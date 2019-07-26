18 людей, которые очень старались сделать крутое фото, но не вышло

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Сегодня каждый делает в день по несколько десятков фото, и разумеется, среди них есть большой процент неудачных. Но иногда ты нажимаешь на кнопку, даже не подозревая, что случится в следующую секунду: кот или пес решит украсить памятный кадр, птица на пляже укусит позирующего или кто-то щелкнет фотовспышкой в этот же момент.

Мы в AdMe.ru радуемся, что есть люди, которые не расстраиваются из-за фотофейлов и даже делятся самыми лучшими из них в сети.

«Тот момент, когда бегун осознал, что влез в кадр, на котором мой друг делает предложение»

«Неужели я хуже, чем этот скучный вид на город?»

«Я сделал кадр как раз в тот момент, когда кто-то другой фотографировал со вспышкой, и из-за этого мое фото разделилось на 2 части»

«Снимок в первый день рождения дочери получился немного не таким, как планировалось»

«Хотел запечатлеть свой прогресс. Получилось неплохо (бонус прилагается)»

«И приз „Отец года“ уходит к...»

«Хотела запечатлеть 5-месячную дочь, но моя собака прыгнула в кадр в этот самый момент»

«Все еще любимое фото меня с братом, которое сделал наш дедушка»

Обезьянка то ли испортила фото туристам, то ли, наоборот, сделала его круче

«Капля дождя упала на линзу моей камеры»

«У меня никогда не получается сфотографировать их нормально. Это фото — лучшее из того, что есть»

Когда хотел сделать селфи с «Моной Лизой»

«Только посмотрите на мою... рыбу»

Монумент Вашингтону при свете фейерверков выглядит жутковато

«Хотела сфотографировать, как мой новый котенок ест, но мой кот явно против этого»

А ведь хотелось всего лишь сделать крутое селфи с друзьями

Памятный снимок дочери с папой в самолете немного не получился

«Сфотографировал свою собаку так, будто ее нарисовал средневековый монах, который никогда до этого не видел собак»

А у вас есть кадры, которые получились не совсем так, как планировалось, но от этого не стали хуже?