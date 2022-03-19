18 преподавателей, которых не вычеркнешь из памяти даже 20 лет спустя

Современных школьников поразить нелегко, но учительница начальных классов из Испании нашла способ. Когда пришло время изучать на уроке анатомии расположение внутренних органов и мышц, она не стала показывать скучные схемы и пластиковые манекены. Вместо этого она пришла на урок анатомии в белом халате, а когда сняла его, оказалось, что под ним костюм, который в точности показывает, где какая мышца находится на человеческом теле.

Редакция AdMe.ru впечатлилась смелостью этой учительницы и решила приготовить статью об учителях, чья доброта и методы преподавания врезались их ученикам в память.

«Я воспитываю дочь одна и не могу купить ей все принадлежности для рисования. Но сегодня учитель моей дочери по изобразительному искусству прислал ей эту посылку»

«На уроке для пятиклассников пошутила, что пятница — это день, когда нужно приносить учителю его любимый кофе. А они взяли и действительно принесли мне его»

«Работаю учителем, и день сегодня начинался непросто. Но потом ко мне прибежал ребенок с цветами, которые собрал в своем саду»

«2 недели мой 2-й класс кропотливо разрисовывал мое платье для фотосессии с учениками. Думаю, оно удалось на славу»

Когда опаздывать студентов отучил и не обидел никого

У нас был эпический лектор по истории литературы. Обладал протодьяконским басом и веселой манерой приветствовать опоздавших. Когда кто-то бочком протискивался в дверь, он с искренней радостью возглашал:

— Здравствуйте, коллега! Ждал! Ждал сколько мог! Но, увы, пришлось начать без вас!

Поскольку попадать под этакое представление никто не хотел, к нему не опаздывали. © Екатерина Полякова / AdMe

«Вот часы моего учителя. Обучение, видно, будет непростым»

Когда учитель любит животных, это к добру

Одна учительница очень мне запомнилась, ведь когда у ее кота был день рождения, то никто не получал плохих оценок. © Подслушано / Ideer

«Вел занятия для четвероклассников. Одна девочка связала крючком вещицу и застенчиво вручила ее мне. Я был в диком восторге от подарка, и она засияла. Уже 3 года как храню это»

«Спустя 12 лет преподавания я получил лучший подарок от одного из моих учеников»

«Преподавание для чайников».

«Я нарисовал своего учителя по рисованию»

«Я учитель музыки, и один из моих учеников сделал мне этого дракончика, держащего гитару. Очень приятно, когда тебя ценят»

Когда у учителя есть запасной вариант для студентов без подготовки

«Препод: „Небо голубое, а значит, мы пишем его золотистым“»

Учителю с юмором можно простить даже незапланированную проверочную работу

Наш учитель физики Борис Яковлевич имел привычку войти в класс и сказать: «Достали листочки, пишем самостоятельную работу». На наши протесты, мол, Борис Яковлевич, мы не знали, он отвечал: «Не влияет, лапушки, я сам не знал».

«Жену берут на работу учителем в штат, и она дорабатывает последнюю неделю со своим классом. Решила на прощание подарить им сундуки с „сокровищами“»

«Внутри сундука раскраска с картой сокровищ, мелки, шоколадные монеты, пластилин и ластик с изображением попугая».

«На уроке латыни у одного ребенка в моем классе не было листа бумаги. Вот на чем он написал контрольную. А наш учитель принял ее»

Тот случай, когда прогуливать урок не захочет и самый ленивый ученик

Преподаватель, которого и спустя 20 с лишним лет забыть сложно

Наш препод по акушерству и гинекологии был похож на доктора Лектера и внешне, и, как мы считали, внутренне. Он мучил нас и всячески пугал весь семестр. В день экзамена он подошел ко мне, выпучил на меня свои жуткие холодные глаза и угрожающим тоном прошипел:

— Ты чего сюда пришла? Пошла вон отсюда!

Я покрылась холодным потом, позеленела, а он удовлетворенно добавил:

— У тебя 5 и так будет! © Krona Yo / AdMe