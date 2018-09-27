18 трогательных фото, которые согреют вас этой холодной осенью

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Иногда кажется, что у нас внутри панцирь — ничем не пронять. Потому что жизнь такая и нужно всегда быть начеку. А потом вдруг понимаешь, что внутри себя мы все те же дети и нас можно и поразить, и удивить, и растрогать. Посмотрите на маленького смелого джек-рассел-терьера, до последнего защищавшего детей, на малыша, который ест персики с дерева любви, и на парикмахера, который без лишних слов вышел на улицу и сделал парню в инвалидном кресле модную стрижку, — и почувствуете это. Правда-правда.

AdMe.ru нашел фотографии, которые доказывают, что мир полон любви и добра до самых краев. Нужно просто уметь видеть.

Парень в инвалидном кресле не смог проехать в двери барбершопа, и тогда парикмахер взял свои инструменты и постриг его на улице

Памятник джек-рассел-терьеру, который сумел защитить пятерых детей от нападения двух питбулей и впоследствии умер от полученных травм

«Памяти Джорджа, отдавшего свою жизнь 29 апреля 2007 года на улице Кауайи, защищая детей от двух разъяренных псов».

Дети, лечащиеся от рака, придумали для футбольной команды New York Red Bulls дизайн бутсов. Футболисты сыграют в них свой следующий матч

Женщина остановила поток машин, чтобы семья капибар смогла перейти дорогу

Объявление на двери одного из магазинов в Ирландии

«Дорогие родители и ученики, пришла осень с ее темными дождливыми вечерами. С наступлением учебного года дайте детям знать, что, если вы опаздываете и не смогли вовремя забрать их, они могут подождать в магазине, здесь тепло и безопасно. Если они хотят позвонить вам с нашего телефона — без проблем. Если они забыли деньги на обед или просто голодны, пусть скажут нам. Взрослеть и так непросто, поэтому мы хотим сделать их жизнь немного легче».

«Мой пес Бруно сдает кровь, чтобы спасти жизни других собак»

Полка в одном из магазинов Махачкалы

Лекси не может ходить и говорить из-за ДЦП, поэтому, когда она увидела, что ее годовалый брат упал в бассейн, она завизжала. Взрослые услышали и спасли его. За это ее наградили «дипломом героя»

Чтобы не спиливать дерево, забор построили с выемкой

Полицейские патрулировали район и заметили мальчика в носках с раной на ноге. Они обработали рану и купили мальчику пару кроссовок

Мальчик с редким заболеванием и собака, которая лишилась лапы из-за жестокого обращения, боялись людей. Но однажды они встретились и теперь неразлучны

Учительница рассказала попутчику в самолете, что дети из бедных семей в ее классе не могут купить учебники и приходят на уроки голодными. Другие пассажиры услышали разговор и собрали для них деньги

Тони Элсап купил и переоборудовал школьный автобус. Он выезжает на нем в районы стихийных бедствий и спасает брошенных животных

«Мои бабушка и дедушка женаты уже почти 79 лет. Ей 97, ему 99»

В каникулы учителя собрались и украсили двери в школьном туалете для девочек мотивационными надписями

«Твои ошибки — это не ты сама». «Реальные девочки несовершенны. Совершенные девочки нереальны».

Впервые в истории премьер-министр Новой Зеландии пришла на заседание ООН с новорожденной дочерью. Для этого малышке сделали специальный пропуск

«Мисс Нив Те Ароха. Новая Зеландия. Первый ребенок».

«На свадьбе муж решил романтично подхватить меня на руки, и мы упали в океан. После этого мы сбежали с церемонии и ели ужасный фастфуд в мокрой одежде. Лучшая свадьба в мире»

«Когда-то я посадил персиковое дерево и сказал своей девушке (теперь жене): „Мы будем есть персики с этого дерева“. Вышло даже лучше: теперь их ест наш сын»

А какая фотография больше всего впечатлила вас?