19 человек, которые переступили через себя и совершили маленький подвиг

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С детства нам твердят, что в жизни каждого человека есть место подвигу. Вот только сама жизнь порой доказывает обратное и топит нас в монотонности серых будней. Если и вы вдруг усомнились в том, что настоящие герои живут среди нас, просто взгляните на людей из нашей подборки.

Нам в AdMe.ru хочется как можно громче кричать о поступках этих 19 героев. А из бонуса вы узнаете, что будет, если забыть выключить режим супергероя.

«Я решилась наконец пройти вакцинацию, несмотря на запрет родителей-антипрививочников»

Девушка полностью побрила голову, чтобы поддержать младшую сестренку

«Пожарный в моем городе спасает кота из горящего дома»

6-летний мальчик позвонил в 911 и пожаловался, что ему одиноко. Приехавший офицер полиции подарил ему игрушечную сову, дал посидеть за рулем патрульной машины и пообещал навещать его почаще

81-летний Джеймс Харрисон сдает кровь 1 173-й раз. В его крови были обнаружены редкие антитела, которые спасли более 2 млн детей

Полицейский провел свой обеденный перерыв, разделив пиццу с бездомной женщиной

Патрульный помогает котику перейти оживленную трассу

«Мы путешествовали по стране, и на границе штатов у нас лопнула шина. Этот парень остановился помочь буквально через 30 секунд»

«Это фото ознаменовывает мой 5 000-й мешок собранного мусора»

Владелец передвижного ресторана мексиканской кухни бесплатно раздает свои блюда людям, эвакуированным из зоны лесных пожаров

«Мы встретили этого парня в местном супермаркете. Когда мы спросили его, почему он так одет, он сказал, что хочет дать людям повод для улыбки»

Американец Джейден Смит открыл фургончик с бесплатными веганскими продуктами для бездомных

Врач из Нигерии удалил опухоль еще не рожденному ребенку. Для этого плод пришлось извлечь из утробы, а затем вернуть обратно. Девочка родилась здоровой на 36-й неделе

«Кто-то сделал эту кормушку, чтобы помочь бездомным собакам»

«Мы живем в глуши, и нашу дорогу сильно замусорили. Мы решили это исправить»

Группа байкеров помогает детям, ставшим жертвами домашнего насилия. Они сопровождают их в суд и обеспечивают безопасность

Мужчина установил телескоп на парковке гипермаркета, чтобы все желающие могли полюбоваться Сатурном

Полицейский забрал себе щенка бигля, с которым жестоко обращались прежние хозяева

«Спасибо, Вилли!»

«Дочь нуждается в почке получила почку. Спасибо, Вилли, за твой самоотверженный, жизненно важный подарок!»

Бонус: не забывайте выключать режим супергероя

Наверняка такие герои встречались и в вашей жизни. Расскажите о них нам и всему миру!