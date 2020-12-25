19 человек, которые не ждут новогоднего чуда, а делают его сами
До Нового года остались считаные дни. И пусть мы давно уже выросли, всем нам хочется верить, что сказка может произойти и в жизни. Только былью ее делают не маги и чародеи, а те, кому не нужны ни колдовской посох, ни волшебная палочка.
Мы в AdMe.ru всегда знали, что настоящие волшебники живут среди нас — это люди с добрыми сердцами, которые помогают новогоднему чуду случиться. О них и пойдет речь в нашей подборке. А в бонусе вас ждет история о том, что иногда, чтобы позволить счастью сбыться, достаточно просто сделать шаг к нему навстречу.
- Пару лет назад я встречала Новый год в инфекционной больнице. Нас в палате было двое: я и девушка чуть помладше, мы сдружились. Родственники организовали нам праздничный стол, передав через окно салаты, картошечку, сладости, — в общем, всего по чуть-чуть. А в соседней палате лежала бабушка, одна, никто к ней не приходил. Мы с соседкой собрали ей новогодний подарок (у нас даже маленькая елочка нашлась, а еще мандарины, вкусный чай, конфеты, пирожные) и поздравили бабулю с наступающим праздником. Она была очень тронута, да и у нас на душе стало хорошо от этой приятной мелочи. Отмечать Новый год вместе так же, как и заходить к бабушке в палату, было нельзя по правилам больницы, но мы их немножко нарушили.
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Вчера открыла в ворде шаблоны, выбрала новогоднюю открытку и вписала в нее поздравление от имени Деда Мороза. Сделала 50 копий и разложила в почтовые ящики в нашем подъезде. Вечером пошла в магазин и вижу, как девочка с восторгом читает письмо и кричит маме: «Смотри! Нам Дед Мороз пишет!» Можно сделать новогоднее чудо, при этом не заплатив ни копейки. © «Подслушано» / VK
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Когда нам с подругой было лет по 12, очень хотелось сеять вокруг доброе и вечное. В Рождество мы брали в руки тогда еще городской телефон, набирали случайный номер и под звук музыкальной новогодней открытки поздравляли незнакомых нам людей, представляясь [работниками] Службы добрых дел. На том конце провода от души благодарили, и мне до сих пор помнится это ощущение разливающегося в душе тепла. © «Подслушано» / VK
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Пришел на новую работу, а там — непрерывный процесс, то есть в цехе постоянно должна быть бригада. Ну, спрашивают, кто хочет быть Дедом Морозом. Тихонько интересуюсь: «А это как?» Оказывается, в прошлый год 2 человека уволились из-за того, что смена выпала на новогоднюю ночь, поэтому директор придумал давать за такую смену не двойную оплату, а пятерную, чтобы работник купил домой подарки. © SandyBoy / Pikabu
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Однажды в далекие 80-е годы к нам зашел сосед в костюме Деда Мороза. Костюм был очень хорошо сделан. У моей мамы родилась идея примерить костюм и походить по тем соседям, у кого были дети. Маме костюм подошел идеально. Она женщина в теле и, когда надела, стала просто настоящим Дедом Морозом с красными щечками. Потом рассказывала нам, как все радовались ее приходу, не только дети, но и взрослые. Она просила детей рассказать какой-нибудь стишок или что-нибудь спеть и вручала за это небольшой подарок, а соседи ей давали что-то взамен, и она с этим подарком шла к другим детям. © Natalia Mejberg / Facebook
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В нашем доме 8 квартир. Наступал год Лошади. Как-то один сосед принес елку и установил ее в подъезде. Все соседи вместе украсили ее кто чем! Я нарисовала поздравительный плакат. С того года еще много лет все вместе собирались, и стар и млад, в подъезде у елки. Это были лучшие празднования, которые даже примирили враждующих соседей. © Oksana Ceppi Radko / Facebook
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Живу в многоквартирном доме. В соседнем подъезде живет пожилой мужчина. Вижу его часто, так как он дважды в день гуляет во дворе со своей собакой. Каждый год 1 декабря он прикрепляет к окну светящиеся цифры из гирлянды — символ наступающего года. И все, кто проходит мимо, понимают: скоро Новый год. Да и на душе сразу становится как-то уютнее. А в этом году хожу мимо окна и понимаю: чего-то не хватает. На календаре уже 12-е число, а огоньков все нет. Свет не горит. Уже расстроилась и представила самое страшное, как вдруг на днях увидела заветные цифры! Оказалось, сосед попал в больницу, продержали его там 3 недели и вот наконец выписали. Приятный, добродушный мужчина. И если бы не его гирлянда, не было бы ни нашего с ним знакомства, ни моего новогоднего настроения.
