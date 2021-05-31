20+ бабушек и дедушек, к которым возраст пришел вместе с мешком остроумия
Бабушки бывают разные: пока одни ходят на работу и на фитнес, другие уже вовсю готовят ароматные пирожки и рассказывают внукам сказки. Под стать бабушкам и дедушки, которые порой оказываются и сами не прочь поучаствовать в детских шалостях.
Мы в AdMe.ru знаем, что теплые воспоминания детства зачастую связаны именно с близкими и родными. Наша подборка из 19 милых историй служит тому отменным доказательством.
- Моя бабушка (ей 91) исправила ручкой в паспорте год своего рождения. На один год позже. Я ее спросила: «Зачем?» Говорит: «Ну как, моложе буду». Я хихикала 2 недели. 90-летняя кокетка! © Подслушано / Ideer
- Разговор с бабушкой. Видимся редко. Бабушка: «Ого, у тебя уже борода растет». Я: «Мне уже 25 лет». Бабушка: «Ну и что? У меня в 25 лет борода еще не росла». © Unknown author / Bash
- На выходных оставила на полчаса дочку (полгода) с бабушкой. Когда вернулась, увидела постиранные памперсы, развешанные сушиться на балконе. Как я ни пыталась убедить бабушку, что они одноразовые, она только ругалась и упрекала меня в неэкономности. © Unknown author / Bash
-
Моя бабушка иногда заходит в «Одноклассники» с дедовой страницы и удаляет у него из друзей всяких подозрительных бабуль. За 60 людям, а все интриги и расследования. © Подслушано / Ideer
-
Мои бабушка и дедушка в браке уже почти 50 лет. На прошлую годовщину их свадьбы она мне сказала: «Я просто не хотела уезжать в другой город отрабатывать практику после техникума, поэтому вышла замуж. Ты только дедушке не говори, а то обидится». © kennmaq / Twitter
-
У меня двое детей, им 1,5 и 3 года. И бабушка 86 лет. Как бабушка любит детские игрушки! Сидит, тыкает кнопки на интерактивных зайчиках, часами разглядывает картинки в книжках, залипает в игрушечном планшете, гладит плюшевого кота, собирает конструктор... А как она любит кукол! Иногда вспоминает: «У нас сосед был такой хороший дядька! Нарубил нам чурбанчиков из дерева, мы в них играли: и домики строили, и мебель для кукол собирали из них. А куклы были из палочек и соломы, платья делали из цветов». Бабушка — ребенок войны. © VikaRet / Pikabu
«Я купил своему деду огромную банку его любимых сладостей. Потом он отправил мне это фото, чтобы показать, что конфеты опять кончились»
-
Курьер с работы в свой выходной попал в ДТП: в его машину врезался дедушка, который ехал на дачу. Невозможность остановиться дедушка объяснил тем, что не мог резко тормозить, потому что тогда рассада упала бы на внучку. © Unknown author / Bash
-
Мой дедушка — генератор идей. Он прикрутил ручку к телевизору, чтобы его проще было на дачу возить. А вот самая гениальная его идея: он приклеил к стене счеты, и как просмотрит серию сериала, так передвигает костяшку на них. © vladzaspartak / Pikabu
-
Когда была маленькая, ела только из своей тарелки, на дне которой нарисована собачка. Бабушка всегда говорила, что собачка появится только тогда, когда я все съем. Это был самый лучший стимул съесть все до дна. Когда у меня появится ребенок, обязательно куплю ему такую же тарелку. © Подслушано / Ideer
«Моя бабушка записала свои рецепты на дискету»
-
Когда возраст моей бабушки приблизился к 90, полностью адекватный человек начал жаловаться, что слышит голоса. Мы подумали: «Бабушка старая...» На всякий случай вызвали специалиста, про голоса ему не сообщали. Он провел какие-то тесты, поговорил. Вердикт: бабушка полностью адекватна. Так прошло полгода. Раз в пару недель бабушка сообщала, что опять кто-то с ней разговаривал. Однажды захожу к ней в комнату и слышу какой-то голос из угла. Первая мысль: «Вот и у меня крыша поехала. Видимо, наследственное». Но разум взял верх. Оказалось, за шкафом, повиснув на проводе, болтался старый радиоприемник, подключенный к радиоточке. Иногда по непонятной причине он включался. © Kixu / Pikabu
