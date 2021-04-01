19 человек, которые посылают такие яркие лучи добра, что могут осветить весь мир

Добрых людей в мире намного больше, чем злых, просто их поступки часто остаются незамеченными — рассказывать о них как-то не принято. А ведь хорошее дело станет тем значительнее, чем больше людей вокруг о нем узнает. Тогда лучи добра осветят не только прямого адресата, но и случайных зрителей.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо 19 человек, которые совершают добро не по принуждению, а по велению души. Мы решили рассказать о них всем, чтобы согреть теплом этих историй как можно больше людей.

«Завтра мама отдаст мне одну из своих почек. Лучшая мама на свете!»

«Вчера работодатель заметил мои сильно изношенные ботинки и дырявые джинсы. Я планировал купить новые со следующей зарплаты, но не успел: босс отвез меня в магазин и купил мне 2 пары обуви, 4 — джинсов и немного еды»

«На прошлой неделе пожарные помогли родиться нашему ребенку. А сегодня они привезли нам цветы»

«Кому-то это может показаться незначительным, но на самом деле это большое дело. Моя школа каждую неделю раздает продукты малообеспеченным ученикам»

Когда хотел продать фигурки, а приобрел друзей

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«На прошлой неделе я потерял работу, и вот как отреагировал человек, который гулял с моей собакой»

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«Мир не без добрых людей»

«Был у меня однажды случай: диктовала номер телефона, чтобы мне перевели деньги, и назвала не ту цифру. Перевод улетел другому человеку. Я без всякой надежды звоню, на том конце трубки пенсионер. Радостно отвечает в духе: „Ага, попались, мошенники, знаю я вас, ничего вам не верну, звоните в банк, а я в полицию позвоню“. Делать нечего, смирилась с потерей. Сумма была около 2 тысяч — для простого продавца больно, но не критично. Пишу пенсионеру СМС, мол, мы правда ошиблись, оставьте деньги себе, купите жене подарок или ребенку игрушку. Через 5 минут звонок из банка: вы такому-то деньги переводили? Он вернуть хочет. Пенсионер сам позвонил в банк, там связались с человеком, который делал мне перевод, проверили, что это действительно было. Предложили вернуть на ту же карту, с которой отправляли деньги, но пенсионер решил, что верит нам, и перекинул мне. Прямо вера в людей вернулась». © Jeknya / Pikabu

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«Вопрос в 10 рублях, а поднятого настроения на тысячу»

«Сегодня ехал на такси, поездка была стоимостью 110 рублей. Как назло, ни копейки мелочи не было, протянул таксисту в конце поездки 2 сотенные купюры, на что он сказал: „Сдачи нет...“ Я уже нацелился на решение проблемы путем перевода онлайн или поиска обмена, а он с дружелюбной улыбкой просто протянул мне назад одну купюру и сказал: „Спасибо, всего доброго“. Как я ни предлагал решить проблему, он искренне отвечал, что не обеднеет. Редкий случай, когда чаевые мне оставил таксист, а не наоборот». © DobroFix / Pikabu

«Мой дедушка был водителем грузовика. Когда он находился в хосписе, муж медсестры, который тоже водил грузовик, решил снова прокатить дедушку. Огромная благодарность таким людям»

Девушка повесила в парке специальную доску, на которой люди могут оставлять найденные в снегу ключи и другие вещицы

«Подкармливаем кошку всем заводом. Прямо какой-то шведский стол»

Доверие действительно дорогого стоит

«Записалась на шугаринг, пришла вовремя, девушка-мастер все сделала. Я сразу предупредила, что у меня оплата по безналу. Но тут не было интернета, поэтому оплатить я не смогла. Мне сказали: „Как появится, перевод сделаете“, — и отпустили с миром. Приехала домой и перевела. Мелочь, но приятно, что еще существует доверие к людям». © GanniDash / Pikabu

Ветеринар делает уколы собакам так, что они даже ничего не замечают