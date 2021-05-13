18 счастливчиков, которых судьба так чмокнула в макушку, что остальным остается только глазами хлопать

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Порой госпожа Удача подстерегает там, где ее совсем не ждешь. Найденная купюра в кармане куртки, неожиданный выигрыш в лотерею, старинные драгоценности, обнаруженные в ветхом сейфе, — подобные истории наверняка есть у каждого. Важно одно: чтобы такие ситуации воодушевляли и поднимали настроение.

AdMe.ru если и завидует, то только белой завистью. Ловите 18 фотографий счастливчиков, которые сорвали джекпот, не иначе.

«Этот сейф достался мне бесплатно. Вот что я нашел внутри»

«Во время ремонта офиса я нашел стопку необналиченных чеков 1910 года»

«Возле дома открыли новый продуктовый. Купила по скидке горбушу. Давай разделывать. Открываю, а там... матерь Божья! Настоящая икра горбуши, да еще и так много!»

«Получилось 207 г. Лепота! На утро хомячили ее за обе щеки. Икра плотненькая, лопалась во рту. Ни чем не отличишь от покупной в баночке. Такой вот джекпот сорвала с одной рыбки!»

«Пошла ночью на кухню попить воды. Вдруг чувствую, что-то коснулось моих губ. Я чуть не проглотила этот ужас»

«Купил на распродаже джинсы Levi’s по цене $ 1 за штуку»

«Перебирал старые документы и нашел приглашение в цирк, которое моей маме подписал и подарил сам Юрий Никулин»

«Все это хотели выбросить на свалку. Забрал себе»

«Нашла жемчужину в устрице, когда обедала в отеле»

Мужчина нашел огромный золотой самородок весом 1,4 кг с помощью металлоискателя

«Я только что нашел 8 четырехлистных клеверов на одном садовом участке»

«Все мы знаем шутки о том, как люди находят забытые деньги в карманах курток. Вот что я нашел в своей куртке, в которой ездил в Германию в 2018 году»

«Я воспользовался тем же писсуаром, что и Квентин Тарантино в 2016 году»

«Выиграли с женой машину в лотерею. Моя половинка сразу была настроена на победу. Есть у женщин такое внутреннее чутье, что ли. Сразу сказала, что эта машина будет наша!‎»

«А не купить ли мне теперь лотерейный билет?»

«Кошка чуть не уронила со стола мой законченный пазл»

«Несколько часов назад мне резко захотелось тюльпанов. И тут звонок в дверь — доставили букет цветов. Похоже, мой парень умеет читать мысли. Как же мне повезло с ним!»

«Вчера во время фотосъемки ко мне вплотную подошла лиса»

Когда судьба великодушно смилостивилась над тобой

«Сегодня мой друг чуть не уронил обручальное кольцо в канализацию, но судьба улыбнулась ему».