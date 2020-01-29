19 человек, которые игнорируют любые препятствия на пути к цели

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Каждый из нас к чему-то стремится, и каждая цель, будь она маленькой или большой, требует огромного терпения и кропотливой работы. Но есть люди, которые ставят перед собой очень непростые задачи: сбросить много лишних килограммов, построить домик у моря, получить специальность мечты в любом возрасте и даже черный пояс по карате в 70 лет.

Мы в AdMe.ru с восхищением рассказываем вам о людях, у которых в словарном запасе будто бы нет слова «сдаюсь».

«Мама похудела на 75 кг, и только посмотрите на нее теперь! Мой пример для подражания»

«Теперь мы с мамой вдвоем учимся на медсестер! Пожелайте нам удачи»

«Выиграл городской конкурс фотографии»

«Мы с женой сбросили почти 135 кг за последний год. Можете нами гордиться!»

Каждый раз, когда вы получаете низкую оценку, вспоминайте об этом

«Сегодня мама отметила, что я сильно изменилась по сравнению с прошлым годом и просто этого не замечаю»

«Купил маме домик у моря, о котором она всегда мечтала»

«Я ждала Новый год, только чтоб показать, что я расцвела: 2010 vs. 2020! Минус созависимость, минус несколько десятков килограммов, плюс терапия, плюс самые лучшие друзья во Вселенной»

«Этому мужчине 70 лет, и он занимается карате уже 30 лет. Сегодня он получил свой черный пояс, и он, как никто другой, заслужил его!»

«Я наконец-то вешу меньше 100 кг»

«Мой муж Саня мечтал о щенке хаски. А так как он давно болеет и за ним самим нужен уход, о собаке приходилось только мечтать. И вот она, его мечта, едет на встречу с новым хозяином»

«Хотела сделать этот пост несколько месяцев. 21 января 2019 / 21 января 2020»

«4 года назад мы сделали фото с Парижем на ноутбуке, так как это была наша мечта — побывать там. И вот мы сделали это в реальности!»

«Я наконец-то получила работу своей мечты: теперь я смотритель Национального парка Глейшер-Бей на Аляске»

«Моя первая работа с плиткой. Мне 13, и я вполне доволен результатом»

«Я, когда только начинала изучать макияж, и сейчас, 2017 vs. 2020»

«Я в 6, 16, 21 и 23. Всю жизнь боролась с лишним весом, но последние 2 года удерживаю комфортные для себя результаты и чувствую себя гораздо увереннее»

«Спустя столько часов тяжелой работы я наконец осуществила свою мечту и открыла собственный салон»

«В процессе постройки дома своей мечты. Это кухня»