19 немецких догов, которые доказывают, что даже гиганты бывают очень милыми

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Лишь раз взглянув на немецкого дога, вы отметите, какой у него величественный вид. Но, несмотря на свой размер, собаки этой породы очень добродушны. Доги способны стать настоящими друзьями, которые всегда будут рядом, даже если вы просто пойдете попить воды.

AdMe.ru хочет доказать вам, что даже такие великаны способны покорить любого.

Способны растопить сердце, несмотря на свой размер

Всегда рады сделать совместное фото

Любят обниматься не меньше, чем вы

Иногда нервничают на приеме у врача

Скучают, когда никого нет рядом

Немного грустят, что взрослеют

Не могут спать без своей любимой игрушки

От них точно ничего не спрячешь

Они совсем не прочь позаниматься йогой

Всегда присмотрят за детьми

Но и сами порой не прочь залезть на ручки

Они обладают просто очаровательной улыбкой

Но, как и все, иногда могут хорошенько пошалить

У них не всегда получается залезть куда-то полностью

Но иногда все-таки выходит

Они всегда готовы выслушать

Дружелюбны

Совсем чуточку стеснительны

И обладают очень веселым нравом