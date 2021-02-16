20 упорных человек, которые собрали свою волю в кулак и утерли нос всем злопыхателям
«Под лежачий камень вода не течет» — гласит известная пословица. И с ней невозможно не согласиться. Ведь если ничего не предпринимать, то дело не сдвинется с мертвой точки. И это касается всех аспектов нашей жизни, начиная от незначительного плана на день и заканчивая грандиозными целями и задачами.
Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться людьми, которые взяли себя в руки и добились того, о чем давно мечтали. Ловите подборку и мотивируйтесь вместе с нами.
«В школе меня обзывали жирухой. Но, похоже, теперь мне нужно новое прозвище»
«Раз в несколько лет я рисую глаза, чтобы отследить свой прогресс. В этом году я очень горжусь своей работой»
«После многих лет скитаний и аренды жилья я наконец-то собираю мебель в своем новом доме»
«7 лет назад я бросил колледж, потерял работу, был обманут и переехал жить к родителям. Но в 27 лет я все-таки закончил учебу, а еще переехал жить в Корею и полюбил свою жизнь»
«Несколько лет назад я в шутку подарил родителям самый большой кроссворд в мире. Чтобы не скучать, они начали разгадывать его в апреле прошлого года. А сегодня закончили»
«8 дней назад мне сделали операцию на носовых пазухах. Сегодня я сняла швы и шины и впервые за 26 лет полноценно вдохнула через нос. Это может показаться глупым, но я плакала»
«Я наконец-то женился на девушке, с которой дружил более 10 лет!»
«Еще в октябре я не могла застегнуть эту рубашку!»
«Наконец-то купил дом! Теперь я взрослый, поэтому могу ходить в костюме каждый день и носить документы в портфеле»
«Сегодня, в честь нашей годовщины, мы сделали это фото. Я так ценю его за то, что он был рядом на протяжении всего пути»
«Между этими фотографиями прошло почти 2 года. Я прошла путь от „толстухи со свадьбы“ до подготовки к собственному бракосочетанию. Я счастлива, здорова и очень собой горжусь»
«На фотографии слева — я на пике своей депрессии. Справа — тоже я, уже год, как лечусь и ухаживаю за собой»
«Благодаря стоматологу у меня красивая улыбка и крепкое психическое здоровье»
«В январе 2020 года я дала себе слово улучшить здоровье и относиться к своему телу с любовью»
«13 лет назад я бросил колледж. На прошлой неделе наконец решил вернуться и начать все с нуля»
«Оказывается, моя челюсть квадратная, а не круглая! Прогресс налицо»
«4 года назад я зарегистрировался на YouTube и сегодня наконец-то получил свою награду»
«Примерила свою старую футболку и поняла, что теперь она больше похожа на ночную рубашку»
«Спустя 1 год и 3 месяца с момента операции на моей челюсти»
«Я изо всех сил пытался устроиться на работу. И вот, пройдя более 30 собеседований, я наконец-то нашел ее. Стал менеджером компании и смог себе позволить первую машину. Гордость!»
А у вас есть личное достижение, которым вы неимоверно гордитесь?
Фото на превью mrsjhev1 / reddit
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