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Младшей сестре было лет 7, и ей было очень обидно, что детям Дед Мороз пишет письма, а взрослым нет. Вот она и решила пойти на хитрость: прислать маме письмо от знаменитого волшебника. Даже марки где-то нашла и налепила на конверт. Выдало фальшивого Деда Мороза то, что письмо начиналось со слов: «Дарагая Света...» Маму это послание очень тронуло. А я потом еще несколько лет звал сестру «эльфом». А что? Деду Морозу помогала, да к тому же и рост был соответствующий!
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31 декабря был рабочий день. Быстренько все раскидали по точкам и возвращались уже на базу, когда нас на трассе тормознул Дед Мороз со Снегурочкой. Попросили рассказать стишок или спеть песенку, насыпали конфет и вручили подарок (символ года). Потом выяснилось, что это местный предприниматель с женой решили поздравить тех, кто на дороге. © Unknown Use / AdMe
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31 декабря спускался в метро и услышал, как дежурный по эскалатору поздравляет всех с наступающим Новым годом. Да так душевно! Счастья желал и всего наилучшего. И все пассажиры на 3 эскалаторах ехали с улыбками на лице! Как в добром советском кино. А когда я спустился, увидел, что все, кто слышал его поздравления, проходя мимо будки, улыбались ему, махали руками и всячески старались поблагодарить и поздравить в ответ. Его старое лицо, счастливее которого не было, я запомню надолго. © «Подслушано» / VK
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Периодически собираю ненужные книжки у своих знакомых и увожу их в поселковую библиотеку. Там плохо с фондом. Сегодня у меня уже есть 4 коробки, которые я увезу как раз к Новому году.
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Каждый Новый год мы с подругой отвозим подарки детям, которые встречают праздник в больнице. И вот числа 30-го беру на рынке ящик мандаринов, а продавец восточной наружности игриво так спрашивает: «Куда тэбэ столко, красавыца?» А я возьми да ляпни все как есть: «Детям, в больницу. В онкологическое отделение». Он замолчал, а потом, немного помедлив, сказал: «Не надо денег». Мне стало неловко. Попыталась всунуть ему в руки купюру, но он ни в какую не соглашался. На душе стало теплее, что в мире все-таки много добрых людей. Подруга, когда узнала об этом поступке, прослезилась.
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Так уж получилось, что прошлый Новый год я встречала одна. Думаю, посмотрю «Иронию судьбы», съем салатик и лягу спать. Незадолго до боя курантов позвонил друг из Владивостока. У них Новый год уже наступил. Поговорили, и буквально через час — звонок в дверь. Открываю, а там — большая красивая коробка. В ней — сладкий подарок и книга, которую я давно хотела купить, но все не доходили руки. Оказывается, друг, услышав, что я совсем одна, захотел сделать приятное и попросил своих знакомых «доставить» мне небольшой сюрприз. Почувствовала себя маленьким ребенком, которому Дед Мороз отправил подарок из самой Лапландии!
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В соседней «Пятерочке» на кассе сидит мужичок, который каждый раз за 2–3 недели до Нового года надевает на голову ободок с оленьими рожками, обматывается гирляндой и, обслуживая очередного покупателя, обязательно спрашивает: «А мандарины уже купили? Берите сладкий подарок по акции». Не знаю, кто как, а я убеждена: этот дядька — самый настоящий помощник Деда Мороза.
