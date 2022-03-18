19 доказательств того, что меняют мир к лучшему не супергерои, а обычные люди

Добрые поступки — дело полезное: помогая другим, мы не только решаем чужие проблемы, но и получаем шанс совершить нечто похвальное, то, чем в глубине души можно гордиться. Зачастую нам ничего не стоит отвлечь на 10 минут чужого малыша, чтобы его мама могла собраться с силами, или сказать что-то ободряющее уставшему продавцу. Но любая такая мелочь способна поднять настроение как тому, кто ее делает, так и тем, кто эту помощь принимает.