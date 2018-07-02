19 человек, которые своим примером доказали, что сила духа не имеет никаких рамок и границ

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В каждом из нас кроется огромная сила, которая сравнима с чудом. С ее помощью побеждаются неизлечимые болезни, совершаются подвиги, раздвигаются границы человеческих возможностей. Для некоторых людей вся жизнь — это бесконечная череда преодолений страха, боли, слабости, но воля и упорство помогают им добиться своей цели вопреки всему.

AdMe.ru разыскал удивительных людей, которые достойны уважения и восхищения.

«Это мой кузен Гарет. У него 15 раковых опухолей и ампутирована нога. На прошлой неделе он завершил Лондонский марафон»

Фотограф останавливает съемку, чтобы спасти ребенка

Сержант Николас Лавери вернулся на службу после потери ноги

«Я дал себе обещание на Новый год и похудел на 46 кг»

«Мой отец потерял ногу, но не чувство юмора»

«На что ты уставился, двуногий фрик?»

Девушка через год после операции на бедре выиграла Диснеевский марафон в 10 км, чтобы собрать деньги для девочки, которая страдает церебральным параличом

92-летняя гимнастка Джоанна Куас

Акробат Ник Валленда идет по канату над стадионом без страховки

Джули Пайетт окончила три колледжа, два университета. Она инженер IBM, астронавт НАСА, говорит на шести языках, королева назначила ее генерал-губернатором Канады

Скалолаз Адам Ондра отдыхает, покоряя очередную вершину

Взгляд спасателя МЧС после очередного рабочего дня

Мужчина пробирается сквозь болотистые джунгли, чтобы встретиться лицом к лицу с зеленой анакондой, самой большой змеей в мире

Минус 63 кг за 8 месяцев

Женщина бьет неонациста сумочкой

Заклинатель змей с сыном

Обычная растяжка гимнасток

Женщина едет между вагонами, чтобы встретиться с семьей

Шрамы на лице хоккейного вратаря

Мариуш Кендзерски родился без рук, но смог стать художником и теперь рисует реалистичные портреты для всех желающих

Надеемся, ваш путь к успеху не будет таким тернистым, как у этих людей. Не опускайте рук, и, возможно, когда-нибудь мы напишем вдохновляющую статью о вас.