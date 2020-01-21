18 простых людей, которые сдали экзамен на человечность

96 3 46 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Узнать супергероя в кино просто: он красив, обладает сверхсилой и, как правило, носит трусы поверх треников. Между тем в жизни героические поступки совершают совершенно обыкновенные люди, внешне ничем не примечательные.

Мы в AdMe.ru с большим трепетом читали о людях, о которых можно с уверенностью сказать: «Эти герои не носят плащи». Надеемся, наша подборка вернет вам веру в человечество и вдохновит вас на новые подвиги. А в конце статьи вас ждет бонус — трогательная история, которая выглядит как настоящее новогоднее чудо.

1. Петербуржцы Виктор Конев и Марк Маклаков спасли детей из тонущего в реке автомобиля

16 ноября 2019 года пожилой петербуржец, перепарковываясь, случайно перепутал педали, из-за чего машина с находящимися в ней 5-месячной девочкой и 9-летним мальчиком съехала в Фонтанку и начала тонуть. Увидевшие это случайные прохожие Виктор Конев и Марк Маклаков не раздумывая прыгнули в ледяную воду. Когда они подплыли к тонущим, мужчина уже был под водой, но все еще держал над собой переноску с внучкой. Всех удалось спасти.

2. Строитель из Екатеринбурга Антон Савчук за год бесплатно отремонтировал 9 квартир ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и инвалидов

Год назад строитель из Екатеринбурга Антон Савчук задался целью помочь людям, которые живут в крайне плохих условиях и по состоянию здоровья почти не выходят из дома. Так родилась идея бесплатно ремонтировать квартиры инвалидам, ветеранам войны и труженикам тыла. Сейчас у Антона есть целая команда единомышленников, которые добровольно помогают проекту не только деньгами, но и делами: клеят обои, меняют полы, натягивают потолки. За 2019 год благодаря проекту удалось отремонтировать 9 квартир. Если вы тоже хотите внести свой вклад в дело Антона, узнать, как это сделать, можно здесь: «Бесплатный ремонт (Антон Савчук)».

3. Ростовские пожарные навестили незрячего ребенка, звонившего в экстренные службы от одиночества

12-летний Максим — инвалид по зрению, рано оставшийся без родителей. Когда мальчик чувствовал себя особенно одиноко, он звонил по телефонам экстренных служб, чтобы просто пожелать доброго утра и хорошего дня. Однажды Максим позвонил «01» и попал на диспетчера Екатерину Максименко, которая поняла, что у мальчика что-то не так и ему, возможно, нужна помощь. Пожарные навестили ребенка, пообщались с ним и даже разрешили Максиму посидеть в кабине пожарной машины.

4. Ветеринар Баграт Агажанов спасает животных, которых хозяева приносят на усыпление

Работая ветеринаром, Баграт Агажанов из Челябинска столкнулся с тем, что на усыпление в ветклинику приносят молодых и совершенно здоровых животных. В таких случаях Баграт просит нерадивых хозяев заполнить договор, оплатить услугу эвтаназии, а сам делает все возможное, чтобы вы́ходить и пристроить животных. При этом все деньги за услугу усыпления он тратит на корм и лечение брошенных питомцев. Благодаря Баграту многие животные получили вторую жизнь и обрели по-настоящему любящих хозяев.

5. Проезжающий мимо водитель Раиль Атимбетов спас семью из горящего автомобиля

В августе 2019 года на автотрассе Уфа — Оренбург столкнулись две иномарки. От удара одну машину выбросило в кювет, где она загорелась. Мимо проезжал Раиль Атимбетов. Мужчина остановился и моментально бросился на помощь. Он вытащил из горящего автомобиля водителя и семью из 3 человек, среди которых была 6-летняя девочка. Медики, прибывшие на место ДТП, заметили, что, если бы не самоотверженность и молниеносная реакция Раиля, пострадавших вряд ли бы удалось спасти. Сам Раиль себя героем не считает.

