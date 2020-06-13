18 мужчин с большим сердцем, у которых стоит поучиться искусству романтики

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В современном обществе принято считать, что мужчины мало что смыслят в романтике и трогательных жестах. Однако многие забывают о том, что испокон веков они, напротив, только и делали, что шли на безумные поступки и сворачивали горы во имя своих возлюбленных.

Мы в AdMe.ru пригляделись внимательнее и вдруг обнаружили, что свершения ради любви по-прежнему не чужды сильной половине человечества. Забота, понимание, маленькие сюрпризы и исполнение заветных желаний — все это лишь малая часть тех поступков, рассказы о которых можно встретить на просторах соцсетей. Убедитесь в этом сами.

18. «Он сказал, что купил нам булочки Cinnabon, но внутри оказалось это»

17. Внезапное напоминание на зеркальце в машине

«Ты красивая. Перестань смотреть в зеркало. Надеюсь, ты улыбнешься. Люблю, твой мужчина».

16. «Она мечтала о щенке, еще когда была маленькой девочкой. Решил сделать это Рождество особенным, исполнив заветное желание»

15. Умело исключил риск того, что девушке будет нечего надеть

«Дорогая Кэролин, столик забронирован на 20:00, я заеду за тобой в 19:30. Надеюсь, тебе понравится наряд, который я подобрал. Скоро увидимся. С любовью, Алекс».

14. «Моя девушка уехала на долгие выходные, и я решил привести ее кладовку в порядок»

13. Если это не идеальные отношения, то что же тогда?

12. «Мой парень сделал для меня кулон с лепестками из первого букета цветов, который он мне подарил»

11. «Сделал для своей девушки золотую розу»

10. «Она приготовила ужин, я приготовил завтрак»

9. Когда знаешь пристрастия своей девушки вплоть до мелочей

8. «Моя девушка работает до изнеможения на своей зачастую неблагодарной работе. Купил ей небольшой подарок по пути домой. Надеюсь, это хорошее вознаграждение за долгий день в офисе»

7. «Сегодня День матери, и мой парень преподнес мне этот подарок, сказав, что однажды я стану матерью его детей»

«Будущей маме».

6. Парень устроил автокинотеатр только для двоих

5. «Будущий муж сделал эту карусельку для капкейков на нашу свадьбу! Между прочим, он работает в финансовой структуре и никогда ничего не мастерил»

4. «Моя мама умерла в прошлом апреле, и, хотя я такой себе садовод, я унаследовала один из ее кактусов. Мой муж 2 месяца ухаживал за ним, и наконец он зацвел впервые за несколько лет»

3. Самый идеальный ответ из всех возможных

2. «У моей девушки скоро день рождения, и я решил сделать ей кольцо своими руками»

1. Когда двое предначертаны друг другу где-то на небесах