Reddit

«Во время прогулки нашел раненую цаплю. Завтра едем в местную клинику для птиц»

«Миссия — спасти рядового шмеля. Сахара не оказалось,

пришлось делиться йогуртом. И этого оказалось мало, он брезгливо отнесся к подношению»

«Нашел конфету, накапал воды. Через 20 минут рядовой шмель выспался и улетел по своим шмелиным делам».

«Мы позволили этой молодой маме войти к нам в дом, чтобы у нее было такое место, где она могла бы спокойно позаботиться о своих малышах»

«Мы спасли ее от людей, которые были с ней жестоки. А вчера на меня пытались напасть во время нашей с ней ночной прогулки, и уже она спасла меня»