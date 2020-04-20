19 хозяев, которые круто ошиблись, оставив своих питомцев одних
Чертовски хотелось бы, но невозможно быть со своим питомцем рядом 24/7. Однако домашние любимцы не отчаиваются и время в одиночестве используют сполна. Порой при этом они попадают в нелепейшие ситуации вроде застревания в коробке из-под собачьего корма или попытки достать вкусняшку из мусорки.
AdMe.ru рассчитывает на снисхождение хозяев и надеется, что каждый из животных этой подборки отделается лишь профилактической беседой. А в бонусе мы оставили наглядный пример, после которого вы никогда не захотите расставаться со своим пушистиком.
1. «Я вспомнил, что оставил его наедине с моим бутербродом. Вернулся на этом этапе»
2. «Она начала вынимать мое нижнее белье почти каждый день, когда меня нет дома. Я ненавижу это»
3. «А это еще что такое? Ты над чем-то работаешь?»
4. Когда в душе праздник и не удается сдержать эмоции
5. «Оставил кролика одного на минутку, вернулся и увидел это»
6. «Помнишь тот кекс, который ты оставил здесь? Он взорвался»
7. Запись с камер видеонаблюдения обличила пушистых воришек
8. «Я оставил кошку наедине с моей девушкой в FaceTime»
9. «Это происходит каждый раз, когда мы оставляем его одного за кухонным столом»
10. Видимо, надо было точно убедиться, что хозяин ушел, а не просто прячется за дверью
11. «Разве я не должен был съесть свою новую кровать?»
12. «Кошка была дома одна 4 дня. Она показала свое неодобрение, разорвав мое зарядное устройство для телефона и выбросив его в унитаз»
13. Вот что произойдет, если отлучиться всего лишь на 2 минуты
14. «Я не заметил, что мой друг оставил открытую коробку с собачьими лакомствами. Меня не было 15 минут»
15. Он прожевал дырку в чехле от гриля, а потом сам же застрял в ней
16. «Мне было интересно, почему его диета не работает»
17. Ему 5 лет, и он все еще не может оставить туалетную бумагу в покое
18. Для этого ему хватило 2 минут, проведенных в одиночестве на улице
19. «Мой пес Фрэнк застрял между унитазом и стеной. Нам пришлось полностью все убрать, чтобы вытащить его оттуда»
Бонус: оставил кота одного на 30 минут. Тот поймал веревку, захотел похвастаться своей добычей, но оказалось, что не перед кем. Тогда кот расстроился и начал жалобно мяукать
Какие сюрпризы вам оставляли ваши питомцы? Сохранились ли у вас фотографии их проделок?
Фото на превью nirym / Reddit