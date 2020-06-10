19 человек, для которых забота об окружающих не пустой звук

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О том, что именно доброта спасет наш мир, пишут стихи, поют песни, снимают рекламные ролики и делают еще много чего полезного. И в этом нет ничего удивительного: в современных реалиях как никогда важно достучаться до сердца каждого человека и показать, что даже маленький поступок может изменить среду, в которой мы живем, в лучшую сторону.

AdMe.ru не перестает верить в прекрасное в людях и хочет, чтобы вы взглянули на то, как выглядят правильные поступки, совершенные людьми из разных уголков нашей планеты. Спойлер: выглядят они потрясающе.

1. «Взял племянницу с собой на прогулку, и она потеряла игрушку. Решил воссоздать наш маршрут и обнаружил, что кто-то поднял игрушку и оставил на видном месте. Спасибо, незнакомец»

2. «Сделал для своей собаки кроватку. Что думаете?»

3. По правде говоря, теперь все плачут

4. «Моя девушка повадилась подкармливать и без того толстого енота под своей верандой. Сегодня я обнаружил это»

5. История одной счастливой белки

6. Идея шикарной завязки для новой романтической комедии

7. «Увидел, как Бэтмен помогает парню, чтобы тот успел вовремя добраться до работы»

8. «Мой бывший профессор физики доктор Джонсон присматривает за ребенком своего ученика во время репетиторства»

9. «Одна моя подруга заболела и не могла выходить из дома. Поэтому я решила принести ей немного солнышка»

10. Настоящего мужчину определяют поступки

11. «Музыкант позволил глухому ребенку приложить голову к гитаре, чтобы он мог „услышать“ музыку. Он был в восторге!»

12. «Прошлым летом сын моего друга погиб в ДТП. Одна чудесная леди взяла его джинсы, сшила из них прекрасное одеяло и отказалась брать за это деньги»

13. «Один коллега заметил, что мои сапоги нуждаются в замене, а я не могу себе этого позволить. Вот что меня позже ждало на рабочем месте»

14. Человечество все еще можно спасти

15. «На днях мне позвонил папа и сказал, что его собака нашла во дворе полуживого бельчонка. Он подобрал его и накормил. Это они пару дней спустя, бельчонок от него не отходит»

16. «Вчера я пожертвовал свои волосы на благотворительность, после того как отращивал их 3 года»

17. «Они стояли в такой позе настолько долго, что я решил подставить им табуретку»

18. «Это Кит. Он почтовый работник, который остановился, чтобы помочь мне починить машину. Будь как Кит»

19. «У нас тропический шторм. Не знаю, кому принадлежит эта машина, но я не могу дать воде повредить ее»

Часто ли вы сами совершаете подобные поступки? Делитесь своими историями в комментариях.