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31 декабря (1991 или 1992 год), полдень. На столе какое-то простенькое угощение. Понурый отец, пытающаяся шутить мама. Старший брат и вовсе поник. Вдруг звонок в дверь, а там — Дед Мороз! Только подарки у него почему-то были не в мешке, а в пакете, который он маме вручил. Поздравил, дал мне шоколадку и ушел. Я — в рев, а веселый отец подхватил меня, брата, и пошли мы гулять на улицу! Домой зашли уже в темноте. Под елкой — красивая кукла и брату подарок... Спать ушла самым счастливым ребенком на свете. Только спустя годы я узнала, что это приходил мамин начальник — зарплату за полгода принес. Сам в ночь на 30-е вернулся из Москвы с деньгами и все 31 декабря ездил и до ночи по сотрудникам деньги развозил. А чтобы праздник создать, шоколадки детям раздавал. А борода у него своя была. И фамилия у него Морозов. Спасибо ему. Я продолжала еще долго верить, что именно он был настоящим Дедом Морозом. © EtoNeTochno / Pikabu
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Однажды встречала Новый год в поезде. Ехала из Петербурга в Москву, 9 часов в дороге. Все было как обычно, пока часов в 10 вечера в вагоне не появился худой, длинный парень в костюме Деда Мороза. Он заставлял пассажиров петь, танцевать, читать стихи, а после дарил кому шоколадку, кому мандаринку. Буквально за полчаса вагон преобразился, у всех появилось новогоднее настроение. Кто был это парень: проводник, пассажир, а может, добрый волшебник — я не знаю. Но такого веселого Нового года у меня больше никогда не было.
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Мы с мужем живем в Канаде. Он работает на почте. Только год назад я узнала, что к нам сюда приходят письма со всего мира для Санта-Клауса. Дети пишут на конверте «Санта-Клаусу, Канада или Северный полюс, индекс Н0Н 0Н0». Все расходы за конверты, бумагу для писем, марки берет на себя почта Канады. А отвечают на письма волонтеры. Каждый берет письма из страны, на языке которой он говорит. Почта выдает всем волонтерам красиво оформленное письмо, а они сами заполняют адрес и имя ребенка. Мой муж взял письма из Беларуси и Украины. Это невероятное чувство, когда ты на самом деле становишься частью новогоднего чуда! Мне почему-то кажется, что тот, кто пишет из маленького поселка в Беларуси, вряд ли надеется получить ответ из Канады от самого Санта-Клауса! Да еще и на белорусском языке! © Navy.Blue / Pikabu
«Вот в таких милых конвертах отправляются письма от Санты!»
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В декабре прошлого года пришло к нам на работу письмо с просьбой о помощи собрать детям в приюте подарки на Новый год. Купила я барана и куклу. Подарила, и ладно. Ничего в ответ не ожидала. Сегодня пришла женщина и спрашивает: «Кто купил куклу?» У меня аж волосы дыбом на затылке встали. Оказалось, что эту куклу подарили девочке, которая не говорила. Совсем. Не немая, просто не говорила. Она с этой куклой и спала, и ела. А потом начала... говорить! За что мне и сказали спасибо. Вот и вернулось мне добро. И вам всем добра! © Nefarmatsia / Pikabu
Бонус: история о том, что в реальной жизни всегда есть место новогоднему чуду
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Канун 1996 года. Я в разводе, простывшая, одна дома. Часов в 9 вечера пошла выгулять собаку. На улице тишина: все накрывают праздничные столы. На стене моего дома висел телефон-автомат. Обзвонила всех, чьи номера домашних телефонов вспомнила, поздравила с наступающим праздником. Вспомнила и номер телефона мужчины, с которым познакомилась пару месяцев назад, но как-то пути разошлись... Он очень обрадовался моему звонку, предложил встретить Новый год вместе и уже через час был у моей двери с кучей пакетов с подарками и вкусностями. Больше не расставались. Прожили с ним 15 счастливых лет. Вот такой новогодний подарок получился. © Людмила Николаева / Facebook
Чего бы вы хотели пожелать себе в новогоднюю ночь? Предупреждаем, комментарии заряжены на исполнение даже самых заветных желаний!