19 человек, которые доказали, что сменить работу и стать счастливее можно в любом возрасте

Год назад мне пришлось улететь в длительную командировку, на месяц. А муж остался с тремя детьми. Я очень переживала о том, как они будут справляться. Ведь быт всегда был на мне. Но, к моему удивлению, за этот месяц муж и готовить научился, и гладить, и косички плести, и про уборку не забывал. Когда я вернулась, он сказал мне: «Благодаря твоей командировке я понял, что могу гораздо больше, чем делаю». Что-то щелкнуло тогда в нем, и он уволился (простым сварщиком работал) и пошел на курсы программирования на тестировщика. Учился сутками, все смог. Сейчас зарабатывает в 5 раз больше, чем в то время. Работа ему очень нравится, он прямо живет этим. Вот так одна командировка изменила всю нашу жизнь к лучшему. © Мамдаринка / VK