-
В сквере на скамейке сидят бабушка и ее внук, мальчик лет 10–12. Мальчик играет с телефоном и предлагает бабушке оценить очередной крутой трек. Бабушка ворчит и отмахивается. Внезапно мальчик врубает какой-то весьма жесткий рэп, и тут бабушка оживляется и выдает: «Ой, я помню, по молодости в командировку на Север ездила. И там местные шаманы точно такими же песнями духов заклинали. Говорили, чтобы погода была лучше. Так что оставь эту песню, может, тогда и лето подольше продлится!» © den_stranger / Bash
«Вот так моя 96-летняя бабушка делает соус»
- Однажды мы поехали с парнем черт-те куда знакомиться с его бабушкой и дедушкой. Мы прекрасно провели время, много общались, благо я хорошо лажу со стариками. И вот мы сидим на чемоданах, собираемся домой, прощаемся, обнимаемся, обещаем еще приехать. Я уже хочу убегать, как меня за руку ловит дедушка и, подтянув к себе, говорит: «Ты мне кого-то очень напоминаешь... На кого же ты похожа?» Я кокетливо пытаюсь отшутиться (ну не похожа я ни на актрис, ни на певиц), а он смеется и головой мотает. И говорит: «Ты похожа на мать моих внуков». Это было так трогательно! С парнем вместе до сих пор, часто вспоминаю эти слова и думаю: да-а-а, а ведь и впрямь похожа... © Подслушано / Ideer
- У подруги бабушка в 70 лет вышла замуж за дедушку помоложе и уехала в свадебное путешествие на юг. Потом она особенно хвалила горки в аквапарке. © Alvis / AdMe
- Во дворе дома мне навстречу идут бабушка с внучкой. Мелкая что-то очень увлеченно рассказывает и показывает, размахивая руками. Вдруг бабушка прерывает рассказ криком: «Алина! Осторожнее! Машина! Машина!» А вечер уже поздний, во дворе очень тихо. Мы с Алиной вдвоем осматриваем абсолютно пустую подъездную дорогу, и она с недоумением и подозрением глядит на бабушку, мол, где, ба? «А нет ее. Я так сказала, потому что мы выходим на проезжую часть и тебе нужно быть внимательнее». Оно, конечно, нужно. Но, похоже, бабушка забыла сказку, в которой мальчик тоже периодически зря кричал. © MadTillDead / Pikabu
«После работы решил сходить к своему дедушке. Оказалось, что он меня уже ждал и целый день готовил еду. Ему 80 лет»
- Еду в метро, рядом бабушка и внучка лет 12. Первая о чем-то рассказывает, словарный запас у нее обширный, но слегка старомодный. И вот девчонка закатывает глаза и вопрошает: «Все старики так скучно говорят?» Бабушка, не дрогнув, отвечает: «Не стоит упражняться в остроумии, если ты даже завтрак сама себе приготовить не в состоянии». Внучка сникла. © Zeppilin / Pikabu
- Еду утром, рядом бабушка. Через некоторое время кто-то тычет мне в руку. Открываю глаза. Женщина лет 40–45 в норковой шубе. Спрашивает: «Можно я сяду?» Мол, ты постоишь, молодая еще. Понимаю, что, если не уступлю, начнется скандал, пытаюсь встать. Но тут бабушка говорит: «Сиди! Буду я еще из-за этой стервы подниматься. Молодая, постоит.» © Erhi / Pikabu
- Мой отец четко дал понять родителям будущей супруги, что ни в какие выкупы он играть не будет. Но как же! Встретили папу словами: «Сколько за невесту дашь?» На что он развернулся и молча пошел. Офигевшие родственники застыли. Бабушка сориентировалась первой и ломанулась за папой с криком: «Сереженька, да мы же пошутили! Пошутили, сейчас спустится она!» Любимейший, кстати, был для них зять. © valenayaspers / Twitter
А как чудят ваши бабушки и дедушки?