19 человек, которые доказали, что сменить работу и стать счастливее можно в любом возрасте
Когда долго занимаешься одним делом, много лет работаешь на одной должности, становится страшно что-то менять, даже если это мечта всей жизни. Ведь риск остаться без денег весьма печальная перспектива, особенно когда на тебе ответственность за себя и семью. Но есть люди, которые все-таки решаются и обретают то, о чем давно мечтали.
Мы в AdMe.ru верим, что каждый может найти дело своей жизни. И подтверждение этому — сегодняшние истории людей, которые однажды решились изменить свою жизнь и стали счастливее.
- Мне было 24 года, я впустую потратил время на колледж, стал работать в продуктовом магазине и жил с родителями. Начал встречаться с 30-летней женщиной с 9-летним ребенком, что даже сейчас для меня сумасшествие. Через полгода после знакомства она сказала мне, что переезжает по работе и хотела бы, чтобы я поехал с ней. Взглянув на свою жизнь в данный момент, я решил сказать «да», и вот 15 лет спустя мы женаты, у нас есть двое собственных детей, карьера и дом. Конечно, временами бывают разные моменты, но я бы ничего не изменил. Ну разве что попытался бы познакомиться с ней немного раньше. © denn2842 / Reddit
- Мама в свои 45 не побоялась полностью изменить свою жизнь и начать все с нуля. Ушла с надоевшей работы, занялась спортом и танцами, постройнела и похорошела, выглядеть стала на 15 лет моложе, за полтора года сама выучила французский, влюбилась и скоро переезжает в страну своей мечты. У нее за спиной куча проблем, боли, предательств, взлетов и оглушительных падений, но она мой кумир, потому что я не знаю никого, кто так верит в счастье и добивается его, как она. © Подслушано / VK
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Год назад моя сестра уволилась с работы банкира, чтобы заняться своей настоящей страстью — выпечкой тортов. © revilecakes / Imgur
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Год назад мне пришлось улететь в длительную командировку, на месяц. А муж остался с тремя детьми. Я очень переживала о том, как они будут справляться. Ведь быт всегда был на мне. Но, к моему удивлению, за этот месяц муж и готовить научился, и гладить, и косички плести, и про уборку не забывал. Когда я вернулась, он сказал мне: «Благодаря твоей командировке я понял, что могу гораздо больше, чем делаю». Что-то щелкнуло тогда в нем, и он уволился (простым сварщиком работал) и пошел на курсы программирования на тестировщика. Учился сутками, все смог. Сейчас зарабатывает в 5 раз больше, чем в то время. Работа ему очень нравится, он прямо живет этим. Вот так одна командировка изменила всю нашу жизнь к лучшему. © Мамдаринка / VK
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Мне 47 лет, работал офисным планктоном. 2 года вожу грузовик, выучился на сварщика. Чувствую себя прекрасно, независимо. © Игорь Шульц / Яндекс.Дзен
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Знакомая девушка решила бросить все и осуществить свою мечту — открыть кафе-мороженое. Я думаю, у нее есть шанс. © Lucky_Dougy / Reddit
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После 6 лет работы в веб-дизайне наконец-то решилась и кардинально сменила профессию. Работаю маляром. Обожаю свою работу, постоянно в движении, чувствую себя наконец-то живым человеком, утром встаю с удовольствием, а не с мыслями о том, что снова предстоит целый день, проведенный за компом. © Подслушано / VK
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3 года назад мы с женой создали настольную игру. Это было нашим хобби. Все получилось лучше, чем мы ожидали. Поэтому мы рискнули и бросили работу, чтобы заниматься только играми. Сейчас мы создали 3 игры, заработали более $ 1 миллиона и продаем их на Amazon, Kickstarter и в магазинах. © Travisto888 / Reddit
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Мой парень недавно уволился с работы, чтобы стать художником. С тех пор он работает с канадской компанией, для которой разрисовывает банки. © Cantrelate000 / Reddit
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Мне 28 лет, и я зарабатываю достаточно много на корпоративном консалтинге. Но последние несколько лет меня начало грызть изнутри, что моя работа бездушна и я напрасно трачу свою жизнь. Так что я решил, к черту это все. Я буду врачом. Поэтому я подал заявку и в следующем году пойду учиться в медицинскую школу! © rehtulx / Reddit
