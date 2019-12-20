Хватит плохих новостей. Вот 19 доказательств того, что 2019-й был отличным годом

Исследования показывают, что мы обращаем больше внимания на плохие новости и лучше их запоминаем. Это происходит потому, что человек запрограммирован эволюцией мгновенно вычислять любые потенциальные угрозы. И хотя сейчас мы живем в большей безопасности, чем наши предки, наша психика работает как прежде, и иногда складывается впечатление, что вокруг все плохо. Но мы готовы доказать вам, что это не так. Почитайте, что произошло в мире за последний год, и убедитесь, что в жизни есть место добру и чуду. И конечно, самую большую радость и гордость вызывают наши российские пилоты, которые спасли жизни людей.