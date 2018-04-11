18 людей показали, что помогло им вернуть настроение в плохой день

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Трудные дни бывают у каждого, но небольшие сюрпризы способны вернуть настроение и помочь забыть о неприятностях. Как можно продолжать грустить, если вам на плечо села бабочка, а в номере вас ждет Роберт Дауни — младший? Предлагаем посмотреть на приятные мелочи, которые смогли подбодрить людей в нужный момент.

AdMe.ru надеется, что ваш день был наполнен только приятными впечатлениями, но если по какой-то причине вам сейчас грустно, то, возможно, именно эта подборка сможет вернуть вам хорошее настроение.

1. «Встреча с хорошим мальчиком смогла исправить мой плохой день»

2. «Выдра, спящая на своем хвосте, помогла вернуть настроение в худший день моей жизни»

3. «Все было просто ужасно ровно до того момента, пока мой кот не присоединился к обеду»

4. «Этот маленький опоссум смог поднять мне настроение и сделал мой день намного лучше»

5. «Кто-то оставил это растение с запиской в холле. Я не взял его, но мое настроение значительно улучшилось»

«Если я тебе нравлюсь, пожалуйста, забери меня».

6. «Этот таксист украсил свою машину цветами и включил веселую музыку. Меня это очень подбодрило»

7. «У меня был ужасный день, и продавец фруктов это заметил. Он угостил меня коктейлем и поговорил со мной»

8. «Девушка приготовила мне сюрприз. Это было настоящим блаженством после тяжелого трудового дня»

9. «Мое настроение было ужасным, и сотрудник магазина дал мне 5 бесплатных бубликов, чтобы подбодрить меня»

10. «Я шел домой после плохого дня, когда бабочка села на мое плечо»

11. «Я нашел этого тролля за моим общежитием, и благодаря ему дождливый день и мое настроение стали немного лучше»

12. «Тот день был просто кошмарным, пока я не увидел этих воспитанных гусей»

13. «Я нашла это растение на своем пороге, и оно скрасило мое плохое настроение»

«Ники, это ваш сосед Пилар. Я решил подарить вам это растение, потому что вы как-то сказали, что оно вам нравится».

14. «Я в шутку попросила служащего в отеле спрятать фотографию Роберта Дауни — младшего в моем номере, а потом забыла об этом. Когда я пошла принимать горячую ванну после тяжелого дня, то увидела это»

15. «Был невероятно плохой день ровно до того момента, пока я не увидел этого пса в соседнем дворе»

16. «Мы сказали официантке, что у нас был нелегкий день, и она вернулась с этим»

17. «Мой день спас пожилой мужчина, который вручил мне цветок, сделанный из листочка пальмового дерева»

18. «Если вы в полном отчаянии, то обязательно выйдите на улицу. Возможно, вам повезет, как и мне, и вы встретите милых енотов»

А случались ли в вашей жизни маленькие чудеса, когда настроение было хуже не придумаешь?