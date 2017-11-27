Нас всех раздражали в школе одинаковые вещи, вот 19 из них

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Когда-то в детстве мы мечтали стать первоклашками. И вот пришло заветное 1 сентября! Мы сделали первый шаг во взрослую жизнь. И казалось, все пойдет согласно нашим мечтам... Да только жизнь любит вносить коррективы. AdMe.ru предлагает предаться школьной ностальгии, чтобы с улыбкой взглянуть на былые проблемы.

19. 1 сентября. День, когда вы поняли, что вас ждет в ближайшие 10 лет

18. Да, меню в школьной столовой — оно такое... внезапное и безжалостное

17. Когда ваше отношение к домашней работе полностью совпадает с мнением кота

16. Когда вы решили поэкспериментировать со стилем, покопавшись в одежде старшей сестры

15. Когда учитель долго объясняет тему, а вы и так все знаете

14. Просто объясните преподавателю, что ваш реферат попал в форс-мажорные обстоятельства...

13. Наступает момент, когда ваш друг-одноклассник не успевает за вами

12. Когда вы в последнюю минуту говорите родителям, что нужен костюм на утренник

11. Иногда легче два раза сдать алгебру, чем один раз физкультуру

10. Когда учитель биологии решил, что урок должен быть наглядным

9. Существует два типа учеников

8. Когда пошел первый снег, а на уроки возвращаться так не хочется

7. Вы уже знаете, что это называется «переходный возраст», но что с этим делать — пока не знаете...

6. Школа учит нас терпению и выдержке

5. Когда учитель проверяет на вас стратегию «Идеальный экзамен»

4. Никто не застрахован от фантазии фотографов, приходящих в школу

3. Всегда были и будут домашние задания, которые не под силу даже учителям!

2. Когда вы обрадовались, что у вас в расписании появился урок химии

1. И вот оно пришло, ваше 1 сентября, когда не нужно идти в школу!

А что вас больше всего раздражало в школе? Поделитесь в комментариях.