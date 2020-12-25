19 человек, которые не ждут новогоднего чуда, а делают его сами

31 декабря (1991 или 1992 год), полдень. На столе какое-то простенькое угощение. Понурый отец, пытающаяся шутить мама. Старший брат и вовсе поник. Вдруг звонок в дверь, а там — Дед Мороз! Только подарки у него почему-то были не в мешке, а в пакете, который он маме вручил. Поздравил, дал мне шоколадку и ушел. Я — в рев, а веселый отец подхватил меня, брата, и пошли мы гулять на улицу! Домой зашли уже в темноте. Под елкой — красивая кукла и брату подарок... Спать ушла самым счастливым ребенком на свете. Только спустя годы я узнала, что это приходил мамин начальник — зарплату за полгода принес. Сам в ночь на 30-е вернулся из Москвы с деньгами и все 31 декабря ездил и до ночи по сотрудникам деньги развозил. А чтобы праздник создать, шоколадки детям раздавал. А борода у него своя была. И фамилия у него Морозов. Спасибо ему. Я продолжала еще долго верить, что именно он был настоящим Дедом Морозом. © EtoNeTochno / Pikabu