18 людей показали, что помогло им вернуть настроение в плохой день
Трудные дни бывают у каждого, но небольшие сюрпризы способны вернуть настроение и помочь забыть о неприятностях. Как можно продолжать грустить, если вам на плечо села бабочка, а в номере вас ждет Роберт Дауни — младший? Предлагаем посмотреть на приятные мелочи, которые смогли подбодрить людей в нужный момент.
AdMe.ru надеется, что ваш день был наполнен только приятными впечатлениями, но если по какой-то причине вам сейчас грустно, то, возможно, именно эта подборка сможет вернуть вам хорошее настроение.
1. «Встреча с хорошим мальчиком смогла исправить мой плохой день»
2. «Выдра, спящая на своем хвосте, помогла вернуть настроение в худший день моей жизни»
3. «Все было просто ужасно ровно до того момента, пока мой кот не присоединился к обеду»
4. «Этот маленький опоссум смог поднять мне настроение и сделал мой день намного лучше»
5. «Кто-то оставил это растение с запиской в холле. Я не взял его, но мое настроение значительно улучшилось»
«Если я тебе нравлюсь, пожалуйста, забери меня».
6. «Этот таксист украсил свою машину цветами и включил веселую музыку. Меня это очень подбодрило»
7. «У меня был ужасный день, и продавец фруктов это заметил. Он угостил меня коктейлем и поговорил со мной»
8. «Девушка приготовила мне сюрприз. Это было настоящим блаженством после тяжелого трудового дня»
9. «Мое настроение было ужасным, и сотрудник магазина дал мне 5 бесплатных бубликов, чтобы подбодрить меня»
10. «Я шел домой после плохого дня, когда бабочка села на мое плечо»
11. «Я нашел этого тролля за моим общежитием, и благодаря ему дождливый день и мое настроение стали немного лучше»
12. «Тот день был просто кошмарным, пока я не увидел этих воспитанных гусей»
13. «Я нашла это растение на своем пороге, и оно скрасило мое плохое настроение»
«Ники, это ваш сосед Пилар. Я решил подарить вам это растение, потому что вы как-то сказали, что оно вам нравится».
14. «Я в шутку попросила служащего в отеле спрятать фотографию Роберта Дауни — младшего в моем номере, а потом забыла об этом. Когда я пошла принимать горячую ванну после тяжелого дня, то увидела это»
15. «Был невероятно плохой день ровно до того момента, пока я не увидел этого пса в соседнем дворе»
16. «Мы сказали официантке, что у нас был нелегкий день, и она вернулась с этим»
17. «Мой день спас пожилой мужчина, который вручил мне цветок, сделанный из листочка пальмового дерева»
18. «Если вы в полном отчаянии, то обязательно выйдите на улицу. Возможно, вам повезет, как и мне, и вы встретите милых енотов»
А случались ли в вашей жизни маленькие чудеса, когда настроение было хуже не придумаешь?
Фото на превью magaloo202/reddit