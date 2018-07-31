19 причин, почему ваша жизнь больше не будет прежней после знакомства с корги

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Корги — порода собак, которая последние несколько лет бьет просто все рекорды популярности. Мало того что ее безумно полюбили многие звезды шоу-бизнеса, так еще эти собачки являются любимчиками в королевской семье. Вы только взгляните: их будто специально создали для того, чтобы смотреть на них и каждую секунду умиляться.

Мы в AdMe.ru специально прошерстили интернет, чтобы порадовать вас фотографиями этих прелестных созданий, которые вмиг поднимут вам настроение.

А вы думали, что все корги — это маленькие, толстенькие и миленькие собачки?

Плантация, на которой выращивают хороших мальчиков

А вам удалось найти 10 отличий?

«Да убил, убил»

Посылка, которую хотелось бы получать ежедневно

Фотогеничность этого парня явно зашкаливает

Когда не очень впечатлен шалостями хозяина

«Знакомьтесь, это Бри. Только посмотрите, насколько он крошечный»

Он точно знает, что значит «красиво жить не запретишь»

Неконтролируемые приступы «ми-ми-ми» заказывали?

«Каждое утро она заползает на мой животик и просто ждет там, пока я не уделю ей свое внимание»

Когда понимаешь, что жизнь удалась

Он почему-то не в восторге от своей новой стрижки

Этот парень на все сто наслаждается своей собачьей жизнью

Харизмы ему точно не занимать

Даже пребывая во сне, они способны поднять настроение

«Сижу в #Старбакс, попиваю свой обезжиренный #латте, попросил маму сфоткать меня для инсты»

Что-что, а вечерние спа-процедуры по расписанию

Ким Коргишьян

Бонус: «Знакомьтесь, это Макс, наполовину золотистый ретривер и наполовину корги! Только взгляните на эти крошечные лапки!»