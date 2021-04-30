20 человек, чьи мечты не канули в Лету, а пусть с опозданием, но осуществились

Невозможно передать, какие чувства испытываешь, когда исполнилось то, о чем грезишь уже так давно. И совершенно неважно, купил ты мотоцикл или кучу сладостей, которых не было в свободном доступе в детстве. Эмоции переполняют и в том, и в другом случае.

Мы в AdMe.ru считаем, что желания должны обязательно сбываться, и вот целая подборка о том, как люди исполнили свои большие и маленькие мечты.

«‎В детстве я всегда говорил, что у меня дома будет специальный ящик с конфетами»

Если бы у меня был такой, я бы уже весил 180 кг. © Hiker1628 / Reddit

«Когда я был маленьким, у меня не было Оптимуса. Теперь мне 42 года, у меня есть дети, и вон сколько у нас этих игрушек»

Это не для меня, это для детей. Честно. © Yeach / Reddit

«Для одних это мусор, а для меня — мечта детства»

«Мой замечательный папа помог осуществить мою давнюю мечту — аквариум в телевизоре»

«Сегодня одно из моих желаний сбылось. Познакомьтесь с Пенне Альфредой Денте, бывшей гонщицей и нашей первой борзой»

«На Рождество моя вторая половинка подарила мне то, о чем я мечтал с юных лет. Знакомьтесь: Дори»

«Она быстро адаптировалась в своей новой семье. Любит малину, арахис и дольки апельсина. Обожаю ее».

«Осуществилось. Я теперь пилот»

«Любила машины с рождения, поэтому начала их рисовать. Вот моя картина маслом»

«Невестка подарила мне то, о чем я мечтала с детства»

«Перед моим днем рождения жена спросила, какой торт испечь. И я сказал ей, что всегда хотел попробовать торт из игры Super Mario»

«Когда я был ребенком, то заходил в этот магазин при каждом удобном случае. Теперь здесь продают игру, которую я создал. Это мечта, ставшая явью»

«Спасибо за то, что осуществили мою детскую мечту»

«Папа, брат и я наконец обзавелись мотоциклами и сегодня впервые вместе прокатились. У нас ушло 20 лет на то, чтобы это сделать»

«Наконец-то сегодня купила зуб динозавра»

«В 26 лет я купил Sega. Вчерашний вечер удался: играл 6 часов не отлипая, дошел до 4-го уровня. 7 раз»

«Я с детства хотела полностью черного кролика. А недавно мой друг нашел крольчиху, которая оказалась беременна»

«И вот все осуществилось, это единственный черный малыш из всего помета».

«С детского сада любила кошек. Так хотелось завести себе это домашнее животное»

«Мама запрещала заводить кошку, говорила, что у меня аллергия. В 17 узнала, что животного у меня нет лишь потому, что этого не хотела мама. Обидно. Теперь мне 21, я достигла уровня „вырастешь, будешь жить отдельно и заведешь себе хоть тигра“ и завела котенка. Жить стало веселее, спать теплее, а рисовать немного труднее».

«Мои бабушка и дедушка впервые приехали в Соединенные Штаты. Побывать здесь — желание всей их жизни. Дедушке 96 лет»

Ох, как много людей рано отказываются от своих мечтаний. Рады видеть ваших бабушку и дедушку, которые живут на полную катушку. Наслаждайтесь временем с ними. © Dirtyethel / Reddit

«Я мечтал о таких часах, но мой папа не мог себе их позволить. И вот теперь они у меня, я купил их на собственные деньги»

«У меня в детстве было 2 собаки. Обе погибли. Год я горевала. А потом я созрела опять. Мне, 12-летней девчонке, очень хотелось четвероногого друга»

«Но мама была непреклонна — вырастешь и заведешь. Вот мне 32 года, у меня семья, и я завела себе собаку».