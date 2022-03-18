19 доказательств того, что меняют мир к лучшему не супергерои, а обычные люди
Добрые поступки — дело полезное: помогая другим, мы не только решаем чужие проблемы, но и получаем шанс совершить нечто похвальное, то, чем в глубине души можно гордиться. Зачастую нам ничего не стоит отвлечь на 10 минут чужого малыша, чтобы его мама могла собраться с силами, или сказать что-то ободряющее уставшему продавцу. Но любая такая мелочь способна поднять настроение как тому, кто ее делает, так и тем, кто эту помощь принимает.
Мы в AdMe.ru уверены, что не только совершать добрые дела, но и рассказывать об этом просто необходимо, ведь чужой благородный пример может оказаться заразительным.
- Иногда сижу на работе, вся в процессе, даже отвлечься не могу, чтобы кофе попить, в конце дня никакущая ухожу. Рассказала своей коллеге: «Знаешь, было бы круто, если бы под конец рабочего дня к тебе подходил специальный человек, который обнимал бы тебя и благодарил за проделанную работу. Я бы тогда лучшим работником месяца стала!» Не поверите: под конец следующего рабочего дня ко мне подошла коллега и обняла со словами: «Спасибо, ты молодец!» Я аж покраснела от умиления. Несколько минут — и еще один коллега сделал так же. За вечер меня обняли и поблагодарили человек 5–6. Это было так круто! С тех пор это стало нашей традицией. © Палата № 6 / VK
- В декабре прошлого года осталась без денег. Вообще. А надо было прокормиться самой и прокормить моих кошек, которых у меня очень много. Подхожу к кассе с 4 дешевенькими пакетиками кошачьего корма и объясняю кассирше, что у меня денег нет, а животных надо кормить. Она внимательно посмотрела на меня, отошла минут на 10 и вернулась с охапкой разных продуктов на несколько дней: и хлеб, и масло, и творог, и молоко, и 2 сорта колбасы, и 2 сладких рулета, и целая коробка корма для кошек. Все это кассирша отдала мне даром, заплатив в кассу магазина свои деньги. Я заплакала. После Нового года я пришла в этот магазин и нашла ту добрую девушку, пыталась отдать деньги, но она не взяла.
- На прошлой неделе моя мама (ей уже 83 года) потеряла телефон на улице. На следующий день к родителям домой пришла дама и отдала этот телефон со словами: «Мои родители такого же возраста, тоже постоянно что-то теряют». Мама в благодарность хотела дать ей коробку конфет и предложила денег, но та сердечно обняла чужую маму, пожелала здоровья, всего хорошего и ушла. Большое спасибо вам, дорогая незнакомка!
- Познакомилась я как-то с парнем, погуляли, зашли в кафе, попили кофейку, ну и давай собираться. Я ушла в туалет, вернулась, смотрю: со столика все убрано, поэтому решила, что парень расплатился. Ну окей. Звонит он мне вечером и спрашивает: «Ты заплатила за кофе?» Отвечаю: «Нет. Думала, это сделал ты». Он: «Похоже, мы ушли не расплатившись». Я пошла на следующий день в кафе, на кассе спросила, где вчерашний парень-официант, а девушка ответила, что его сегодня нет. Я ей объяснила ситуацию и попросила счет. Она на меня смотрела как на чудо расчудесное. © bestyzhai / Pikabu
- Работали на объекте, копали. Осень, яблоки. Много опало уже. Хозяйка, благообразная старушка, угостила нас. Вку-у-усные! Говорит, мол, ребята, вы себе наберите сколько унесете — у нас их много! Мы уже стали представлять, как обрадуем родных, родителям привезем — много же. Тут приезжает ее сын и начинает собирать в пакеты наши яблоки, причем некоторые откидывает. У нас аж все подгорело от возмущения: сам забирает хорошие, а нам гнилье оставляет! Настроение упало, доработали, переодеваемся. Тут он подходит к нам, рассчитывается и говорит: «Мужики, я вам там яблок собрал, возьмите — от чистого сердца!» Как мы его только мысленно не ругали! Так стыдно стало... © AnanuyZalupeyko / Pikabu
- Ехали с сыном в магазин. Пришлось объезжать стоявшую на дороге машину, колесо нашего авто закусило, и мы застряли в сугробе. Вдруг возле нас останавливается старенькая «девятка», оттуда выходят двое парней довольно угрожающего вида и решительно направляются к нам. Ух как я испугалась! А они подошли и, ни слова не говоря, начали толкать машину. Не получилось. Тогда один из них останавливает проезжающий кроссовер и просит помочь. А когда они вытащили машину, так же молча сели и уехали.
