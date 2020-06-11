20+ берущих за душу историй от людей, которые не умеют сдаваться

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В середине мая СМИ сообщили поразительную новость: китаянка, чей сын был похищен в 1988 году, наконец с ним воссоединилась. Похитители продали мальчика в другую семью. Мать никогда не прекращала поиски, помогла более чем 20 семьям найти пропавших детей, а спустя 32 года с помощью технологии распознавания лиц обнаружила и своего сына. Она не побоялась времени и не сдалась.

Мы в AdMe.ru были впечатлены примером этой сильной женщины и выудили из глубин интернета еще 20+ примеров того, что упорство всегда вознаграждается.

Мать и дочь в один день получили дипломы медицинского университета

«Прошло 4 года, как мне исправили сколиоз. Операция заняла 14 часов. Это мой рентген до и после нее»

«Я наконец-то смог накопить достаточно, чтобы купить собственную квартиру. Это, конечно, не хоромы, но я уже не могу дождаться, когда смогу превратить ее в настоящий дом»

«Наконец-то самостоятельно опубликовал свой первый роман. За плечами годы переписывания черновиков и редактирования»

«Я 4 года была одинокой мамой, бездомной, которая живет в машине. И вот наконец-то я переехала в настоящий дом. Сижу на полу и ем праздничную пиццу»

«После 4 лет борьбы с бесплодием у меня наконец появилась семья, о которой я мечтала»

«Может, это не так важно, но моя команда впервые выиграла мужской турнир по софтболу. 5 лет тяжелой работы наконец окупились»

«Мама окончила вуз в 50 лет! Сначала она сдалась, но спустя годы все же решилась и сделала это. Люблю ее всем сердцем. Она мой герой!»

«После 2 лет экономии, 6 месяцев впахивания на 2 работах по 15 часов я накопила деньги, чтобы подать заявление в языковую школу на другом конце света. Сегодня меня приняли»

«Я всю жизнь мечтал быть Человеком-пауком и вот наконец-то смог позволить себе купить костюм. Теперь я не хочу его снимать»

«10 лет назад родители подарили мне швейную машинку. Месяц назад я окончила колледж со специальностью „модельер“»

«5 лет: брекеты, операции на челюсти, синус-лифтинг, костная пластика — и вот она, улыбка!»

«Рад сообщить, что 7 месяцев пота и слез наконец-то дали свой результат. Я плакал от счастья»

«Сделала фото на закате. Всегда боролась со своей плохой кожей, депрессией и отсутствием веры в себя. Но наконец я начинаю любить свое отражение»

«Депрессия подкосила меня несколько лет назад. Но по чуть-чуть, шаг за шагом я с ней боролся. Результат еще неидеален, но я уже вернул свою комнату»

«В детстве врачи буквально перечеркнули мое будущее, поставив диагноз „дислексия“, а учителя уверяли: высшее образование не для меня. Но я все равно получила диплом по специальности „PR“»

«У кого 2 больших пальца и впервые за 15 лет больше нет долгов? Этот парень перед вами!»

«Я похудел. Не могу перестать улыбаться, когда вижу себя в зеркале»

«После нескольких месяцев неудач я наконец испекла идеальную булку хлеба! Дрожжи тоже ставила сама. Кажется, счастливее, чем сейчас, я не буду уже никогда»

«После 9 лет работы над своими зубами я наконец-то сняла брекеты! Я не могу перестать улыбаться!»

«Больше 5 лет мы с группой записываем музыку в моей спальне, и вот наша песня попала в самый большой инди-плей-лист Spotify с 1 млн подписчиков! Это все, ради чего мы работали!»

«Она спасла меня от моей бывшей, рулила 2 часа, чтобы потом сидеть рядом со мной 4 дня в больнице. Мы поженимся в следующем году. Тара, я люблю тебя всем сердцем»

«100 часов работы, и я наконец-то закончил свой самый большой рисунок. Я называл его „Терапия“. Рекомендую смотреть с увеличением»

«Спустя 28 лет я наконец сделал это!»

«Наконец-то нашел свой ПЕРВЫЙ зуб мегалодона после многих лет охоты на зубы акулы»

«Последние 5 лет я боролся с депрессией и тревожностью: нашел хобби, устроился на работу. И вот наконец я чувствую себя лучше, жизнь прекрасна»

«Я не могу завести кошку, поэтому каждый день кормлю бездомных котеек поблизости. И сегодня наконец-то смогла погладить одного из них»