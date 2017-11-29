18 моделей Victoria’s Secret, которые вне подиума ведут себя совсем как мы

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Модели Victoria’s Secret всегда предстают перед зрителями в образе настоящих небожительниц: статными и роскошными. Но вне показов и фотосессий они ведут себя как обычные девушки: веселятся, ходят в зал и в кино, перекусывают фастфудом и дурачатся с друзьями. Нам в AdMe.ru было занятно посмотреть на повседневные фото красавиц-моделей, взгляните и вы — может, узнаете в них себя?

Кэндис Свейнпол совсем не против пиццы и пива в час ночи

Наверное, Белле Хадид тоже не терпелось скорее опробовать новую маску для лица

Аланна Аррингтон просто захотела вспомнить детство

Адриана Лима делится фото после тренировки

Дилон подписала это фото так: «Мама может мной гордиться». А кто из нас не любит радовать маму?

Ирина Шейк тоже ездит к бабушке, и в ее инстаграме такие милые фото соседствуют с обложкой Harper’s Bazaar

Джиджи Хадид тоже любит примерять звериные ушки

А Алессандры Амбросио — смешные пижамы

Это я с подругами после шумной вечеринки. Ой нет, это же Кендалл Дженнер

Просто вторая самая высокооплачиваемая модель Жизель Бюндхен прыгает на детском батуте

У Роузи Хантингтон-Уайтли есть и такие кадры с фотосессий

Шу Пей знает, как непросто сделать милое фото со своим ребенком. Но пытается

Думаете, модели вечно сидят на диетах? Даниела Брага с вами не согласится

Спорим, у вас есть фото с лучшей подругой из фотобудки? У Карли Клосс и Джиджи Хадид вот есть

— Тут чей-то ребенок балуется в магазине! — Это Мэгги Лейн, модель Victoria’s Secret

Кто из нас не любит потискать кота? Вот и Сяо Вэнь Цзюй не устояла

И не говорите, что у вас нет такого же селфи, как у Миранды Керр

И напоследок: побалуйте себя, как это умеет Эшли Грэм!