- Увидела в аэропорту женщину с маленькой дочкой. Девочка все время кричала, а ее мама выглядела расстроенной и очень одинокой. Я подошла к ней и предложила свою помощь: взяла на руки малышку (с разрешения мамы, конечно), покачала ее, пока уставшая женщина успокоилась и выдохнула. В итоге я получила детские объятья, а она — немного отдыха, и все остались в выигрыше. © ymmmheyy / Reddit
- Нашла чековую книжку на банкомате. Это произошло ориентировочно в 2003 году, когда единственным способом доступа в интернет был настольный компьютер. Я была примерно в часе езды от дома, вернулась, нашла адрес владельца и поехала к нему. Дверь мне открыла дама, которая сразу же узнала чековую книжку и завизжала от счастья. Она пыталась предложить мне награду, но я улыбнулась, пожелала ей приятного вечера и ушла. Почему я приложила столько усилий для того, чтобы помочь незнакомому человеку? Потому что это то, что мы, люди, должны делать друг для друга, вот почему. © Jane Austin / Quora
- Прошлой ночью я гуляла по пляжу, наслаждаясь закатом и наблюдая за резвящимися в воде китами, но вдруг заметила, как пожилого мужчину сбила волна, и бросилась на помощь. Следующие волны могли утащить его дальше в пучину, а его жена, хоть и находилась рядом, ничего не могла с этим поделать. Мне на помощь прибежали несколько мужчин, и вместе мы довели человека до берега. Оказалось, что мужчине 85 лет, он сотни раз гулял по этому пляжу с супругой, но в этот раз чуть не утонул. На всякий случай я проводила их поближе к отелю, чтобы с ними еще чего-нибудь не случилось. © Kathy Fleming / Quora
- Я работала кассиром и часто встречала добрых людей. Однажды сканировала товары одной дамы: она покупала конфеты, которые я никогда не пробовала. Я прокомментировала, что они классно выглядят и нужно будет когда-нибудь их продегустировать. Где-то через неделю она снова пришла и угостила меня этими конфетами, так как вспомнила о моих словах и что хочу их попробовать. У меня был очень плохой день, а она поступила так мило. © oceanmaango / Reddit
- Ехала к маме с детьми. До отправления нашего автобуса еще 2 часа. Сижу, наблюдаю за окружающими людьми. Обратила внимание на бабушку с двумя подростками: они подходили к автобусу, отправляющемуся в соседний город, что-то спрашивали и опять отходили. Спросила их, в чем дело. Объяснили, что у них есть деньги на билеты только на дешевый автобус, а автобусы, которые подходили, — все дорогие, поэтому ждут. Дала им недостающие деньги и отправила на первом же автобусе. © Татьяна / AdMe
- Раньше я водил грузовик в компании, которая занималась доставками. Однажды остановился на обочине дороги в какой-то глуши и застрял в грязи. К счастью, поблизости оказался добрый фермер, который вытащил мой фургон с помощью своего трактора, а его жена угостила меня домашним хлебом. © Rudimentary_Waffle-O / Reddit
- Много лет назад мы со старшим сыном, которому тогда было около 7 лет, приехали в крупный город на пару дней, и очень захотелось нам в дельфинарий. Нашли его, и тут оказывается, что билеты давно распроданы, их на сегодня уже нет совсем, а завтра мы уезжаем. Мы с сыном стоим, смотрим сквозь какое-то стекло и видим, что шоу как раз начинается. И тут выбегает из зала семья, папа видит нас и спрашивает: «Вы на представление хотите?» Я говорю: «Да, очень, но билетов нет». И он нам протягивает билеты, деньги не берет. Мы с сыном проходим в зал — билеты оказываются в первом ряду. Вот это было счастье! © Anastasiya / AdMe
