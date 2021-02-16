20 упорных человек, которые собрали свою волю в кулак и утерли нос всем злопыхателям

«Под лежачий камень вода не течет» — гласит известная пословица. И с ней невозможно не согласиться. Ведь если ничего не предпринимать, то дело не сдвинется с мертвой точки. И это касается всех аспектов нашей жизни, начиная от незначительного плана на день и заканчивая грандиозными целями и задачами.

Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться людьми, которые взяли себя в руки и добились того, о чем давно мечтали. Ловите подборку и мотивируйтесь вместе с нами.

«В школе меня обзывали жирухой. Но, похоже, теперь мне нужно новое прозвище»

«Раз в несколько лет я рисую глаза, чтобы отследить свой прогресс. В этом году я очень горжусь своей работой»

«После многих лет скитаний и аренды жилья я наконец-то собираю мебель в своем новом доме»

«7 лет назад я бросил колледж, потерял работу, был обманут и переехал жить к родителям. Но в 27 лет я все-таки закончил учебу, а еще переехал жить в Корею и полюбил свою жизнь»

«Несколько лет назад я в шутку подарил родителям самый большой кроссворд в мире. Чтобы не скучать, они начали разгадывать его в апреле прошлого года. А сегодня закончили»

«8 дней назад мне сделали операцию на носовых пазухах. Сегодня я сняла швы и шины и впервые за 26 лет полноценно вдохнула через нос. Это может показаться глупым, но я плакала»

«Я наконец-то женился на девушке, с которой дружил более 10 лет!»

«Еще в октябре я не могла застегнуть эту рубашку!»

«Наконец-то купил дом! Теперь я взрослый, поэтому могу ходить в костюме каждый день и носить документы в портфеле»

«Сегодня, в честь нашей годовщины, мы сделали это фото. Я так ценю его за то, что он был рядом на протяжении всего пути»

«Между этими фотографиями прошло почти 2 года. Я прошла путь от „толстухи со свадьбы“ до подготовки к собственному бракосочетанию. Я счастлива, здорова и очень собой горжусь»

«На фотографии слева — я на пике своей депрессии. Справа — тоже я, уже год, как лечусь и ухаживаю за собой»

«Благодаря стоматологу у меня красивая улыбка и крепкое психическое здоровье»

«В январе 2020 года я дала себе слово улучшить здоровье и относиться к своему телу с любовью»

«13 лет назад я бросил колледж. На прошлой неделе наконец решил вернуться и начать все с нуля»

«Оказывается, моя челюсть квадратная, а не круглая! Прогресс налицо»

«4 года назад я зарегистрировался на YouTube и сегодня наконец-то получил свою награду»

«Примерила свою старую футболку и поняла, что теперь она больше похожа на ночную рубашку»

«Спустя 1 год и 3 месяца с момента операции на моей челюсти»

«Я изо всех сил пытался устроиться на работу. И вот, пройдя более 30 собеседований, я наконец-то нашел ее. Стал менеджером компании и смог себе позволить первую машину. Гордость!»