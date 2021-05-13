18 счастливчиков, которых судьба так чмокнула в макушку, что остальным остается только глазами хлопать
Порой госпожа Удача подстерегает там, где ее совсем не ждешь. Найденная купюра в кармане куртки, неожиданный выигрыш в лотерею, старинные драгоценности, обнаруженные в ветхом сейфе, — подобные истории наверняка есть у каждого. Важно одно: чтобы такие ситуации воодушевляли и поднимали настроение.
AdMe.ru если и завидует, то только белой завистью. Ловите 18 фотографий счастливчиков, которые сорвали джекпот, не иначе.
«Этот сейф достался мне бесплатно. Вот что я нашел внутри»
«Во время ремонта офиса я нашел стопку необналиченных чеков 1910 года»
«Возле дома открыли новый продуктовый. Купила по скидке горбушу. Давай разделывать. Открываю, а там... матерь Божья! Настоящая икра горбуши, да еще и так много!»
«Получилось 207 г. Лепота! На утро хомячили ее за обе щеки. Икра плотненькая, лопалась во рту. Ни чем не отличишь от покупной в баночке. Такой вот джекпот сорвала с одной рыбки!»
«Пошла ночью на кухню попить воды. Вдруг чувствую, что-то коснулось моих губ. Я чуть не проглотила этот ужас»
«Купил на распродаже джинсы Levi’s по цене $ 1 за штуку»
«Перебирал старые документы и нашел приглашение в цирк, которое моей маме подписал и подарил сам Юрий Никулин»
«Все это хотели выбросить на свалку. Забрал себе»
«Нашла жемчужину в устрице, когда обедала в отеле»
Мужчина нашел огромный золотой самородок весом 1,4 кг с помощью металлоискателя
«Я только что нашел 8 четырехлистных клеверов на одном садовом участке»
«Все мы знаем шутки о том, как люди находят забытые деньги в карманах курток. Вот что я нашел в своей куртке, в которой ездил в Германию в 2018 году»
«Я воспользовался тем же писсуаром, что и Квентин Тарантино в 2016 году»
«Выиграли с женой машину в лотерею. Моя половинка сразу была настроена на победу. Есть у женщин такое внутреннее чутье, что ли. Сразу сказала, что эта машина будет наша!»
«А не купить ли мне теперь лотерейный билет?»
«Кошка чуть не уронила со стола мой законченный пазл»
«Несколько часов назад мне резко захотелось тюльпанов. И тут звонок в дверь — доставили букет цветов. Похоже, мой парень умеет читать мысли. Как же мне повезло с ним!»
«Вчера во время фотосъемки ко мне вплотную подошла лиса»
Когда судьба великодушно смилостивилась над тобой
«Сегодня мой друг чуть не уронил обручальное кольцо в канализацию, но судьба улыбнулась ему».
А когда вы в последний раз ловили синюю птицу удачи?
Фото на превью Paraloomer / Reddit
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