18 светлых фотографий, от которых в душе начинают петь соловьи

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Представьте, что вы оказались в идеальном мире. В мире, где соседка по подъезду разносит не сплетни, а радует вафлями с пылу с жару. Человек, с которым у вас было несколько свиданий, вдруг присылает приятный сюрприз. А открыв дверь из своей комнаты в день рождения, вы попадаете в целый каскад воздушных шаров.

Этой подборкой AdMe.ru решил убедить вас в том, что наш мир — именно то чудесное место, где ежедневно случаются приятные неожиданности и маленькие радости. А эти кадры — тому подтверждение.

«Моему псу 18 лет, ему трудно стоять. Но у нас родилась дочка, и он может часами так смотреть на нее»

Его босс переделал кабину, чтобы этот парень мог сохранить свою работу

«Моя дочка сказала, что на день рождения ей хочется проснуться c несколькими воздушными шарами в ее комнате. Дверь открывается внутрь, и скоро она распахнет ее»

«На прогулке сын заметил полку уличной библиотеки, но расстроился, когда увидел, что там только книги для детей старшего возраста»

«Тогда он спросил, можем ли мы заполнить ее книжками для малышей. Я разрешила, и он был чрезвычайно доволен».

«Некоторое время назад папы не стало, и мама, разбирая ящики, нашла этот кусок картона, который я вручил ему в детстве. Он хранил его не меньше 15 лет»

«Папа, я люблю тебя».

«Вчера шла по улице, когда меня окликнула соседка. Сказала: „Подожди секунду“, — куда-то убежала и вернулась с еще горячими вафельками»

На руках у этого парня заснуло 6 котят

Ребенок искренне радуется простенькому блинчику в виде своего любимого героя

«Мы прошли через 4 года бесплодия и через сложную беременность, но сегодня у нас наконец родился сын»

«Я сказал маме, что хочу сфотографировать то, как она готовит печенье. Она обрадовалась и начала мне позировать с кухонной лопаткой»

«Моей сестре уже 18 лет, и сегодня ей впервые предложили меню в ресторане»

Малыш искренне радуется своему младшему братику

«У моего коллеги не было возможности приобрести компьютер, и я отдал ему свой старый. Он был так счастлив, что попросил его сфотографировать с приобретением»

«Мама нашла этот торт в Google и отправила Бет, чтобы поздравить ее с днем рождения. А Бет решила, что ей купили его. Чтобы ее не расстраивать, мама отдала кучу денег за его точную копию»

«С 18-летием, Бет!»

«Я заказал куриные крылышки и попросил к ним дополнительную порцию соуса ранч. И мне прислали здоровенный пакет»

«Мой муж работает в доме престарелых. Одна из пожилых женщин, которая там проживает, нарисовала его по памяти»

«Так мы поздравили бабушку с праздником»

«Мы любим тебя, бабушка Аня. С 65-летием! Сандер, Маттус, Томас».

«Мне 32 года, никогда не был женат и почти привык быть одиноким. А сегодня девушка, с которой мы ходили на пару свиданий, неожиданно прислала мне букет из фруктов. Так счастлив я не был очень давно»

Какие маленькие приятные сюрпризы или радости происходили с вами на протяжении прошлой недели? Постарайтесь вспомнить и расскажите нам, ведь лишний раз сконцентрироваться на позитивных моментах никому не помешает.