6. Водитель маршрутки в Уфе по собственной инициативе сделал бесплатным проезд для пенсионеров

7. 9-летний Паша Абрамов пишет портреты домашних питомцев на заказ, чтобы помочь приюту для бездомных животных

После того как Паша Абрамов потерял любимого кота Барсика, он решил помогать животным, у которых нет хозяев. Вместе с родителями мальчик организовал акцию «Добрая кисть» и начал рисовать портреты домашних питомцев в обмен на корм и лекарства для бездомных животных. Благодаря усилиям мальчика единственный приют для животных в Арзамасе «Жизнь» получил более 700 кг корма, медикаментов и бытовых принадлежностей. Присоединиться к доброму делу, возглавляемому Пашей Абрамовым, можно в группе «Что может маленький волонтер?» в соцсети «ВКонтакте».

8. Татьяна Кукушкина из Казани вместе с приемной дочкой Зоей реализовала благотворительный проект, благодаря которому 24 ребенка обрели семью

У Зои были серьезные проблемы со здоровьем, но ни это, ни трудности с усыновлением не помешали Татьяне Кукушкиной забрать девочку из Кемеровского детдома в Казань и стать для нее настоящей мамой. Татьяна заметила, что Зое нравится рисовать девочек в нарядных платьях. Так родилась идея создать коллекцию одежды для детей по эскизам дочери, чтобы привлечь внимание к проблемам сиротства. В марте 2019 года в Москве состоялся первый показ коллекции одежды маленького дизайнера Зои Кукушкиной, благодаря которому были собраны средства на изготовление анкет для 174 детей-сирот, а 24 ребенка уже обрели семью.

9. Почтальон Афанасий Полятинский пешком проделал путь в 350 км, чтобы доставить 97 кг почты в труднодоступные села района

Самоотверженный поступок в мае 2019 года совершил начальник почтового отделения из поселка Сангар Республики Саха Афанасий Полятинский. Весной дороги в тайге размыло так, что до сел было невозможно добраться ни на тракторе, ни на вертолете. Зная, как люди ждут пенсию, Афанасий решил доставить почту самостоятельно: взял с собой 97-килограммовый рюкзак с письмами, ружье, запасную теплую одежду и отправился в путь. Несмотря на суровые погодные условия, вся корреспонденция была доставлена в срок.

10. 12-летний Владислав Агурьянов из поселка Прибрежный Иркутской области спас тонущего мальчика из реки Илирки

Семиклассник Владислав Агурьянов, как обычно, проводил время, купаясь в местной речке Илирке. Уже собравшись домой, мальчик услышал крики о помощи: в воде тонул ребенок. Не снимая одежды, Влад бросился на помощь, но к тому времени тонущий уже ушел под воду с головой. В какой-то момент мальчик увидел пузырьки на воде, нырнул туда, нащупал на дне ребенка, схватил его за подмышки и потащил к берегу. Уже на суше юному спасателю помогли рыбаки — тонувшего мальчика удалось спасти.

11. В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах (Беларусь) мойщики окон работали в костюмах супергероев

12. Фермер из села Гродеково Амурской области Сергей Сергеев пожертвовал 26 тонн картофеля землякам, пострадавшим от наводнения

В конце июля прошлого года в Амурской области случилось сильное наводнение: были полностью затоплены несколько сел, у большинства местных жителей погиб урожай. Фермер Сергей Сергеев не раздумывая решил откликнуться на беду земляков. Он передал жителям, пострадавшим от наводнения, 650 сеток по 40 кг картофеля.

13. 8-летний Муслим Далгатов спас друга, упавшего с 70-метрового обрыва в горную реку

В мае 2019 года Муслим Далгатов и Умар Шамхалбиев из села Ленинаул Республики Дагестан вместе играли на улице. Школьники из любопытства подошли к обрыву, находящемуся недалеко от села. Умар случайно сорвался вниз. Муслим бросился на помощь другу, при спуске получив открытый перелом руки, сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Несмотря на боль, мальчик дотащил друга до дороги, где им встретился полицейский, который отвез ребят в больницу. За свой героический поступок Муслим Далгатов был награжден медалью «За мужество в спасении».

