19 фотографий о том, что человеческий дух способен творить невероятные вещи
В жизни не всегда все бывает гладко, и каждого ждут те или иные испытания. Кто-то находит в этом удовольствие, кто-то оказывается в сложной ситуации невольно. Но в любом случае победить обстоятельства помогают сила духа и упорство, без которых так легко сникнуть и начать просто плыть по течению.
Мы в AdMe.ru подобрали для вас 19 фотографий людей, которые смогли победить свой страх и стали еще сильнее. Вдохновляйтесь!
Участник соревнований по мотокроссу
Мужчина пытается пройти путь по канату на высоте 500 м в Касл Вэлли
Больная раком девушка борется со своей болезнью с помощью экстремального альпинизма
Путешественник закончил 49-дневное пересечение Атлантики. Все это время он провел в одиночестве на своей лодке, каждый день управляя судном по 16 часов, и установил мировой рекорд
Собственный источник был мечтой горного региона Гуйчжоу. Благодаря упорству этого человека мечта стала реальностью. Ему помогали жители деревни, и за 36 лет они вместе выкопали 9400-метровый водный канал
Несокрушимый дух этого человека помог ему преодолеть годы ночных курсов и работы с утра до вечера, чтобы обеспечить семью. Сегодня он наконец окончил школу
Многомесячные тренировки и стальная воля позволили бывшей танцовщице не только полностью восстановить подвижность и обходиться без трости после ампутации, но и снова начать танцевать
Альпинисты отдыхают на горе Эль-Капитан
Фотограф рискует, делая снимок очень ядовитой полосатой водяной кобры
Дайвер с тигровой акулой в районе Багамских островов
Балерина восстанавливается после полученной травмы
Альпинисты взбираются на один из ледников Эвереста, который может рухнуть в любую минуту
Мама с маленьким ребенком на спине работает на рисовом поле во Вьетнаме
В детстве эта девушка страдала церебральным параличом, и врачи считали, что их пациентка не выживет. Но благодаря спорту и силе воли она смогла победить тяжелую болезнь
Фото на превью smokingguns/instagram