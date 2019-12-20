Хватит плохих новостей. Вот 19 доказательств того, что 2019-й был отличным годом
Исследования показывают, что мы обращаем больше внимания на плохие новости и лучше их запоминаем. Это происходит потому, что человек запрограммирован эволюцией мгновенно вычислять любые потенциальные угрозы. И хотя сейчас мы живем в большей безопасности, чем наши предки, наша психика работает как прежде, и иногда складывается впечатление, что вокруг все плохо. Но мы готовы доказать вам, что это не так. Почитайте, что произошло в мире за последний год, и убедитесь, что в жизни есть место добру и чуду. И конечно, самую большую радость и гордость вызывают наши российские пилоты, которые спасли жизни людей.
AdMe.ru написал о самых позитивных событиях 2019 года.
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В Нидерландах крыши 316 автобусных остановок засеяли цветами специально для пчел.
- Популяция горбатых китов, которые в 50-х годах прошлого века были на грани вымирания, почти полностью восстановилась. Их насчитывалось всего 450, а сейчас — 25 тыс.
- Спутники НАСА зафиксировали, что мир сейчас гораздо зеленее, чем 20 лет назад.
- Организация Vet Friends Foundation находит для старых бездомных собак хозяев среди одиноких ветеранов войны, а все медицинские расходы на содержание животных берет на себя. Счастливее становятся и люди, и собаки.
- Норвегия решила не бурить нефтяные скважины на Лофотенских островах (запасы нефти там оценивают приблизительно в $ 60 млрд), чтобы сохранить местную экосистему.
- В Сеуле, Южная Корея, устраивают дневные диско-вечеринки для людей старше 65 лет, помогая им справляться с деменцией и одиночеством.
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20 африканских стран участвуют в строительстве «Великой зеленой стены», чтобы остановить опустынивание Африки. Восстановлено уже 32 млн га земли. После завершения стены барьер из деревьев и растений протянется на 8 тыс. км, займет 100 млн га и будет виден из космоса.
- Женщина-вождь Тереза Качиндамото из Малави добилась аннуляции 3 500 детских браков и отправила всех девочек обратно в школу.
- В Риме можно оплатить проезд в метро пластиковыми бутылками: на 1 поездку нужно 30 штук. Только за 1-й месяц после старта этой программы было собрано 100 тыс. бутылок.
- Европарламент внес в законодательство Европейского союза поправку, которая запрещает продавать и производить одноразовые предметы из пластика.
- После того как оба двигателя самолета «Уральских авиалиний» заглохли из-за столкновения со стаей птиц, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить его на кукурузное поле. Все 233 человека на борту остались живы.
- Голландия стала первой страной без бродячих собак.
- В Калифорнии приняли закон против жестокого обращения с животными, который запрещает продавать и покупать изделия из натурального меха.
- Правительство Коста-Рики запустило кампанию, запрещающую селфи с дикими животными.
- В Амстердаме стали популярны необычные круизы по каналам: туристы не только любуются достопримечательностями, но и сачками вылавливают из воды мусор. Уже собрано 146 тыс. пластиковых бутылок.
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Нобелевскую премию по медицине вручили за исследование реакции клеток организма на количество кислорода. Это переворот в онкологии: вместо химиотерапии, влияющей на весь организм в целом, можно будет воздействовать только на клетки опухоли, лишив их кислорода, а значит, и возможности роста.
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Ученые создали корм для кошек, в результате употребления которого они больше не вызывают аллергии у людей.
- К 2019 году 40 стран запретили использование диких животных в цирках.
- Строитель Стив Томпсон, который выиграл в национальной лотерее $ 135 млн, продолжает работать, но теперь не берет с клиентов денег. По его словам, он хочет, чтобы вместо оплаты его работы они купили подарки к Рождеству.
А каким было ваше самое лучшее событие 2019 года?