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8 месяцев назад я уволился с работы и мы с девушкой решили вести свое хозяйство. Вот часть нашей банды. А еще у меня улучшилось психологическое состояние. © AskMeAboutMyAnimals / Reddit
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4 года назад я внезапно уволилась с работы, на которой проработала 7,5 лет и наконец вынуждена была признать, что это тупик. Я устроилась на работу в национальном парке, где продавала гамбургеры за минимальную зарплату. Когда я переехала, я не знала там ни одного человека. Но я начала путешествовать и у меня появилось множество друзей отовсюду. Этот опыт дал мне уверенность в том, что я добьюсь всех своих целей, и в работе тоже. В прошлом году я наконец получила работу своей мечты! Вообще, нет ничего плохого в том, чтобы радоваться тому, что есть, и иметь стабильное существование. Но именно для меня мой выбор был правильным. © tikimoose / Reddit
- Вчера я уволился с работы в фастфуде, чтобы работать на ферме, и это уже того стоит. © MilkyMoose3 / Reddit
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Когда я после университета устроилась на свою первую работу, там был парень, который постоянно ныл. То денег мало, то работа дурацкая. Когда его спрашивали, почему же ты не уходишь, он отвечал, что больше ничего не умеет. Проработав там года 3, я поняла, что надо двигаться дальше, стала осваивать параллельно новую профессию. Когда набралась опыта, ушла. Была еще одна неудачная проба пера: мы с моим боссом устраивали фестивали, но в итоге он прогорел и заработала я какие-то копейки. Но зато потом мне повезло и сейчас я работаю там, где мечтала. А тот коллега так и остался ворчать, сидя на прежнем месте. Но я его не осуждаю, потому что у каждого свой путь, а также свои жизненные обстоятельства.
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За последние несколько лет я бросила свою стрессовую работу и получила диплом. А сегодня моя мечта стать автором, выпустившим книгу, наконец сбылась! © SavThomas216 / Reddit
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По знакомству устроили меня на работу в солидную фирму. Я там вся такая серьезная была, в строгой одежде, целыми днями с циферками да бумажками возилась, тоска смертная. Уволилась, окончила курсы бариста и устроилась на работу в кофейню. Крашу теперь волосы в рыжий цвет, завиваю кудряшки, ношу футболки с персонажами «Гравити Фолз» и «Теории большого взрыва», в свободное время учусь рисовать комиксы. Родители ругаются, что диплом пропадает и я дурью маюсь. А мне все равно, не хочу превращаться в такую же чопорную зануду, как большинство «взрослых». © Палата № 6 / VK
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Моя соседка, имея двух взрослых детей, бросила работу ведущего специалиста в банке и родила еще одного ребенка. Она мне так объяснила: «Когда рожала старших, я молодая была, и вырастили их до сознательного возраста бабушки и дедушки. Сама же выходила на работу, делала карьеру. А теперь мамой быть хочу, сама пеленки хочу менять и стишки учить с ребенком. Если сейчас не рожу, то позже уже и забеременеть не смогу». Денег или запасов у них особо не было, но муж был не против.
В банк она после декрета не вернулась, открыла пару книжных магазинов, турагентство и вполне счастлива. Дочка уже школу закончила. Муж так и работает слесарем на заводе. Очень хорошая семья. © София / AdMe
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Мой год в искусстве. Через несколько месяцев после того, как я уволился с работы в офисе, чтобы стать художником, меня попросили нарисовать обложку книги «Человек года» по версии журнала Time. © PavelSokov / Reddit
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Мне 31, и я успела поработать зоологом, помощником архивариуса, декоратором свадеб, SMM-специалистом, редактором. И я думаю, что это не все. Я в принципе люблю менять область деятельности, но не потому, что разочаровываюсь в своей работе. Просто мне в жизни многое интересно и я начинаю немного скучать, когда долго сижу на одном месте и занимаюсь одним и тем же.
Вообще, люди прошлого поколения меня не очень понимают, в их времена считалось успехом работать на одном месте, но я рада, что сегодня мы имеем больше возможностей кардинально поменять сферу деятельности. Потому что, пока мы учимся и пробуем новое, наш мозг остается молодым.
А вы бы решились бросить работу? Или, может, у вас есть такая история за плечами?