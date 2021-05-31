20+ бабушек и дедушек, к которым возраст пришел вместе с мешком остроумия

Моя бабушка иногда заходит в «Одноклассники» с дедовой страницы и удаляет у него из друзей всяких подозрительных бабуль. За 60 людям, а все интриги и расследования. © Подслушано / Ideer

Мои бабушка и дедушка в браке уже почти 50 лет. На прошлую годовщину их свадьбы она мне сказала: «Я просто не хотела уезжать в другой город отрабатывать практику после техникума, поэтому вышла замуж. Ты только дедушке не говори, а то обидится». © kennmaq / Twitter