19 фотографий о том, что человеческий дух способен творить невероятные вещи

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В жизни не всегда все бывает гладко, и каждого ждут те или иные испытания. Кто-то находит в этом удовольствие, кто-то оказывается в сложной ситуации невольно. Но в любом случае победить обстоятельства помогают сила духа и упорство, без которых так легко сникнуть и начать просто плыть по течению. Мы в AdMe.ru подобрали для вас 19 фотографий людей, которые смогли победить свой страх и стали еще сильнее. Вдохновляйтесь!

Участник соревнований по мотокроссу

Мужчина пытается пройти путь по канату на высоте 500 м в Касл Вэлли

Больная раком девушка борется со своей болезнью с помощью экстремального альпинизма

Путешественник закончил 49-дневное пересечение Атлантики. Все это время он провел в одиночестве на своей лодке, каждый день управляя судном по 16 часов, и установил мировой рекорд

Собственный источник был мечтой горного региона Гуйчжоу. Благодаря упорству этого человека мечта стала реальностью. Ему помогали жители деревни, и за 36 лет они вместе выкопали 9400-метровый водный канал

Несокрушимый дух этого человека помог ему преодолеть годы ночных курсов и работы с утра до вечера, чтобы обеспечить семью. Сегодня он наконец окончил школу

Многомесячные тренировки и стальная воля позволили бывшей танцовщице не только полностью восстановить подвижность и обходиться без трости после ампутации, но и снова начать танцевать

Альпинисты отдыхают на горе Эль-Капитан

Фотограф рискует, делая снимок очень ядовитой полосатой водяной кобры

Дайвер с тигровой акулой в районе Багамских островов

Балерина восстанавливается после полученной травмы

Альпинисты взбираются на один из ледников Эвереста, который может рухнуть в любую минуту

Мама с маленьким ребенком на спине работает на рисовом поле во Вьетнаме

В детстве эта девушка страдала церебральным параличом, и врачи считали, что их пациентка не выживет. Но благодаря спорту и силе воли она смогла победить тяжелую болезнь