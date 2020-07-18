19 животных, которые сами выбрали людей и теперь будут любить их всю жизнь

Обычно мы сами выбираем себе домашних животных. Узнаем все об интересующих нас породах, характере и содержании и приходим в питомник знакомиться с малышами, которые готовы к переезду в новый дом. Или же мы просто идем в приют для потеряшек и там находим котика или собаку, которые мечтают вновь обрести любящую семью. Но иногда все идет не так, как мы планируем, и решение зависит совсем не от людей.

Нам в AdMe.ru кажется, что, если животное выбрало вас своим человеком, сопротивляться нет смысла. Вам остается только любить своего нового питомца, кормить вкусностями и никогда не покидать.

«Вообще-то я аллергик, но она сама меня выбрала. Теперь я папочка»

«Это моя гостиная. У меня нет кота»

«Иду на работу, никого не трогаю. И вдруг откуда-то вылетает это размером с мышь кошачье дите и залезает по мне в мой же капюшон»

«Попытки снять без посторонней помощи не увенчались успехом. Пришлось возвращаться домой. Дома эта гоп-стопщица без проблем спустилась. Ну а я опоздала на работу».

«Она сама подбежала к нашей машине. Пожалели, взяли, хотели пристроить, но оказалось, что она никому не нужна. Теперь у нас 3 собаки»

«Когда я спасла его, он был диким 3-месячным котенком и только мне позволял к себе прикоснуться»

«Я в то время совсем не планировала заводить питомца, но мы вместе уже почти 10 лет».

«11 лет назад мимо нашей компании пробежала черная кошка с котятами. Я позвала их, а они в кусты, и только один отбился от мамы и подошел»

«Я тогда сказала друзьям, что, если он ко мне на руки пойдет и будет весь черный, заберу домой. На руки пошел сразу. Телефонами посветили — черный. В общем, забрала блохастика домой. Роскошный умнейший Ричард уже 11 лет со мной».

«2 года назад я нашел своего лучшего друга на парковке спортзала»

«Спасибо, что позволил себя обнять и выбрал меня своим человеком. Я не знаю, когда твой настоящий день рождения, но ты совершенно точно заслуживаешь праздника».

«Сидел у нас под забором. И хоть наша такса все утро лаяла на него, так и не ушел. Муж котов не очень любит, но этого согласился взять без уговоров»

«Я все лето гоняла соседскую кошку из нашего сада, а когда похолодало, она ночью запрыгивала через форточку к нам в дом и устраивалась спать с нами»

«Я стала все окна закрывать. Но один раз мы с мужем уехали на выходные. Приезжаем, а она спит в кресле. Я оставила чуть приоткрытой форточку в оранжерее. Как она сумела так высоко запрыгнуть и еще вдобавок ее открыть? Она выиграла этот бой, и я ее оставила».

«Перед работой решил закинуть мусор в контейнер. Выхожу и слышу писк, а на улице —10 °С. Подхожу к бакам — сидят и смотрят на меня 2 морды»

«Осмотрелся по сторонам (вдруг мать рядом), но никого не было. Начал я к ним руки тянуть, а они стали орать так, что я снова осмотрелся, но никого не увидел. Короче, не знаю, куда страх мой делся, но в итоге я посадил их в машину, и началось наше знакомство. Теперь они выросли, девочка живет с нами, а парень — у родителей на даче».

«В ноябре прошлого года она пришла под дверь моей работы»

«Я дала объявление в соцсетях, чтобы найти ее хозяев, но кто-то написал, что она похожа на бродяжку, которая болтается вокруг мусорных контейнеров в этом районе. Что ж, теперь она живет со мной, и она здоровая и счастливая».

«Пришел к нам жить от соседей»

«Это Гриша. В прошлом месяце обнаружила его под дверями дома — с перебитым крылом, кричащего, шипящего»

«Замотала в его в полотенце — и к ветеринару, конечно! Летучесть сохранить не удалось, зато бегает он очень быстро».

«Она ждала нас под дверью. Сама зашла в квартиру, легла на диван, как будто всегда жила у нас»

«В ночь перед Рождеством пошли с дочкой и зятем в церковь. Снега было по колено. Вдруг выбегает щенок, садится перед нами и начинает горестно плакать»

«Я ее схватила, закутала в шубу и понесла домой. Она была размером с ладошку. Назвали Ноэль (Рождество)».

«Бездомная мама-кошка принесла своих котят ко мне на крыльцо. И она очень настаивала на том, что им нужно войти»

«В то утро первым, что я увидела, едва успев открыть глаза, была эта семейка котобеженцев. Сначала я вынесла им коробку с одеялком, но они постоянно вылезали из нее и падали с крыльца. В итоге я забрала их всех домой».

«3 года назад подобрали собаку на заправке в феврале, в самые морозы. Месяц спустя она нашла котенка в кустах. Кажется, она гордится тем, что тоже кого-то спасла»

«У меня уже было 2 кота, и о третьем я как-то не задумывалась. А потом поехала в гости к подруге, заводчице курильских бобтейлов»

«Как только я присела, ко мне на колени забрался он. И все, я была ангажирована им на весь вечер. Никому больше не разрешалось подходить ко мне. Ночью он устроился у меня на плече, и я спала под его громкое урчание. В общем, утром я позвонила домой с вопросом: „Можно я приеду домой не одна?“»

«Пошли мы с семьей гулять, и увязался за нами мелкий пищащий рыжий котенок»

«Я иду и думаю: „Двое маленьких детей, только ремонт закончили, ну куда нам котенка?“ В общем, это Василий, живет с нами уже 4 года».