20 человек, которые готовы кричать о своем счастье, потому что их мечта осуществилась

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Благодаря опросу Института Гэллапа выяснилось, что люди чувствуют себя гораздо счастливее по выходным (и в этом нет ничего удивительного). Исследователи считают, что это связано с тем, что в эти дни мы гораздо больше времени проводим с семьей. И вообще, как оказалось, чем чаще люди встречаются друг с другом, тем жизнерадостнее и позитивнее становятся.

Но мы в AdMe.ru неспроста заговорили об этом. Герои нашей статьи по самым разным причинам так счастливы, их так переполняют эмоции, что они просто не могут не поделиться частичкой своей радости. А в конце вас ждет бонус — собака, которая очень гордится своей работой.

«Сегодня мне исполнился 21 год, и моя мечта сбылась. Я наконец-то могу проводить время с настоящим волком»

«У меня лишний вес и почти нет друзей. Но недавно подруга привела меня в группу девушек, которые, как и я, пытаются похудеть»

«И теперь я безумно счастлива, для меня это очень много значит».

«Сегодня у меня родился сын, да еще и в мой день рождения»

«В 21 год мои волосы стали выпадать, и чего я только не перепробовал, чтобы остановить этот процесс. После долгих лет борьбы я просто взял и побрился налысо»

«Просто поверить не могу, насколько лучше и моложе я теперь себя чувствую. Впервые за 6 лет я могу выйти из дома без шапки».

«Мечта моей младшей сестры сбылась: сегодня она получила первую банку молока от своей собственной коровы»

«У меня появилась лучшая работа на свете — ухаживать за растениями»

«Мне пришлось пожертвовать своим душевным спокойствием, редко видеться с родными и друзьями, но как же я счастлива теперь!»

«Вчера я получила степень в области музейного дела».

«Сегодня купил свою первую машину. Я не мог сдержать слез, пока подписывал документы»

«Лучшее, что я могла сделать — переехать к своему классному парню, с которым, я теперь уверена, проведу всю свою жизнь»

«Я кормила этих парнишек несколько лет, а недавно стала давать им дорогущую еду. Один из них захотел показать, что он это очень ценит»

«У меня дислексия, и учителя не раз говорили, что о колледже мне не стоит и мечтать»

«Сегодня я доказала, что все они ошибались: получила степень в области связей с общественностью».

«Мы только что узнали: у нас будет девочка»

«Наконец-то переехали в новый дом. Здесь наши собаки уже не торчат постоянно у двери, пытаясь сбежать»

«Я фотограф и обычно всегда остаюсь по ту сторону камеры. Но моя жена взяла и сняла меня с нашей дочкой»

«Не знаю, дождусь я лета или сделаю ей предложение уже сегодня. Но я рад, что смог накопить достаточно денег, чтобы купить своей девушке кольцо ее мечты»

«Сейчас я публикую свои фотографии без косметики и без всяких фильтров, хотя у меня и не идеальная кожа. Просто теперь я лучше чувствую себя без макияжа»

«На своей прежней работе я была изгоем. А недавно я устроилась в магазин, где чувствую себя частью коллектива»

«Там все такие милые, у меня даже уже появилось несколько друзей. Я просто не могу перестать улыбаться».

«Сегодня свекор научил меня ловить рыбу. Только посмотрите, какую красавицу я поймала! Я обращалась с ней очень осторожно и отпустила потом обратно в воду»

«Я приготовил лазанью для своих друзей. Вот какое у меня было лицо, когда я понял, что она им нравится. Это был один из моих любимых вечеров»

«Недавно я чистил свою машину и нашел в ней старый конверт, который мне подарили на выпускной. А в нем аж $ 150! Теперь мне есть чем заплатить за аренду в этом месяце»

Бонус: она очень гордится тем, что защищает цыплят от кошки

А что делает счастливыми вас?