- Папа ехал в метро от конечной станции домой; народу было мало, много сидячих мест. В вагон зашла собака, похожая на таксу, но беспородная. Легла на сиденье рядом с ним, доверчиво расслабилась, высунула язык и улыбнулась. Папа глянул — девочка. В итоге домой они доехали вместе. Так у нас появилась вторая собака по имени Ласка. © WinkingFox / AdMe
- Батя у меня работал экспедитором. Перед Новым годом отправлял груз в аэропорту и нашел в отделе прилета полный денег бумажник — там была сумма с шестью нулями. Тут же мысли полезли, мол, какой-то мажор потерял, а он сейчас приедет домой, детям наконец-то праздник устроит, жене подарки купит. На улице подобрал попутчика (решил таксистом подшабашить). Тот по пути рассказал, что продал наследную квартиру, а деньги в аэропорту потерял вместе с документами. Отец показал бумажник: «Этот?» Позже папа рассказывал: «Вы бы видели, как загорелись глаза бедолаги!» Короче, выручил мужика. © Salyi / Pikabu
- Мы отчаянно нуждались в шинах для нашего грузовика: 2 были почти «лысыми», а 2 другие — в чуть лучшей форме, но денег у нас было только на одну пару. И вот парнишка в автосервисе говорит моему мужу, мол, знаешь, надо менять все 4 шины, а супруг объясняет ему, что деньги есть только на 2. И тут парень выдает: «Мы не хотим, чтобы кто-то из наших клиентов оказался в опасности. Мы поставим вам 4 новые шины, а вы заплатите только за 2, но мы хотя бы будем уверены, что вы останетесь в живых». Излишне говорить, что мы оба были ошеломлены и благодарили их от всего сердца. © Andria Duncan / Quora
- Вчера в магазине работала продавщица, уставшая как не знаю кто. Озвучивает сумму, я протягиваю ей часть денег, и, пока ищу остальное в сумочке, она дает мне сдачу как с крупной купюры. Я взяла ее руку со сдачей и, глядя в глаза, говорю: «Милая моя, так нельзя! Ты с деньгами работаешь, так всю зарплату оставишь. Отдохнуть надо». Выражение ее лица надо было видеть: смесь ужаса, восторга, веры в чудо, горечи и обиды на себя. Бедная девочка. © Numida / Pikabu
- Подруга работает в интернате уже давно. Была у нее одна девочка, Лана. Она сильно привязалась к моей подруге, да и саму подругу к ней тянуло как-то. Решила она покопаться в архивах немного. Выяснила, что Лана — это дочь ее дальней родственницы, которая когда-то отказалась от ребенка. Подруга решила не оставлять все это просто так, поэтому сейчас начинает заниматься долгим и тяжелым процессом удочерения. Надеюсь у нее все получится, потому что девочка заслуживает быть счастливой, а подруга у меня хороший человек. © Палата № 6 / VK
- Недавно в аптеке бабушка старенькая у кассы стояла, и ей фармацевт пыталась объяснить, что ее денег на лекарство не хватит — надо в 10 раз больше. И мужчина из очереди просто подошел к окошку и сказал, чтобы бабуле дали то, что ей нужно, и все оплатил. Из-за таких людей, как этот мужчина, я до сих пор верю, что хороших людей у нас больше. © Tinve / Pikabu
Какой добрый поступок по отношению к вам вы не забудете никогда?
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