14. Дальнобойщик Давид Сопромадзе принял на себя удар бензовоза с неисправными тормозами, предотвратив аварию с десятками жертв

В начале июля 2019 года 24-летний дальнобойщик Давид Сопромадзе ехал с грузом по федеральной трассе «Урал» в Челябинской области. По рации он услышал призыв о помощи водителя бензовоза, ехавшего позади него. У бензовоза отказали тормоза, и многотонная машина потеряла управление. Давид подставил кузов своей фуры под удар бензовоза, в результет чего обе машины остановились. Своим поступком мужчина спас жизнь десятков человек, которые в тот момент двигались по встречной полосе на этой трассе.

15. Косметолог из Рязани Анна Абаджян за 2 с половиной дня собрала более 500 тыс. рублей, чтобы помочь бабушке-соседке, потерявшей жилье при пожаре

6 ноября прошлого года на окраине Рязани случился пожар, в результате которого почти полностью сгорел жилой дом. Без крыши над головой осталась баба Галя (Галина Павловна Аленина), которая всю жизнь прожила по соседству с Анной Абаджян. Неравнодушная девушка разместила на своей странице в Instagram пост с просьбой о помощи. Анна рассчитывала собрать 15–20 тыс. рублей, но сборы превзошли все ожидания: за 2 с половиной дня люди пожертвовали около 600 тыс. рублей. Сейчас работы по восстановлению дома бабы Гали идут полным ходом.

16. 15-летние Станислав Аристархов и Матвей Павлов из города Балабаново-1 Калужской области спасли ребенка, который чуть не выпал из окна 2-го этажа

Двое подростков просто шли по улице. В доме на 2-м этаже они заметили маленького мальчика, который сидел на подоконнике, свесив ноги. Матвей остался внизу для подстраховки, а Станислав залез на козырек подъезда, по газовой трубе подобрался к окну и, взяв ребенка за одежду, вернул малыша в квартиру. Благодаря смелости и неравнодушию ребят, ребенок остался цел и невредим.

17. Участники клуба «28 петель» из Санкт-Петербурга вяжут носочки и шапочки для недоношенных детей и безвозмездно передают их в отделения неонатологии по всей России

Волонтеры клуба «28 петель» бесплатно вяжут одежду для недоношенных малышей в больницах. Трение шерсти о кожу оказывает естественное согревающее и массажирующее воздействие, которое помогает детям выжить в процессе выхаживания. Благодаря этому малыши не впадают в забытье в моменты, когда они могут крепко уснуть и забыть сделать вдох. Присоединиться к движению можно, перейдя по ссылке «Клуб 28 петель Питер Санкт-Петербург».

18. Летчик из Омска Александр Анисимов организовал сюрприз для онкобольных детей из хосписа: он прилетел к ним на вертолете и вручил мороженое

Однажды пилот Александр Анисимов подумал, почему бы, как во всем знакомой детской песенке Крокодила Гены «Прилетит вдруг волшебник...», не сделать сюрприз детям, которые так нуждаются в позитивных эмоциях. Договорившись с руководством омского благотворительного центра «Радуга», он организовал тяжелобольным детям праздник. Все ребята получили возможность посидеть в кабине вертолета, сделать фотографии на память и съесть эскимо.

Бонус: «Примерз к крыльцу, еле отогрели. На улице −28 °С было. В 23:45 вышел покурить. Под бой курантов дышал ему на лапки. Теперь у меня дома живет Бонифаций»

Мы хотим сказать большое спасибо всем, кто несмотря ни на что совершает добрые поступки и делает наш мир человечнее. А историями о чьем героизме вы бы дополнили нашу статью?